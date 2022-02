Wie Essen auf den Teller kommt statt in die Tonne. Spenden Sie jetzt für KinderLeicht e.V.!

Viele Lebensmittel werden verschwendet. Der Verein KinderLeicht zeigt Schülern, wie man das verhindert. Mit den Spenden von „Gutes vereint“ sollen Kurse in ganz Bayern stattfinden. Bei jeder Spende ab 5 Euro legt "Gutes vereint“ 10 Euro drauf.

Weltweit wird jedes dritte Lebensmittel weggeschmissen“, sagt Nina Helleberg. „Das muss künftig unbedingt verhindert werden.“ Dazu trägt die junge Ernährungswissenschaftlerin bei: mit Workshops an Schulen, in denen Jugendliche lernen, wie sich Verschwendung vermeiden lässt.

Nina Helleberg arbeitet für den Verein , den Agnes Streber 2010 gegründet hat. „Ich war 2009 in Kopenhagen bei der ersten großen Klimakonferenz eingeladen“, sagt sie. „Da ist keine einzige politische Entscheidung getroffen worden. Deshalb habe ich KinderLeicht e.V. gegründet, damit wir nachhaltige Projekte auf den Weg bringen.“

Wie die eineinhalbstündigen Schul-Workshops, die sie und ihre Mitarbeiterin Nina Helleberg leiten. Da arbeiten die Schüler in Gruppen zu verschiedenen Aspekten des Themas Lebensmittelverschwendung: Sie lernen, wie man bestimmte Produkte richtig lagert und wie man mit Rezeptvorgaben umgehen sollte, bei denen etwa eine halbe Zwiebel oder andere frische Lebensmittel übrig bleiben.

Nina Helleberg (links) und Agnes Streber haben viele Ratschläge, wie man Lebensmittel nutzt, die nicht mehr ganz frisch sind. © KinderLeicht e.V

Die Schüler bekommen Tipps, wie man Produkte lecker verwerten kann, die ansonsten bald verkommen würden. Und sie erfahren, was unsere Ernährungsgewohnheiten mit dem Klimawandel zu tun haben. Was die kleinen Gruppen erarbeiten, stellen sie dann der gesamten Klasse vor. Nach dem Workshop haben alle ein besseres Gespür dafür, wie sie Abfälle vermeiden können – und wieso das so wichtig ist.

2000 Schüler absolvierten bereits einen Workshop

Agnes Streber und Nina Helleberg haben mit diesen Workshops schon über 2000 Schüler in München erreicht. Nun sollen die Workshops in ganz Bayern stattfinden – und dafür braucht ihr Verein Spenden.

Dieses Projekt erhielt 50 Prozent aller Stimmen in der Kategorie „Umwelt und Nachhaltigkeit“, die erstmals bei „Gutes vereint“ ausgeschrieben war, der großen Spendenaktion von AZ und Münchner Bank eG. Nun können Sie mit Spenden beitragen, die Workshops in die Schulen Bayerns zu bringen.

Auch Kochkurse werden von KinderLeicht e.V. angeboten

Das ist nur eines von vielen wichtigen Projekten des Vereins KinderLeicht. Agnes Streber und ihr Team versuchen auch auf anderen Wegen, Ernährung, Gesundheit und Nachhaltigkeit zu verbinden, etwa mit Kochkursen und -initiativen. Finanziert wird der Verein durch Fördergelder und Spenden.

Sollten Sie bei „Gutes vereint“ auch dazu beitragen wollen, können Sie schon mit geringen Summen viel erreichen. Denn für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt die Initiative noch zehn Euro drauf. Und wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt „Gutes vereint“ auch noch den Rest.

Schon mit kleinen Summen kann man dann einiges bewegen: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt „Gutes vereint“ zehn Euro drauf. Wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt „Gutes vereint“ auch noch den Rest. Somit müssen nur 4.000 Euro für das Projekt zusammenkommen. Die restlichen 1.000 Euro füllt die Initiative auf. Wir verlosen unter allen Spendern tolle Preise.

Mehr Infos zu den Workshops des Vereins KinderLeicht e.V. finden Sie unter