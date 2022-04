Gibt es neuen Streit bei Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser?

Was ist nur wieder zwischen den beiden Schwestern vorgefallen? Reality-TV-Star Daniela Katzenberger und Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser folgen sich nicht mehr bei Instagram. Die "Katze" hat außerdem ihrer kleinen Schwester nicht öffentlich zur Schwangerschaft gratuliert.

Warum streiten sich Daniela Katzenberger und Schwester Jenny Frankhauser? Ein Indiz für einen Zwist: Die beiden Töchter von Iris Klein haben die Verbindung auf Instagram gekappt. Für zwei Influencer, die quasi im Netz leben und damit Geld verdienen, ist diese Instagram-Auffälligkeit ein Indikator für ein zerrüttetes Verhältnis. Jeder kann sehen, dass sich beide gerade ganz und gar nicht grün sind. Offenbar herrscht Funkstille zwischen ihnen.

Instagram-Streit: Was ist bei Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser vorgefallen?

Doch für eine Auseinandersetzung spricht noch mehr. Jenny Frankhauser hat Anfang April ihre langersehnte Schwangerschaft öffentlich gemacht – doch Schwester Daniela Katzenberger gratulierte nicht ausschweifend öffentlich. Während Mutter Iris Klein und Papa Peter im Freudentaumel waren, schwieg die älteste Tochter auf ihrem Social-Media-Account.

Daniela Katzenberger als Marke: Die Cashcow der Familie?

Daniela Katzenberger machte am Dienstag in ihrer Instagram-Story klar, dass sie sich nicht den Mund verbieten lasse. Als ein Fan wissen wollte, warum Iris und Jenny sich darüber aufregen würden, als "Mutter oder Schwester von" bezeichnet zu werden, wählte Daniela Katzenberger unmissverständliche Worte.

Sie verstehe es, dass die beiden nicht darauf reduziert werden wollen, aber "ist ja jetzt nicht so, als ob meine Familie nix davon hätte...". Und weiter: "Fettes Sorry, aber ist ja so!" Damit meint die Blondine eine größere Aufmerksamkeit und lukrative Deals mit Firmen oder TV-Sendern für Mutter Iris Klein und Schwester Jenny Frankhauser.

Es gab früher schon Streit zwischen den Schwestern

Was genau hinter dem neuen Zoff steckt, das wissen wohl nur die beiden Pfälzerinnen. Schon einmal waren sich beide Schwestern spinnefeind, hatten drei Jahre lang kaum Kontakt. Die Versöhnung gab's dann in Katzenbergers Doku zu sehen. Dort erfuhren die Zuschauer auch, dass sich beide jeweils mit Fake-Profilen bei Instagram über das (Social-)Leben der anderen informiert hatten.