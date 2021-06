Wird der Münchner Hauptbahnhof autofreie Zone?

Kommt ein Autoverbot am Bahnhofsplatz? Eine Studie der Stadt München empfiehlt dies.

So könnte der Bahnhofsplatz in Zukunft aussehen.

München – Werden künftig Autos am Bahnhofsplatz verboten? Wie die berichtet, empfiehlt eine aktuelle Studie der Stadt München, den Bereich vor dem, derzeit im Umbau befindlichen, Hauptbahnhof in Zukunft zur autofreien Zone zu machen.

Laut Studie des Planungsreferats bringe solch ein Auto-Verbot "einen deutlicheren Mehrwert für die Aufenthaltsqualität eines Stadtplatzes".

Täglich 17.000 Autos am Bahnhofsplatz unterwegs

Aktuell fahren laut Studie täglich 17.000 Autos über den Bahnhofsplatz. Das Planungsreferat empfiehlt nun, die Verbindungsstraße zwischen Arnulf- und Bayerstraße abzuschaffen.

Die Vorteile für die Stadt würden laut Studie überwiegen. Durch ein Auto-Verbot würde vor dem Bahnhofsgebäude ein schönerer und geordneterer Platz entstehen. Zudem gäbe es mehr Raum für Rad-Parkplätze. Die Rede ist von mindestens 3.000 Stück, die dort entstehen sollen. Zusätzlich gäbe es mehr Platz für Fußgänger, Radwege und zusätzliche Tram-Gleise.

Stadtrat soll schnelle Entscheidung treffen

Aktuell finden in und am Hauptbahnhof Umbaumaßnahmen statt, die Neugestaltung des Bahnhofsplatzes wäre als Letztes an der Reihe.

Über die Frage, ob es eine autofreie Zone geben wird, soll der Stadtrat laut Studie zeitnah entscheiden, damit die entsprechenden Planungen in die Wege geleitet werden können.