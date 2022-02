Umzug nach Windsor? Prinz William und Herzogin Kate wollen London verlassen

Zahlreiche Royals - darunter auch Queen Elizabeth II. - leben bereits in Windsor. Und auch die Familie von Herzogin Kate, zu der Prinz William ein enges Verhältnis hat, wohnt nicht weit entfernt.

Steht bei den Royals der nächste Wohnort-Wechsel ins Haus? Nach dem Umzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan 2020 nach Nordamerika sollen nun auch Prinz William und Ehefrau Kate ein neues Zuhause beziehen wollen.

Royals: William und Kate wollen aufs Land ziehen

Royal-Fans müssen sich aber natürlich keine Sorgen machen: William plant keineswegs, es seinem jüngeren Bruder gleichzutun und der königlichen Familie den Rücken kehren. Laut einem Bericht der " " wollen er und seine Frau lediglich innerhalb Englands umziehen.

Wohin es gehen soll, wissen die beiden demnach auch schon. Windsor soll die neue Heimat des Paares und seiner drei gemeinsamen Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis werden. Königshaus-Expertin Hilary Rose erklärt, es solle in das "diskrete, wohlhabende, kleine Netz ländlicher Dörfer" gehen. Dafür haben die Dreifach-Eltern dem Bericht zufolge bereits Schulen angeschaut, die ihre Kinder dort besuchen könnten.

Näher bei den anderen Royals und den Middletons

Derzeit leben die Cambridges im Kensington Palast in London, die Schulferien verbringen sie häufig auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Sandringham, Norfolk.

Es gibt mehrere Gründe, weshalb sie die britische Hauptstadt angeblich verlassen wollen: Zum einen, um nicht mehr so weit von Kates Eltern Carole und Michael Middleton entfernt zu leben, zum anderen, um in der Nähe von Queen Elizabeth II. zu sein.

Die Königin und ihr mittlerweile verstorbener Ehemann Prinz Philip (1921 - 2021) zogen zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 auf Schloss Windsor. Seitdem hielt sich die Queen nur noch vereinzelt wenige Tage in ihrer offiziellen Residenz Buckingham Palast auf.

Auch viele andere Royals leben in Windsor: Prinzessin Eugenie lebt mit ihrer Familie in Frogmore Cottage, der ehemaligen Residenz von Prinz Harry und seiner Frau Meghan. Edward und Sophie von Wessex wohnen in der Grafschaft Berkshire im Westen Londons.