Geiss-Opa Reinhold entsetzt über Luxus-Schuhe von Enkelin Davina: "Da hört es bei mir auf!"

Mit ihrem Millionenvermögen gibt es wenig, was sich Familie Geiss nicht leisten kann. Auch die Töchter Shania und Davina schwelgen im Luxus. Für Opa Reinhold Geiss gehen manche Anschaffungen jedoch zu weit. Vor allem, wenn eine der Enkelinnen Schuhe im Wert von 1.900 Euro kauft.

Wie viel Luxus braucht es im Leben? Für Davina Geiss, Tochter von Millionärsehepaar Robert und Carmen Geiss, kann es offenbar nicht genug geben. Die 18-Jährige hat sich für 1.900 Euro Schuhe gekauft, wie sie in der neuen Folge "Davina & Shania - We love Monaco" zeigt. Opa Reinhold scheint davon wenig begeistert zu sein.

Geiss-Opa Reinhold macht sich Sorgen um "extreme" Entwicklung bei Davina

Beim ersten Anblick der neuen Treter seiner Promi-Enkelin glaubt Reinhold Geiss, dass es sich dabei um ein günstiges Schnäppchen handelt. "Das kostet 17 oder eher 9,95 Euro." Davina Geiss muss ihn jedoch aufklären, dass sie einen horrenden Preis dafür bezahlen musste. Der Familienälteste kann es anfangs nicht glauben, dass die Schuhe tatsächlich 1.900 Euro gekostet haben sollen. "Da hast du zwei Nullen drangemacht, ne? Das kann nicht wahr sein."

Reinhold Geiss ist der Opa von Shania und Davina Geiss. © IMAGO / Eibner

Bei der neuen Fußbedeckung von Davina Geiss handelt es sich aber nicht um diamantbesetzte High Heels mit Goldüberzug, sondern um Wildleder-Pantoffeln. Für Opa Reinhold ist das definitiv zu teuer. Ihm gefällt es nicht, wie seine Enkelinnen mit Geld umgehen. "Die haben sich wahnsinnig entwickelt, aber auch in eine Richtung, die vorher nicht so extrem war", erklärt er dazu.

Reinhold Geiss würde nie 1.900 Euro für neue Schuhe ausgeben

Über die Kosten von 1.900 Euro für ein Paar Schuhe ist er entsetzt. "Da muss ich ganz ehrlich sagen: Da hört es bei mir auf!" Er selbst könne und wolle sich so etwas nicht leisten. "Ich komme aus einer anderen Zeit." Für Carmen und Robert Geiss dürfte der Luxus-Kauf ihrer Tochter jedoch nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Das Millionärspaar zeigt regelmäßig auf Instagram, was der eigene Kleiderschrank zu bieten hat. Auch in der Reality-Soap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" protzen sie gerne mit ihrem Eigentum.