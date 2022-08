Mimi Fiedler wird für ungeschminktes Foto angefeindet: "Wie eine Mülltonne"

Von Filtern und künstlich aufgehübschter Instagram-Realität hat Mimi Fiedler genug. Die Schauspielerin und Autorin zeigt sich ihren Fans gerne ungeschminkt. Das ruft jedoch auch hasserfüllte "Kritiker" auf den Plan.

Mimi Fiedler setzt in den sozialen Medien auf mehr Natürlichkeit bei ihrem Look – doch nicht jedem Fan gefällt das.

Falten, grauer Haaransatz, Pigmentflecken oder Augenringe – für jedes "Problemchen" gibt es in den sozialen Medien einen passenden Filter, um nach außen ein vermeintlich perfektes Bild von sich zu zeigen. Doch immer mehr Promi-Frauen, wie Heidi Klum, Daniela Katzenberger, Monika Gruber und Carmen Geiss, lassen ihre Fans auch mal hinter die Fassade der bearbeiteten Instagram-Fotos blicken. Auch Mimi Fiedler will sich natürlich zeigen – und wird prompt dafür beschimpft.

Mimi Fiedler ungeschminkt: So fies reagiert ein Hater

"Ich muss kotzen, wenn ich dich ohne Schminke sehe", schreibt ein anonymer Follower. "Säufst du wieder? Du siehst aus wie eine Mülltonne." Untermalt ist diese hasserfüllte Nachricht, die Mimi Fiedler mit ihren Fans teilt, mit erbrechenden Emojis. Doch statt selbst mit Beleidigungen zu reagieren, schreibt die Schauspielerin und Autorin versöhnliche und emotionale Zeilen an ihren Hater.

Mimi Fiedler "traurig" über Hass-Nachricht

"Lieber Mensch, Deine Worte machen mich traurig", beginnt Mimi Fiedler ihre persönliche Nachricht. "Vermutlich war Dir mein hochpoliertes Ich lieber als das ohne Schminke, weil es Dein Tor zu einer Illusion war. Vermutlich nimmst Du mir übel, dass ich Dir diese Illusion genommen habe und auch nur das bin, was Du bist: Eine Mensch mit Makeln. Wunden. Leben. Ich möchte Dir sagen, dass ich heute okay bin. So wie ich bin. Ich mag mich ohne Schminke. Und wenn ich mag, auch mit."

Ruth Moschner: "Socialmedia gibt diesen Kreaturen eine Plattform"

Für ihre besonnene Reaktion erhält Mimi Fiedler viel Zuspruch von prominenten Leidensgenossinnen, die ebenfalls Hass und Häme in den sozialen Medien erfahren. "Socialmedia ist wie gemacht für diesen gesellschaftlichen Bodensatz. Socialmedia gibt diesen Kreaturen eine Plattform. Socialmedia liebt Empörung. Deswegen ändert Socialmedia auch nichts", schreibt etwa Ruth Moschner in den Kommentaren.

Auch viele Fans stellen sich hinter die Schauspielerin und zeigen sich schockiert von der herben Beschimpfung. Dass der Hater selbst zur Zielscheibe von beleidigenden Kommentaren wird, will Mimi Fiedler allerdings nicht hinnehmen und fordert: "Bitte achtet auf die Wahl eurer Worte, wenn ihr übereinander schreibt oder Kommentare anderer Menschen kommentiert."