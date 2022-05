Racheaktion von Sophia Thomalla: 13 Tonnen Sand vor Tür von Lukas Podolski gekippt

Was ist denn bei Sophia Thomalla und Lukas Podolski los? Auf Instagram zeigt die Moderatorin, wie sie eine Lkw-Ladung Sand vor den Eingang seines Bergheimer Sportparks schütten lässt. Was hinter der Racheaktion steckt.

Herrscht bei Sophia Thomalla und Lukas Podolski etwa dicke Luft? In den sozialen Medien sticheln die beiden aktuell gegeneinander. Diese Kabbelei endete nun (vorerst) mit einer großen Ladung Sand. Was ist passiert?

Sophia Thomalla macht Lukas Podolski eine Ansage: "Werde mich revanchieren"

Auf Instagram hat Poldi ein Foto veröffentlicht, das ihn vor seiner eigenen Dönerkette "Mangal" zeigt. Dazu schreibt er: "Zurück in Köln. Erstmal ein Döner." Für Sophia Thomalla ist diese Botschaft offenbar eine ideale Gelegenheit für einen frechen Seitenhieb. "Ich dachte immer, Döner macht schöner", witzelt sie in den Kommentaren.

Doch der ehemalige Nationalspieler kontert gelassen: "Du in Köln? Erste Hilfe ist unterwegs!" Gesagt, getan – Lukas Podolski lässt der Moderatorin einen Döner schicken. Denn wie sie selbst festgestellt hat, macht das ja bekanntlich schöner. Auch Sophia Thomalla kann über die Aktion lachen, will aber direkt nochmal nachlegen. "Wart ab mein Freund, werde mich nachher gebührend revanchieren."

Lukas Podolski fassungslos: "Die Thomalla hat doch einen an der Waffel"

Ihre Rache für die Döner-Lieferung zeigt die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla in ihrer Instagram-Story. Vor dem Eingang des Lukas-Podolski-Sportparks in Bergheim lässt sie etwa 13 Tonnen Sand ausschütten, das von ihrem Unternehmen "Schüttflix" transportiert wird. Mit dieser Retourkutsche hatte der Profisportler offenbar nicht gerechnet. "Die Thomalla hat doch einen an der Waffel, die ist doch nicht mehr ganz sauber", erklärt er lächelnd in einem Video.

Ob der nicht ganz ernst gemeinte Promi-Zoff bald in die nächste Runde geht, bleibt abzuwarten.