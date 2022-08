Sophia Thomalla turtelt mit Alexander Zverev in Monaco

Schon länger hat es kein Pärchen-Foto von Sophia Thomalla und Alexander Zverev mehr gegeben. Nun sendet die 32-Jährige gemeinsame Urlaubsgrüße aus Monaco.

Sonne, Strand, Meer – und ihren Liebsten an der Seite: Sophia Thomalla genießt den Sommer in Monaco in vollen Zügen.

Ihren Instagram-Fans schickt die 32-Jährige Grüße aus dem Süden. Sophia Thomalla sitzt am Strand, lächelt in die Kamera. Im Hintergrund das Meer, neben ihr Tennis-Star Alexander Zverev (25), der ihr ein Bussi auf die Stirn gibt.

Sophia Thomalla bekommt viele Herzchen

Dazu schreibt das Model: "Taking sundays seriously..." Bei den Followern kommt der neue Post gut an. Mehr als 31.000 Likes hat das Foto der beiden Turteltauben am Montagnachmittag bereits. Zudem sammeln sich zahlreiche Kommentare unter dem Schnappschuss. Unter anderem Sophias Mutter Simone Thomalla und Alec Voelkel von The Boss Hoss kommentieren Herzchen. Eine Followerin schreibt: "Schönes Paar! Viel Spaß" und ein anderer findet: "The cutest couple".

Sophia Thomalla: Erstes Pärchenfoto seit vier Monaten

Es ist das erste Pärchenfoto seit Monaten: Zuletzt teilte die "Are You The One"-Moderatorin zum 25. Geburtstag ihres Freundes im April ein Foto – ebenfalls aus dem monegassischen Monte Carlo.

Nun ist die Pärchenfoto-Pause von Sophia Thomalla und Alex Zverev, die seit Oktober 2021 öffentlich ein Paar sind, beendet.