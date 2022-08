Beauty-OP bei Daniela Katzenberger: Kult-Blondine ließ sich "Hodensackhaut" entfernen

Zwei Jahre hat Daniela Katzenberger überlegt, ob sie sich erneut für die Schönheit unters Messer legt. Jetzt hat die Reality-Queen sich getraut und einen Eingriff im Gesicht vornehmen lassen. Auf Instagram zeigt sie das Ergebnis.

Daniela Katzenberger hat noch nie ein Geheimnis um ihr künstliches Aussehen gemacht und geht offen mit Besuchen beim Schönheits-Doc um. Nach mehreren Brustvergrößerungen traut sich die TV-Persönlichkeit nun auch an die Optimierung ihres Gesichts. Was hat sie machen lassen?

Daniela Katzenberger lässt sich Augenlider straffen

Bereits vor mehreren Monaten beklagte sich Daniela Katzenberger über eine bestimmte Problemzone im Gesicht. "Meine Augen werden von Jahr zu Jahr kleiner", beschwerte sie sich über ihre leicht herunterhängenden Augenlider, die sie liebevoll "Hodensackhaut" nennt. Doch damit ist es jetzt vorbei, denn die 35-Jährige hat sich deshalb unters Messer gelegt.

In ihrer Instagram-Story klärt Daniela Katzenberger ihre Fans auf: "Ich hatte eine Lidstraffung." Der Beauty-Eingriff liegt bereits zwei Wochen zurück, doch erst jetzt spricht sie offen darüber. "Ich hab nix gepostet, weil ich mega Schiss hatte", sagt sie dazu. Sie wollte demnach das endgültige Ergebnis erst zeigen, wenn nichts schiefgelaufen sei.

Nach Schönheits-OP: So sieht Daniela Katzenberger aus

Inzwischen ist fast alles wieder verheilt und die Ehefrau von Lucas Cordalis traut sich wieder in die Öffentlichkeit. Bei ihrem Familienurlaub in London hat sie sich ohne Sonnenbrille gezeigt und Fotos davon auf Instagram gepostet. So sieht Daniela Katzenberger mit gestrafften Augenlidern aus (drittes Foto):

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

OP-Angst bei Daniela Katzenberger: "Was ist, wenn die zu viel weg machen?"

Die Kultblondine hatte Sorge, dass sich ihr Gesichtsausdruck durch die OP verändern und sie "unnatürlich" und "anders" aussehen könnte. Und auch eine weitere Angst plagte die Katze vorab: Sie befürchtete, ihre Augen nicht mehr vollständig schließen zu können. "Ich hab wirklich gedacht: Oh Gott, was ist, wenn die zu viel weg machen? Dann muss ich mit halboffenen Augen schlafen", erklärt sie ihren Fans lachend.

Beauty-Eingriff: Bei Daniela Katzenberger werden ein Zentimeter Haut am Augenlid entfernt

Inzwischen liegt der Eingriff hinter Daniela Katzenberger und von den Spuren ist kaum noch etwas zu sehen. In ihrer Instagram-Story zeigt sie Vorher-Nachher-Bilder ihres Augenlids und berichtet, wie viel Haut ihr entfernt wurde. "Ich bin ja fast erschrocken, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Es war fast ein Zentimeter Haut."

Ob Daniela Katzenberger auch zukünftig ihr Aussehen durch Besuche beim Schönheits-Doc tunen lassen will, bleibt abzuwarten. Sie wäre jedoch nicht die Einzige in ihrer Familie, denn immerhin hat sich auch schon ihre Mutter Iris Klein durch ein Lifting aufhübschen lassen.