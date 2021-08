Jenny Lange von Andrej Mangold getrennt: Das ist ihr neuer Freund Darius Zander

Jennifer Lange und Darius Zander sind ein Paar. Die Ex-Freundin von "Sommerhaus"-Problem-Promi Andrej Mangold ist wieder in einer Beziehung sein. Mehrere Bilder der beiden sind seit Wochen im Umlauf. Jetzt hat Jenny die neue Liebe offiziell vorgestellt.

Beim "Bachelor" hat sich Jenny Lange 2019 tatsächlich in den TV-Junggesellen verliebt, doch die Rose der Liebe war stachlig und ist mittlerweile gar verwelkt. Nach einem skandalösen "Sommerhaus der Stars"-Auftritt (es ging um Mobbing, schlechtes Benehmen und falsche Vorwürfe) haben sich Jenny Lange und RTL-Rosenverteiler Andrej Mangold getrennt. Zuvor hatten sich auch Werbepartner kritisch über die beiden geäußert und Kooperationen eingestellt.

Trennungsgrund von Jenny Lange: Andrej Mangold nennt unterschiedliche Zukunftsvorstellungen

Viele Fans und die Öffentlichkeit waren vom Liebes-Aus Ende 2020 überrascht. Aber die vielen Hate-Nachrichten sowie die ausgestrahlten "Sommerhaus"-Szenen waren ein Beziehungskiller. Mangold sagte bei "Prominent", dass man nach zwei Jahren "andere Vorstellungen über die Zukunft" hatte. "Sie ist 27, ich bin 34. Ich denke schon eher an Familie und sie ist vielleicht noch nicht so angekommen, wie ich."

Jennifer Lange hat neuen Partner: Beziehung mit Darius Zander

Statt mit bösen Mobbing-Vorwürfen (gegen den Partner) sieht sich Jenny aktuell mit süßen Liebes-Schlagzeilen konfrontiert. Sie ist wieder glücklich und verknallt sein. Mehrere Schnappschüsse (in Instagram-Storys) zeigten die schöne 27-Jährige mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Dabei handelt es sich um den Kölner Sänger Dari (Darius Zander).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bestätigt wurde die neue Beziehung aber lange nicht, viel lieber wollten die beiden wohl erst einmal ohne Öffentlichkeit ihr privates Glück genießen. Doch immer wieder gab es kleine Hinweise, die Jenny ihren Followern auf Instagram präsentierte.

Vertraut und verträumt: Jenny dankt Darius für "so viel Leichtigkeit"

Füreinander da: Jenny Lange und Darius Zander © Instagram

Mitte Julie veröffentlichte die 27-Jähriger in der Story ein weiteres gemeinsames Bild, das die beiden ziemlich vertraut zeigt. Darius legt für das Selfie sein Kinn auf ihre Linke Schulter und blickt glücklich in die Kamera. Jenny Lange kommentierte damals: "Danke, dass du auch in schweren Zeiten so viel Leichtigkeit ins Leben bringst."

Jetzt, am 17. August, hat die schöne 27-Jährige die Liebes-Beziehung endlich bestätigt. Auf Instagram postet sie ein Kussfoto.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sie schreibt: "Was soll ich sagen... ein Leuchten in den Augen sagt mehr als tausend Worte... ich bin einfach glücklich." Sie fügte hinzu: "Du zeigst mir immer wieder auf's Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann. Danke, dass du an meiner Seite bist."

Wer ist Darius Zander?

Darius Zander ist Singer-Songwriter und war 2016 Kandidat bei "The Voice of Germany". Unter Jenny Langes Kussfoto kommentiert er: "Oh Baby, ich hab's gerade entdeckt und bin gerührt ohne Ende. Was soll ich sagen!?? Danke, dass du in mein Leben getreten bist...es warten so, so viele Abenteurer auf uns."