Selfie beim Gynäkologen: Daniela Katzenberger berichtet von bizarrem Fan-Treffen

Daniela Katzenberger wird seit ihrem TV-Durchbruch regelmäßig auf der Straße erkannt. Das stört sei eigentlich auch nicht. Doch es gibt Momente, in denen die Promi-Blondine nicht auf ihre Fans treffen möchte.

Bitte in die Kamera schauen und lächeln! Das ist für die meisten Promis Alltag, selbst in ihrer Freizeit nehmen sie sich Zeit für ihre Fans. Aber wenn man gerade in ärztlicher Behandlung ist, möchte man auch als Promi nicht unbedingt angesprochen werden. Von solch einer skurrilen Begegnung berichtet jetzt Daniela Katzenberger.

Daniela Katzenberger: Fan-Treffen beim Gynäkologen

Seit ihrem ersten TV-Auftritt 2009 ist die Katze quasi über Nacht berühmt geworden und hat sich mittlerweile ein eigenes kleines Imperium geschaffen: Reality-Shows, Werbeverträge, Bücher und jetzt auch noch einen Podcast. Zusammen mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis quatscht Daniela Katzenberger in "Katze und Cordalis" frei Schnauze über ihr Leben. Bereits in der ersten Folge wird es sehr intim, als sie von einem Fan-Treffen beim Gynäkologen erzählt.

"Ich hatte eine ganz normale Untersuchung beim Frauenarzt und war auf diesem Stuhl", sagt die Kult-Blondine. "Da hatte ich gerade dieses Rohr drin und in dem Moment kam die Arzthelferin rein und hat mich gefragt, ob wir ein Selfie machen können." Diese Bitte konterte Daniela Katzenberger auf ihre gewohnt offenherzige Art: "Dann habe ich sie gefragt: 'Mit vier Lippen oder mit zwei?'"

Haben Fans von Daniela Katzenberger keine Hemmungen?

Der Super-Fan habe daraufhin erkannt, in welcher prekären Situation sich der Lieblingspromi befand und die Fotostunde auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Heute kann die Katze darüber zwar lachen, aber damals sei es etwas schwierig gewesen. "Das war meine erste negative Erfahrung in der Öffentlichkeit", betont sie. "Auf dem Untersuchungsstuhl beim Gynäkologen nach einem Selfie gefragt zu werden, ist der Endgegner!"

Dieses Erlebnis beim Frauenarzt sei aber nicht die einzige seltsame Fan-Begegnung gewesen. Daniela Katzenberger sei schon in der Sauna nach einem Autogramm gefragt worden. Auch wenn sie im Zug oder Flugzeug schlafe, werde sie regelmäßig mit der Bitte nach einem gemeinsamen Foto geweckt. Allerdings sei es nicht das größte Problem für sie, aus dem Schlaf gerissen zu werden, sondern: "Dass du doch so einen Mund-Pups kriegst, wenn du geschlafen hast."

Trotzdem könne die Reality-TV-Beauty es verstehen, wenn Bewunderer eine Chance auf ein Foto mit ihr wahrnehmen wollen, auch wenn es manchmal zu bizarren Situationen führe. "Aber das sind ja nur Menschen."