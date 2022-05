Alkoholisiert in Sendung: Jenny Elvers spricht über Suff-Auftritt bei Bettina Tietjen

Jenny Elvers (50) spricht in der Promi-Show "Club der guten Laune" ganz offen über den Talkshow-Auftritt, der die Zuschauer fassungslos zurückgelassen hat. Elvers kam betrunken in die NDR-Sendung "DAS!". Bettina Tietjen moderierte die Ausgabe im Herbst 2012.

Dieser Suff-Auftritt rettete ihr Leben, sagte Jenny Elvers später. Am 17. September 2012 legte die Schauspielerin in der Vorabend-Talkshow "DAS!" eine zunächst seltsame Live-Performance hin.

"DAS!": Jenny Elvers kam alkoholisiert aufs rote Sofa

Die damals 40-Jährige kicherte, hatte Wortfindungsstörungen und stieß mit ihren 1,17 Meter langen Beinen ein Glas um. "Wir schenken gleich nach, Jenny, aber nur Wasser natürlich", kommentierte Moderatorin Bettina Tietjen den Fauxpas. Im Netz wurde schnell darüber spekuliert, ob Jenny Elvers betrunken sei. Das Management dementierte zunächst, dass Alkohol im Spiel gewesen sei. Doch Tage später die Gewissheit: Jenny Elvers ist alkoholkrank, sie muss einen Entzug machen.

"Ich war aber brettervoll! Machen wir uns doch nichts vor"

Mittlerweile ist Jenny Elvers trocken – und erfolgreich zurück im Showbusiness. Aktuell nimmt sie an der TV-Sendung "Club der guten Laune" teil. In einem vertrauten Gespräch mit Kandidat Julian F.M. Stoeckel lässt sie ihren "DAS!"-Auftritt Revue passieren. Sie berichtet, was ihr damals durch den Kopf ging: "'Ach das geht noch!', habe ich gedacht. Ich war ja nicht die Erste und werde auch nicht die Letzte sein, die zumindest angetrunken in der Sendung saß. Ich war aber brettervoll! Machen wir uns doch nichts vor! (…) Ich habe das in der Sekunde gemerkt, in der ich vom Fahrer abgeholt wurde. Ich kam an in der Maske und dachte: 'Nicht gut! Aber du bist ja Profi, kriegste hin.'"

Jenny Elvers im Gespräch mit Julian F.M. Stoeckel © Sat.1

"Club der guten Laune": Julian F.M. Stoeckel ist von Jenny Elvers beeindruckt

Julian F.M. Stoeckel ist schockiert und zugleich beeindruckt von ihrer Offenheit: "Ich ziehe meinen Hut vor dir! (…) Das muss man erst mal durchstehen!" Jenny Elvers ergänzt: "Grundsätzlich denke ich, dass das eine Problematik ist, mit der so viele Menschen zu kämpfen haben. Ich denke, ich kann da an der Stelle – endlich auch mal im Leben – ein Vorbild sein."

Nach ihrer Behandlung in der Betty-Ford-Klinik in Bad Brückenau ging es Jenny Elvers ab 2013 allmählich besser. Seitdem spricht und warnt sie über den gefährlichen Konsum von Alkohol. 2018 veröffentlichte Elvers ihre Autobiografie "Wackeljahre: Mein Leben zwischen Glamour und Absturz".