Jenny Frankhauser: Ihre berühmte Familie feiert die Schwangerschaft

Jenny Frankhauser hat ihre Schwangerschaft verkündet. Unter dem Instagram-Post freuten sich auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Daniela Katzenberger.

TV-Star Jenny Frankhauser (29) erwartet ihr erstes Kind. Die 29-Jährige hat ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. "Unendlich glücklich", schrieb sie zu einem Foto, das sie mit ihrem Partner Steffen König zeigt. Beide haben liebevoll ihre Hände auf Frankhausers Babybauch gelegt. In den Kommentaren zu dem Post häufen sich die Glückwünsche - auch von Frankhausers prominenter Familie.

So schrieb ihre Mutter, Reality-TV-Star Iris Klein (54), mit zahlreichen Herz-Emojis zu dem Post: "Eeeeeeendlich isses raus. Ich bin überglücklich." Und auch die berühmte große Schwester der 29-Jährigen, Daniela Katzenberger (35), freut sich über den Familienzuwachs und hinterließ drei Herz-Emojis in den Kommentaren.

Zu den weiteren Promis, die Frankhauser auf Instagram gratulieren, gehören unter anderem Simone Ballack, Sarah Harrison, Kate Merlan oder Anne Wünsche.

"Einfach nur hundemüde"

hatte Jenny Frankhauser verraten, wie es ihr in der Schwangerschaft bisher ergangen ist. Mittlerweile sei Frankhauser bereits im vierten Monat. In der siebten bis neunten Woche sei es ihr "sehr, sehr schlecht" gegangen. "Ich lag nur im Bett und konnte vor Übelkeit nichts mehr machen." Danach habe es Phasen mit Sodbrennen und Kopfschmerzen gegeben "und aktuell bin ich einfach nur hundemüde". Dies sei aber "alles okay, man weiß ja, wofür das alles ist".

Mit ihrem Partner ist die Dschungelkönigin von 2018 seit etwa drei Jahren zusammen. Seit sechs Monaten leben sie in der ersten gemeinsamen Wohnung,

