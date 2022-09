Zweite Stammstrecke: OB Reiter lehnt Einladung zum S-Bahn-Gipfel ab

Am Donnerstag könnte es endlich Klarheit in Bezug auf die Zweite Stammstrecke geben. OB Dieter Reiter wird beim Krisen-Gipfel in der Staatskanzlei allerdings nicht dabei sein. Er hat die Einladung abgelehnt.

28. September 2022 - 17:54 Uhr | AZ/dpa