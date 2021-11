Nach Karriereknick und Trennung: Andrej Mangold spricht von neuer Liebe

Nach einem desaströsen Karrierejahr 2020 versucht Andrej Mangold jetzt einen Neustart. Er hat einen Psychologen aufgesucht, will sich beruflich umorientieren und steht am Anfang einer möglichen neuen Liebe. Wen datet der Ex-Bachelor?

Freundin weg, Karriere futsch und öffentlich als "Mobber" verschrien: Andrej Mangold hat eine schwere Zeit hinter sich, persönlich wie beruflich. Nach dem Eklat rund um das RTL-Sommerhaus 2020 will er jetzt allerdings einen Neustart wagen. Auch auf eine neue Beziehung könnte sich der Ex-Bachelor wieder einlassen.

Andrej Mangold suchte sich Hilfe beim Psychologen

Die öffentliche Schelte für seinen Auftritt in der Trash-Show und die darauf folgende Trennung von Jennifer Lange scheint Andrej Mangold sehr mitgenommen zu haben. Da dürfte die Nachricht, dass die Ex inzwischen mit einem ehemaligen Kumpel von ihm zusammen ist, nicht sonderlich hilfreich gewesen sein. Nach den ganzen Schlagzeilen um seine Person habe er sich professionelle Hilfe gesucht.

"Nach meinem Zusammenbruch und der schweren Zeit habe mich von einem Psychologen beraten lassen", verrät Mangold im Gespräch mit " ". "Das sollte jeder machen, der Probleme hat oder nicht weiter weiß, denn das hilft. Mir hat es jedenfalls geholfen."

So will Andrej Mangold beruflich neu durchstarten

Vom Trash-TV scheint der ehemalige Bachelor genug zu haben. Obwohl er 2021 bei "Kampf der Realitystars" zu sehen war, will er jetzt in einem seriöseren Bereich Karriere machen: als Schauspieler, Model und Moderator. "Meinen ersten Moderationsjob habe ich nächstes Jahr auf einer bekannten Veranstaltung in Deutschland, wo auch viele Prominente sein werden", sagt er dazu. "Zudem wurde ich jetzt im Dezember von einem internationalen Brand zu einer großen Kampagne zum Modeln nach New York eingeladen, da habe ich dann mehrere Shootings."

Neue Liebe bei Andrej Mangold? Er lernt gerade jemanden kennen

Auch die Trennung von Jennifer Lange könnte er bald hinter sich lassen, denn in New York wartet eine ganz besondere Frau auf Andrej Mangold. "In Sachen Liebe bin ich tatsächlich dabei, jemanden kennenzulernen", gibt er gegenüber "Bild" zu. Allerdings hat er die Frau bislang noch nicht persönlich getroffen. In New York soll bald die erste Verabredung stattfinden. "Für uns wird es unser erstes Date sein, und wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich die EINE. Ich bin voller Vorfreude."

Bei die neue Flamme soll es sich um ein internationales Model handeln. Wer genau die Dame ist, ob sie prominent ist und wie sie heißt, behält Andrej Mangold vorerst für sich.