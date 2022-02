Melanie Müller: Adoptions-Ärger mit Prinz Frederic von Anhalt

Will Trash-Star Melanie Müller von Prinz Frederic von Anhalt adoptiert werden? Das mögliche Vorhaben könnte schon vorzeitig scheitern. Denn: Die Sängerin hat mit ihrem Noch-Ehemann Mike Blümer minderjährige Kinder. Die AZ kennt die Details.

Sah sich Melanie Müller schon mit Krönchen durch die Welt spazieren? Seit Tagen gibt es Gerüchte, dass sich die 33-Jährige von Zsa Zsa Gabors Witwer, Frederic Prinz von Anhalt, adoptieren lassen möchte.

Melanie Müller: Treffen mit Sophia Vegas in den USA

Wird Melanie Müller die erste Tochter von Adoptiv-Prinz Frederic von Anhalt? Das ist noch völlig unklar! Denn es gibt große juristische Hürden, die wohl nicht so einfach zu überwinden sind. Fakt ist: Melanie Müller weilt derzeit in den USA, hat sich am Wochenende mit Sophia Vegas und Prinz Marcus von Anhalt getroffen.

Wird Frederic Prinz von Anhalt etwa Melanie Müller adoptieren?

Und auch Frederic von Anhalt (78), der in Los Angeles lebt, hatte mit Melanie Müller Kontakt. Doch der Deal mit der Adoptions-Urkunde könnte schon vorzeitig platzen.

Der 78-Jährige habe sich von seinem Anwalt informieren lassen, dass er bei einer Adoption auch Melanie Müllers minderjährige Kids adoptieren müsse. Melanie Müllers Kinder Mia Rose (4) und Matty (2) stammen aus der Ehe mit Noch-Mann Mike Blümer (55). Der 55-Jährige müsste also wohl zustimmen.

"Müllers Mühlen mahlen langsam"

"Müllers Mühlen mahlen langsam", so von Anhalt zur AZ. "Ich kann doch den Kindern nicht einfach so die Mutter wegreißen. Außerdem gibt es ja noch einen Ehemann." Melanie Müller und Mike Blümer wollten sich nicht äußern. Die sechs bisherigen Adoptiv-Söhne von Prinz Frederic hatten beim Deal (es floss Geld gegen Titel) keine Kinder.

Voller Lob spricht Prinz Frederic von Anhalt dagegen von seinem erst kürzlich adoptierten Münchner. Kevin Feucht schlage sich hervorragend, wie der 78-Jährige stolz erzählt: "Er hilft mir, ist 24 Stunden hier, kocht für mich, fährt mich, ist schlau und einfach die perfekte Wahl. Er wird als einziger den Familientrust bekommen." Was Prinz Frederic damit sagt: Kevin wird einmal alleiniger Erbe der Gabor-Millionen.

"Showbiz hört erst dann auf, wenn man kippt"

"Ich verstehe überhaupt nicht, was gerade los ist!?", fragt Prinz Frederic die AZ. "Ständig wollen Reporter etwas von mir wegen Kevin oder Melanie wissen. Ich bin 78 Jahre alt, das vergessen viele. Aber wie sagte schon meine geliebte Frau einst: 'Showbiz hört erst dann auf, wenn man kippt!'"