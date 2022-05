Klartext von Andrej Mangold: So steht er zu Ex Jennifer Lange

Die Beziehung von Andrej Mangold und Jennifer Lange endete nach dem "Sommerhaus"-Desaster 2020 schlagzeilenträchtig. Der Ex-Bachelor war danach nicht sonderlich gut auf seine Ex zu sprechen. Wie ist das Verhältnis eineinhalb Jahre später?

Mobbingvorwürfe, Karriereknick, Trennung: Sein Auftritt in "Das Sommerhaus der Stars" 2020 hat Andrej Mangold einiges gekostet. Während Ex Jennifer Lange eine neue Liebe gefunden hat und diese ausgiebig auf Instagram zelebriert, gibt sich der ehemalige Bachelor in der Öffentlichkeit zurückhaltender und hat sich bislang nicht mit einer neuen Frau gezeigt. Hängt er immer noch an seiner prominenten Verflossenen?

Andrej Mangold hat Jennifer Lange aus seinem Leben gestrichen: "Ich sehe gar nix"

In der Vergangenheit war Andrej Mangold nicht gut auf die Beziehung von Jennifer Lange zu Darius Zander zu sprechen, teilte im September 2021 sogar böse gegen die beiden aus. Die Ex hingegen betont immer wieder, wie glücklich sie mit ihrem Neuen ist. "Wir schätzen uns gegenseitig so wie wir sind, begegnen uns auf Augenhöhe und verstehen uns auf allen Ebenen", schrieb sie im März zu einem gemeinsamen Bild auf Instagram.

Andrej Mangold wird dieses Kuschel-Foto wohl nicht gesehen haben, denn mit dem Thema Jennifer Lange scheint er abgeschlossen zu haben. "Ehrlich gesagt, sehe ich gar nix", sagt er im Gespräch mit . "Ist ja klar, dass man da auf Abstand geht. Es sind ja auch einige Dinge passiert." Die Trennung habe er laut eigener Aussage aber inzwischen verarbeitet.

Neue Liebe für Jennifer Lange: Hat auch Andrej Mangold eine Freundin?

Der ehemalige Profi-Basketballer scheint keinen Groll mehr gegen die neue Liebe seiner Ex zu hegen. "Man weiß nie, wo die Liebe hinfällt. Von daher, wenn sie glücklich sind, dann freut mich das für die beiden. Aber ich konzentriere mich auf mich, und das ist auch gut so."

Über seinen eigenen Beziehungsstatus schweigt sich Andrej Mangold aus. Zwar soll er vergangenes Jahr ein Model gedatet haben, aber ob daraus etwas Festes wurde, ist nicht bekannt. Bislang zeigt er sich noch solo auf den roten Teppichen.