Tränen-Auftritte von Ruth Moschner und Sarah Engels: Was ist bei den Promi-Damen los?

Bei Ruth Moschner und Sarah Engels laufen die Tränen: Die Moderatorin und die Sängerin zeigen sich verheult auf Instagram. Ist etwas Trauriges passiert?

So emotional hat man Ruth Moschner bislang selten gesehen. Normalerweise präsentiert sich die Moderatorin stets gut gelaunt, ist für ihre sympathischen Lachanfälle im TV bekannt. Doch jetzt kullern bei ihr die Tränen. Auch Kollegin Sarah Engels zeigt sich auf Instagram weinend. Was ist passiert?

"Heulsuse, Tränentussi": Ruth Moschner waren Tränen früher peinlich

Via Instagram hat Ruth Moschner ein sehr persönliches Foto mit ihren Followern geteilt. Darauf zu sehen ist die "Buchstaben Battle"-Moderatorin mit traurigem Blick. Tränen sind ihr zuvor über das Gesicht gelaufen, wie der verlaufene Mascara zeigt.

Mit dieser eigentlich intimen Momentaufnahme will Ruth Moschner darauf aufmerksam machen, dass emotionale Ausbrüche kein Tabu sind. "Ich konnte früher nicht weinen, mir war es peinlich! Heulsuse, Tränentussi, Mädchen! Schäm Dich! Alles Begriffe, die mit Emotionen behaftet waren, die ich nicht fühlen wollte", schreibt sie zu dem Foto.

Inzwischen habe die 46-Jährige gelernt, mit ihren Emotionen besser umzugehen und sich rechtzeitig Raum dafür zu geben. Ihrer Meinung nach sei dies sehr wichtig, um psychischen Problemen vorzubeugen. "Mentale Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit. Für mich gehört dazu, zu all meinen Gefühlen zu stehen", betont Ruth Moschner.

Sarah Engels weint auf Instagram: "Bei mir scheint nicht immer die Sonne"

Sarah Engels scheint die gleiche Einstellung zu diesem Thema zu haben wie die Sat.1-Moderatorin. In ihrer Instagram-Story zeigt die Sängerin einen Clip, in dem sie weint. Nachdem einige Fans sich Sorgen um sie gemacht hatten, erklärt die Ex von Pietro Lombardi ihren Auftritt.

Sarah Engels weint in ihrem Instagram-Video. © Instagram/sarellax3

"Ich wollte euch nur auch einmal daran teilhaben lassen, dass auch bei mir nicht immer nur die Sonne scheint", schreibt Sarah Lombardi in ihrer Story zu ihrem Tränen-Auftritt. Obwohl sie laut eigener Aussage ein tolles und privilegiertes Leben führe, müsse auch sie mit ihren Emotionen kämpfen und sei innerlich ein "kleines, ängstliches und verletztes Mädchen." Aktuell befindet sich Sarah Engels noch in der Stillzeit, im Dezember 2021 kam ihre Tochter Solea zur Welt. Deshalb sei sie gerade "mit den Hormonen nicht im Einklang und sehr sensibel".

Fans und Follower müssen sich also keine Sorgen um Ruth Moschner und Sarah Engels machen. Die beiden Promi-Damen stehen lediglich öffentlich zu ihren Gefühlen, auch wenn es mal gerade kein Grund zum Lachen gibt.