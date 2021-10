Andrej Mangold äußert sich zu Ex-Freundin Jennifer Lange und ihrem neuen Partner Darius Zander

Sie galten als das Bachelor-Traumpaar, doch nach dem RTL-Sommerhaus 2020 war plötzlich Schluss bei Andrej Mangold und Jennifer Lange. Monate nach der Trennung teilt der ehemalige Basketballspieler jetzt gegen seine Ex-Freundin aus und feuert auch gegen ihren neuen Freund Darius Zander.

Dass Andrej Mangold und Ex Jennifer Lange sich trotz Trennung wieder annähern, ist zum aktuellen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Das Ex-Paar, das durch die Dating-Show "Der Bachelor" zusammenfand, wurde vergangenes Jahr vom ominösen Sommerhaus-Fluch getroffen. Nach dem Skandal-Auftritt in der Show beendeten die beiden die Beziehung. Dass Jennifer wieder neu verliebt ist, scheint dem Verflossenen nicht zu passen.

Seitenhieb auf Ex Andrej Mangold? Jennifer Lange schwärmt von neuem Freund Darius

Die Influencerin zeigte sich offiziell im August 2021 mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Darius Zander ist Sänger und wurde 2016 durch die Casting-Sendung "The Voice of Germany" bekannt. "Durch dich weiß ich endlich, was die Bedeutung von 'Du bist meine bessere Hälft' ist", schreibt Jennifer Lange zu einem gemeinsamen Schnappschuss. Ob diese Liebesbekundung auch ein Seitenhieb auf ihren Ex ist? Sie erklärt weiter: "Ich hab’s vorher einfach nicht verstanden."

Andrej Mangold über neuen Partner von Ex-Freundin Jennifer: "Er war mein Freund"

Andrej Mangold scheint sich nicht für das neue Glück von Jennifer Lange zu freuen. Gegen Darius Zander erhebt er im Gespräch mit "Bild" sogar böse Vorwürfe. "Er war mein Freund, meine Bezugsperson", sagt er über ihn. Nach der Trennung habe der Sänger den Ex-Bachelor sogar unterstützt - oder doch nicht? "Er versuchte mich sogar während der Trennungsphase zu bestärken, redete oftmals schlecht über sie, um letztendlich selbst mit ihr zusammen zu kommen."

Andrej Mangold: "Ich traue kaum noch jemanden"

Seit der Trennung leidet Andrej Mangold an Vertrauensproblemen, wie er erklärt: "Nach all den Sachen, die passiert waren, weiß ich mitunter nicht mal mehr, wer ist Freund und wer ist Feind? Ich fragte mich, möchte überhaupt eine Frau Andrej kennenlernen oder möchte sie nur Öffentlichkeit? Ich traue kaum noch jemandem."

Der ehemalige Basketballspieler hat sich in der Öffentlichkeit rar gemacht. Bis auf seine Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" 2021 war er kaum im TV zu sehen. Auch auf Instagram zeigt er wenig aus seinem Privatleben. "Ich denke, gerade jetzt ist es wichtiger denn je für mich eine gute Work-Life Balance zu haben und mir nicht wieder zu viel Arbeit aufzuladen", schreibt er dazu.

Bislang haben sich weder Jennifer Lange noch Darius Zander zu den Vorwürfen von Andrej Mangold geäußert. Die beiden genießen lieber ihr Liebesglück und teilen ab und an Pärchenbilder via Instagram mit ihren Fans.