Rúrik Gíslason zeigt Glatze: Hat der Isländer seine Haare abgeschnitten?

Steht ihm diese neue Frisur? Auf einem Foto zeigt sich der isländische Ex-Fußballer Rúrik Gíslason ohne Haare auf dem Kopf. Die lange blonde Mähne ist verschwunden. Was hat es mit der Glatze auf sich?

Seine blauen Eisaugen und die lange blonde Mähne sind das Markenzeichen von Rúrik Gíslason. Spätestens mit seiner Teilnahme bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" eroberte er die Herzen des deutschen TV-Publikums. Seitdem ist der Ex-Kicker auch festes Mitglied der Show-Branche – und plant, nach Deutschland zu ziehen.

Rúrik Gíslason ist der "Let's Dance"-Gewinner 2021

Aktuell tourt Rúrik Gíslason mit anderen ehemaligen "Let's Dance"-Promi-Kandidaten durch die Republik und lässt sich von Tausenden bewundern.

Der 33-Jährige, der offiziell Single ist, gibt seinen Followern gern auch Einblick hinter die Kulissen. In einer aktuellen Instagram-Story zeigt er, wie er in der Maske für die Show fertig gemacht wird. Im Clip setzt eine Stylistin den brummenden Rasierer an seinen Haaransatz...

Glatzen-Look: Die langen Haare von Rúrik Gíslason sind ab

Und nur wenige Momente später lädt Gíslason ein Foto hoch, das ihn komplett mit Glatze zeigt. Keine Strähne ist mehr zu sehen – noch nicht einmal Haarstoppeln. Glatzen-Alarm bei Rúrik Gíslason!

Haare sind weg: Rúrik Gíslason trägt hier Glatze © Instagram

Doch der lustige Isländer macht nur einen Scherz. Er klärt auf: "Natürlich schneide ich meine Haare nicht ab!" Er hat lediglich einen Instagram-Filter genutzt, der alle Haupthaare wegretuschiert. Die blonde Wallemähne ist noch da!

Sind Rúrik Gíslason und Valentina Pahde zusammen?

Gerüchte gibt es um sein Liebesleben. Angeblich soll Rúrik Gíslason mit der Münchner GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde liiert sein, die er bei "Let's Dance" kennengelernt hat. Bestätigt haben die beiden ihre Beziehung nicht, doch aufmerksame Fans haben Liebes-Beweise gesammelt...