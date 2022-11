Andrej Mangold: Wie lebt er mit seiner neuen Freundin Annika Jung privat?

Vom Rosenkavalier zum Skandal-Promi: Andrej Mangold hat mit seinen Auftritten im Trash-TV polarisiert. 2023 könnte das Dschungelcamp seine Karriere wieder auf Kurs bringen, wenn er denn tatsächlich dabei ist. Was ist eigentlich über sein Privatleben bekannt? Wie ist sein Verhältnis zu Ex-Freundin Jenny Lange? Wer ist seine neue Partnerin Annika Jung?

Durch die Kuppel-Show "Der Bachelor" wurde Andrej Mangold 2019 als sympathischer Rosenkavalier bekannt. Doch seine Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" 2020 sorgte für einen Mobbing-Skandal. Er verlor Freundin, Werbedeals und Fans. Wie hat er sich davon erholt, welche weiteren Shows stehen an und was ist über seine neue Liebe bekannt? Die AZ hat sich das Leben des Ex-Bachelors mal genauer angeschaut.

Sport-Karriere von Andrej Mangold: Er spielte für den FC Bayern München

Für Andrej Mangold war "Der Bachelor" der Einstieg in eine Fernsehkarriere. Allerdings war er auch vorher kein Unbekannter. Bereits früh wollte er Basketballprofi werden und schaffte es, seinen Traum zu verwirklichen. Er spielte unter anderem für Telekom Baskets Bonn, S.Oliver Würzburg, den FC Bayern München und bestritt sogar mehrere Spiele in der deutschen Nationalmannschaft. 2019 beendete er seine Profikarriere.

Vor "Der Bachelor": Andrej Mangold nahm bei "Die Höhle der Löwen" teil

Andrej Mangold ist aber nicht nur Sportler und TV-Rosenkavalier. 2014 gründete er mit einem Freund ein eigenes Unternehmen und traute sich mit dem Produkt "Das Kaugummi" zwei Jahre später sogar vor die Jury der TV-Show "Die Höhle der Löwen".

"Bereits während meiner Tätigkeit als Profisportler lag mein beruflicher Fokus auf der Planung einer zweiten Karriere nach dem Leistungssport. Durch meine kaufmännische Ausbildung in der Versicherungs- und Finanzbranche habe ich gelernt, wie ein Unternehmer zu denken und zu handeln", schreibt er auf seiner .

Andrej Mangold und Ex-Freundin Jennifer Lange: Haben sie noch Kontakt?

Im Finale von "Der Bachelor" 2019 entschied sich Andrej Mangold für Kandidatin Jennifer Lange. Ein Jahr später war es mit der Liebe allerdings vorbei, nachdem sie gemeinsam bei "Das Sommerhaus der Stars" 2020 teilgenommen hatten.

Andrej Mangold hat seine Ex-Freundin Jennifer Lange bei der Dating-Show "Der Bachelor" kennengelernt. © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Jennifer Lange ist inzwischen mit Musiker Darius Zander liiert und hat sich aus dem TV-Geschäft zurückgezogen. Auch Andrej Mangold ist wieder frisch verliebt und hat seine Ex-Freundin hinter sich gelassen. Kontakt scheint es bei den beiden keinen zu geben, wie der ehemalige Bachelor im Mai 2022 klarstellte: "Ist ja klar, dass man da auf Abstand geht. Es sind ja auch einige Dinge passiert."

Mobbing in "Das Sommerhaus der Stars": Andrej Mangold verlor Werbedeals

Mit der Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars" sorgte Andrej Mangold 2020 für einen kleinen TV-Skandal, denn auch Eva Benetatou war Kandidatin der Show. Die Influencerin wurde im Finale von "Der Bachelor" 2019 von dem Basketballspieler nicht erwählt.

Das unfreiwillige Wiedersehen setzte Andrej Mangold und Jennifer Lange offenbar derart zu, dass eine Mobbing-Welle über der Verflossenen hereinbrach. Das Verhalten im "Sommerhaus" hatte Konsequenzen: Das Ex-Paar verlor lukrative Werbedeals, Fans und Ansehen.

Neue Freundin von Andrej Mangold: Wer ist Annika Jung?

Zumindest in seinem Privatleben scheint Andrej Mangold diese schwierige Zeit hinter sich gelassen zu haben und zeigt sich glücklich mit einer neuen Partnerin an seiner Seite. Annika Jung ist Influencerin und Model, hat auf Instagram über 500.000 Follower.

Wie verliebt die neue Freundin in ihren Promi-Partner ist, erklärte sie im September 2022 gegenüber " ": "Ich bewundere sein Durchhaltevermögen und Ehrgeiz. Außerdem ist er ein echter Gentleman, fürsorglich und kann meinen manchmal nicht so einfachen Sturkopf händeln."

Zieht Andrej Mangold 2023 ins Dschungelcamp?

Im Januar 2023 startet wieder die nächste Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und die Gerüchteküche um mögliche Kandidaten ist bereits am brodeln. Andrej Mangold könnte einer der Promi-Teilnehmer sein, der es sich am Lagerfeuer im australischen Busch gemütlich macht.

Wird der Ex-Bachelor tatsächlich bald ins Dschungelcamp einziehen? Die AZ hat im November 2022 bei der VIP-Premiere im teatro nachgehakt. Auf die Frage, welche neuen TV-Produktionen denn bei ihm anstehen, antwortete Andrej Mangold ausweichend: "Wir sind natürlich in Gesprächen mit Produktionsfirmen, aber es ist noch nicht spruchreif."