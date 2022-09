Zweite S-Bahn-Stammstrecke: Bahn kalkuliert mit sieben Milliarden Euro – Bau bis 2035 möglich

In die Debatte um jahrelange Verzögerungen und massive Kostensteigerungen beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke ist nun Klarheit gekommen. Die Deutsche Bahn präsentiert konkrete Zahlen.

München - Viel und heftig wurde im Sommer über den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München gestritten. Statt 3,85 Milliarden sollte das Projekt plötzlich bis zu 7,8 Milliarden Euro kosten. Und auch die Fertigstellung sollte sich um neun Jahre bis 2037 verzögern. Das Entsetzen war groß.

Allerdings beruhten Daten und Zahlungen nur auf Schätzungen – nun ist die Deutsche Bahn endlich konkret geworden: DB-Chef Richard Lutz legte am heutigen Donnerstag bei einem Besuch in München die Ergebnisse monatelanger Untersuchungen vor.

Richard Lutz nennt den Bau der zweiten Stammstrecke ein "Jahrhundertprojekt". © Sven Hoppe/dpa

Für den Bau der zweiten Stammstrecke in München kalkuliert die Bahn mit Kosten von rund sieben Milliarden Euro und einer Bauzeit bis 2035. In der Summe sei bereits ein Risikopuffer von 1,5 Milliarden Euro für weitere Preissteigerungen enthalten.

Lutz spricht vom modernsten ÖPNV-Knotenpunkt in Europa

Als Gründe für die Kostenexplosion nannte Lutz drastisch gestiegene Bau- und Materialkosten, Projekterweiterungen und einen deutlich erhöhten Risikopuffer. Es gebe aber wegen ausstehender Genehmigungsverfahren noch weitere Unsicherheiten, sagte Lutz.

Er betonte, dass in München derzeit mit dem neuen Hauptbahnhof und der zweiten Stammstrecke der modernste ÖPNV-Knotenpunkt in Europa entstehe. Es handele sich um ein "Jahrhundertprojekt".

Damit liegt die Berechnung der Bahn leicht unter den Kostenschätzungen des bayerischen Bau- und Verkehrsministeriums. Dieses hatte im Juni mitgeteilt, dass das Mammutprojekt bis zu 7,2 Milliarden Euro kosten könnte und sich die Fertigstellung bis ins Jahr 2037 verzögern könnte.

Ursprünglich waren für den Bau der zweiten zentralen S-Bahn-Strecke durch die Münchner Innenstadt Kosten von 3,85 Milliarden in Aussicht gestellt worden. Die Landeshauptstadt erwartet die zweite Stammstrecke als Kernstück eines Gesamtkonzepts für den Bahnverkehr in der Region derweil sehnsüchtig, weil das bisherige Netz überlastet und häufig unzuverlässig ist.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hatten den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn in der Staatskanzlei erwartet. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte dagegen ab.

Deutsche Bahn: Die Hauptgründe für den neuen Zeitplan

Die Deutsche Bahn erläuterte die Gründe für die längere Bauzeit und die explodierenden Kosten am Donnerstag detailliert. Die AZ fasst die wichtigsten Faktoren zusammen.

Laut DB haben die Projektpartner den Umfang des Projekts 2019 erheblich erweitert. So baut die DB für die Fahrgäste beispielsweise den Bahnhof Leuchtenbergring größer als ursprünglich geplant, perspektivisch ermöglichen dort dann sechs Gleise mehr S-Bahn-Verkehr aus/in Richtung Osten.

Insbesondere am Hauptbahnhof wurde die Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern verbessert: Die DB baut für die von der Landeshauptstadt gewünschte U9 den Rohbau der Station am Münchner Hauptbahnhof mit Konkret heißt das, dass der Bau einer Tunnelstation für die zweite Stammstrecke, eines neuen Empfangsgebäudes und des Rohbaus für die geplante U9 gemeinsam realisiert werden. Dieser ÖPNV-Knoten soll künftig bis zu 850.000 Fahrgäste pro Tag transportieren.

Die Genehmigungsverfahren werde später abgeschlossen als zunächst erhofft, heißt es: Die DB habe mit der neuen Lage der S-Bahn-Station Ostbahnhof an der Friedenstraße die Umsteigebeziehungen zwischen S-Bahn und Regional- und Fernverkehr sowie U-Bahn, Bus und Tram deutlich verbessert und binde das neue Werksviertel optimal an. Das entsprechende Planfeststellungsverfahren befindee sich derzeit in der Erörterungsphase.

Die Bahn betont zudem, dass sie "in vielen Bereichen schlicht Pionierarbeit in der Tiefe und auf engstem innerstädtischem Raum" leiste. In München sei mit über 40 Metern noch nie so tief gebaut worden. Außergewöhnliche Bautechniken müssten angewendet und Planungen entwickelt werden.

Deutsche Bahn: Die Gründe für die gestiegenen Kosten

Als Hauptursache führen die Bahn-Verantwortlichen die drastisch gestiegenen Bau- und Materialpreise von rund einer Milliarde Euro an - dazu kommen demnach die umfassenden Projekterweiterungen und die längere Bauzeit sowie der deutlich erhöhte Risikopuffer.

Die gestiegenen Gesamtkosten setzen sich laut Bahn aus 5,5 Milliarden Euro (bislang 3,2 Milliarden Euro) Bau- und Planungskosten sowie einem deutlich höheren Risikopuffer in Höhe von 1,5 Milliarden Euro (bislang ca. 0,6 Milliarden Euro) zusammen. Nicht enthalten sind mögliche Marktpreissteigerungen in der Zukunft.

Markus Söder: Bund trägt weiterhin 60 Prozent der Kosten - auch bei den Mehrkosten

Trotz der massiven Kostensteigerung hält die bayerische Staatsregierung weiter am Bau der zweiten Stammstrecke in München fest. "Wir stehen zur zweiten Stammstrecke", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag. Zwar gebe es nun noch eine grundlegende Überprüfung, es werde aber seitens der Staatsregierung keine Verzögerungen geben. Die Tendenz sei klar.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (Mitte), Verkehrsminister Christian Bernreiter (links) und Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, starten die Pressekonferenz. © Sven Hoppe/dpa

"Wir sehen bei der zweiten Stammstrecke Licht im Tunnel", betonte Söder. Endlich lägen die Zahlen auf dem Tisch. Die zweite Stammstrecke sei von zentraler Bedeutung für die Zukunft Bayerns. Es sei nicht nur für den Großraum München wichtig, das Schienennetz strahle auch nach Oberbayern, Niederbayern und bis ins Allgäu.

"Der Freistaat Bayern wird ein sehr viel strengerer Partner werden", sagte Söder. Es gebe ein schärferes Controlling und es brauche mehr Transparenz. Auch ein Begleitgremium im Landtag sei eine gute Idee. Mit Blick auf die Kostenteilung Bund und Freistaat sagte Söder, es sei nun klar, dass der Bund weiterhin 60 Prozent der Kosten trage, "auch für die Mehrkosten".

Florian Streibl: "Wir erwarten, dass weitere Umplanungen unterbleiben"

Florian Streibl, Vorsitzender der Landtagsfraktion der Freien Wähler forderte von der Deutschen Bahn künftig größere Transparenz und einen verantwortungsvolleren Umgang mit Steuergeldern.

"Damit der Bayerische Landtag den Baufortschritt der zweiten Stammstrecke in Zukunft eng begleiten kann, wollen wir als Freie-Wähler-Landtagsfraktion ein parlamentarisches Kontrollgremium einsetzen und damit größtmögliche Transparenz und Offenheit herstellen", wird Streibl in einer Pressemitteilung zitiert.

Die jetzigen Kostensteigerungen seien teilweise durch Umplanungen auch in Folge weiterer Projekte der Stadt München entstanden: "Wir erwarten deshalb, dass weitere Umplanungen unterbleiben."

Ludwig Hartmann: "Ein Armutszeugnis für die Staatsregierung"

Auch Ludwig Hartmann, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Landtag, kommentierte das Treffen zur zweiten Stammstrecke in München. "Die Kostenexplosion bei diesem CSU-Prestigeprojekt ist gewaltig. Aber der Frust bei den Pendlerinnen und Pendlern in München ist noch viel größer", sagte Hartmann laut einer Pressemitteilung.

Seit Jahrzehnten werde ihnen vorgebetet, welche großartigen Verbesserungen im ÖPNV durch die zweite Stammstrecke kommen. Bis heute spürten sie davon rein gar nichts. Zugausfälle, Wartezeiten, Verspätungen – das sei der ÖPNV-Alltag in der Landeshauptstadt. Und zugleich ein Armutszeugnis für die Staatsregierung.

Hartmann: "Auch wenn Söder sagt, er habe bis zum heutigen Tag so gut wie keine Fakten über die Kostenexplosion gehabt. Wir wissen: Er hat schon vor zwei Jahren wichtige Informationen einfach in der Schublade verschwinden lassen."