Augenpartie verändert: Plant Daniela Katzenberger Beauty-Eingriffe im Gesicht?

Daniela Katzenberger war in ihrem Leben schon mehrmals beim Beauty-Doc. Will sie sich jetzt tatsächlich chirurgisch das Gesicht verjüngen lassen?

Große Brüste, künstliche Haare und ganz viel Schminke: Dass an Daniela Katzenberger nicht alles echt ist, dürfte mittlerweile jeder wissen. Über ihre bisherigen Schönheitsoperationen hat sie bislang auch kein Geheimnis gemacht. In ihrer Instagram-Story spricht die TV-Kultblondine jetzt über mögliche Eingriffe im Gesicht.

"Diese Schlapphaut": Daniela Katzenberger beschwert sich über Problemzone

Will sich die Katze wirklich unters Messer legen? Gerade eine "Optimierung" im Gesicht kann nach hinten losgehen, wie Demi Moore, Renée Zellweger und Courtney Cox in der Vergangenheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Daniela Katzenberger scheint zumindest darüber nachzudenken.

"Meine Augen werden von Jahr zu Jahr kleiner", sagt die Werbe-Ikone in einem Video und macht ihre Follower auf die Haut über ihrem Augenlied aufmerksam. "Diese Schlapphaut, die da schon drüber lappt, diese gigantische Hodensackhaut", erklärt sie lachend. An diese Problemzone würde sie offenbar gerne einen Schönheits-Doc ranlassen. "Das wäre das Einzige, was ich irgendwann machen würde."

Will Daniela Katzenberger ihr Gesicht verjüngen lassen?

Mit künstlichen Wimpern könne Daniela Katzenberger ihre Schlupflider verdecken, ungeschminkt sei es aber sehr auffällig. Sie wolle noch zwei bis drei Jahre abwarten, bevor sie professionelle Hilfe suche. "Dann kann ich da fünf Pfund Haut wegschneiden lassen. [...] Jetzt geht's los, diese ganze Schei**, wenn man keine 20 mehr ist."

Die Ehefrau von Lucas Cordalis wäre nicht das erste Familienmitglied, welches sich für ein jüngeres Gesicht operieren lassen würde. Vergangenes Jahr hatte sich bereits ihre Mutter Iris Klein einem Facelift unterzogen. "Ich finde, dass es mega aussieht. Also ganz ehrlich, solange sie noch ihr Po-Loch an der richtigen Stelle hat, ist alles gut", hatte die TV-Blondine damals geschrieben. Vielleicht kann sich Mama Iris bald für diesen Kommentar revanchieren.