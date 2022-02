Ängstliche Herzogin Kate? Körpersprache-Expertin erklärt Auftritt in Dänemark

Herzogin Kate befindet sich aktuell zu Besuch in Dänemark. Beobachter beschreiben die Ehefrau von Prinz William in einigen Situationen als "ängstlich" und "nervös". Eine Expertin für Körpersprache hat ihren Auftritt jetzt analysiert.

Normalerweise kennt man Herzogin Kate als selbstsichere Frau, die ihre royale Familie in der Öffentlichkeit würdig vertritt. Die Ehefrau von Prinz William ist aktuell nach Dänemark gereist, um dort verschiedene Kinderprojekte zu besuchen. Allerdings machte sie dabei Beobachtern zufolge einen etwas nervösen Eindruck.

Befürchtet Herzogin Kate Fragen zu Prinz Andrew?

Ihr Auftreten könnte damit zusammenhängen, dass die royale Familie momentan nicht den besten Ruf hat. Mobbing-Vorwürfe durch Prinz Harry und Herzogin Meghan und der Missbrauchsskandal um Prinz Andrew beherrschen noch immer die Schlagzeilen. Kritische Fragen zu diesen Themen geht Herzogin Kate gerne aus dem Weg, wie sie bereits im Dezember 2021 zeigte.

Befürchtet die 40-Jährige etwa, dass sie auf Prinz Andrew angesprochen wird? Der Palast soll diesem Risiko bereits vorab entgegengewirkt haben. Wie das dänische Blatt " " berichtet, sei Pressevertretern vom Königshaus mitgeteilt worden, dass Fragen dazu nicht erlaubt seien.

Körpersprachen-Expertin über Herzogin Kate: "Ein wenig unsicher"

Ist Herzogin Kate tatsächlich besorgt über ihre Dänemark-Reise? Das US-Magazin " " hat eine Körpersprachen-Expertin zum Auftreten der Herzogin befragt. Judi James sieht einige Gesten der Ehefrau von Prinz William, die auf mögliche Nervosität oder Angst vor der aktuellen Krise in der "Firma" hinweisen. "In einer Pose hat Kate beide Hände am Griff ihrer Tasche und hält sie in einer Barriere-Geste vor ihrem Oberkörper, die sie weniger sicher aussehen lässt, als wenn sie mit der Tasche an ihrer Seite geht", sagt sie dazu.

Herzogin Kate zeigt sich bei ihrem Dänemark-Besuch etwas nervös. © IMAGO / Ritzau Scanpix

Bei einem Treffen in der Universität soll Herzogin Kate sich ebenfalls nicht von ihrer selbstsicheren Seite gezeigt haben. "Sie ist diejenige in der Gruppe, die mit den Händen auf dem Schoß sitzt und nicht wie die anderen auf dem Tisch, was ihnen in Bezug auf räumliche Dominanz- und Statussignale einen Vorteil verschafft. Es lässt sie ein wenig unsicher aussehen, aber die Welt des Sitzungssaals ist nicht ihre natürliche Umgebung", erklärt die Expertin weiter.

Bei einem Treffen in der Universität wirkt Herzogin Kate sichtlich angespannt. © IMAGO / Starface

Herzogin Kate in Dänemark: Dieser Auftritt überzeugt

Dennoch zeigt sich Kate bei ihrer Dänemark-Reise auch von ihrer gewohnt lockeren Seite. Im "Lego Foundation Play Lab" flitzte die Herzogin mit einem breiten Grinsen eine Kinderrutsche hinunter. Dabei fühlte sie sich sichtlich wohler als bei den vorherigen Treffen.

Hier hat Herzogin Kate sichtlich Spaß. © IMAGO / Starface

Auch auf weiteren Fotos wirkt die 40-Jährige viel selbstbewusster, wie Judi James bestätigt: "Ihr Schritt sieht breit aus, wenn sie geht, und wenn sie im Besprechungsraum steht, suggerieren ihre gespreizten Beine und die Art und Weise, wie ihre Arme leicht von ihrem Oberkörper weggehalten werden, um eine umgedrehte V-Lücke unter ihren Achseln zu schaffen, Eifer und Zielstrebigkeit."

Bereits am Mittwoch wird Herzogin Kate Dänemark wieder verlassen. Ob ihr bis dahin noch heikle Fragen zu Harry und Meghan oder Prinz Andrew drohen, bleibt abzuwarten.