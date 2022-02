Eine Brieffreundschaft fürs neue Leben. Jetzt für Leb Bunt spenden!

Der Verein „Leb Bunt“ bringt Einwanderer und Senioren zusammen – in der Corona-Zeit über Brieffreundschaften. Um das tolle Projekt zu finanzieren, braucht der Verein Spenden. Bei jeder Spende ab 5 Euro legt "Gutes vereint“ 10 Euro drauf.

28. Februar 2022 - 06:05 Uhr

Lisi Brizuela weiß, wie es ist, in einem Land zu leben, das einem fremd ist. Die Argentinierin hatte in Buenos Aires einen Mann aus Bayern kennengelernt und zog 2013 zu ihm, heute sind sie verheiratet und sie hat ein neues Zuhause gefunden. Doch der Anfang in München war schwer, sie konnte noch nicht gut deutsch und hatte deshalb Probleme, sich zu integrieren.

Vielen anderen Einwanderern geht das genauso. „Sie haben nicht so viele Möglichkeiten, die deutsche Sprache zu üben“, sagt Lisi Brizuela in ihrem inzwischen sehr guten Deutsch. Außerdem fiel ihr auf, wie viele Seniorinnen und Senioren allein und einsam sind. Und da hatte sie die Idee, Menschen aus beiden Gruppen zusammenzubringen: eine Win-Win-Situation.

2018 gründete Lisi Brizuela die gemeinnützige Initiative „ “. Bei deren „Hallo Projekt“ lernten sich Einwanderer und Senioren bei Kulturnachmittagen kennen, bei Spaziergängen und Quizabenden. Und über ein Tandem-Programm trafen sich Senioren und Einwanderer zu zweit. Doch dann kam Corona, und Treffen waren nicht mehr möglich, zumal die Senioren zur Risikogruppe gehören. Da hatte Lisi Brizuela die Idee, Brieffreundschaften zu stiften. Das Projekt „Bunte Briefe“ gibt es seit Oktober 2021. „Auch so kann man neue Freunde kennenlernen und sich gegenseitig helfen“, sagt Lisi Brizuela.

Neue Kontakte, verbessertes Deutsch und viele bunte Briefe

Die Einwanderer knüpfen nicht nur neue Kontakte, sondern verbessern auch ihr Deutsch – und ihre neuen Freunde können ihnen dabei helfen, indem sie sie auf Fehler hinweisen. Damit sich die Briefeschreiber viel zu sagen haben, nennen alle Teilnehmer erst mal ihre Interessen, Hobbys, Ausbildungen und Berufe. Dann bringt Lisi Brizuela die passenden Menschen zusammen.

Die Einwanderer erfahren von diesem Projekt vor allem über Social Media. Viele kommen aus Südamerika und Indien, insgesamt haben sich bei dem Verein schon Einwanderer aus 45 Ländern gemeldet. Die meisten Senioren erfahren über Medienberichte von den Projekten von „Leb Bunt“.

Mehr als 100 Menschen durch "Bunte Briefe" in Kontakt

Mit „Bunte Briefe“ hat die Initiative schon über hundert Menschen brieflich miteinander in Kontakt gebracht, die meisten davon kommen aus München und Umgebung, aber auch Leute aus Berlin oder Köln haben sich schon gemeldet. Vor kurzem hat Lisi Brizuela alle Teilnehmer nach ihren Erfahrungen gefragt. „Das Feedback war super, das hat mich sehr gefreut“, sagt sie.

Für das Projekt ist „Leb bunt“ auf Spenden angewiesen. Kosten entstehen nicht nur für die Verwaltung und Bewerbung des Projekts, sondern auch für Papier, Briefumschläge, Briefmarken und Postkarten. „Bunte Briefe“ stellt all das für die Teilnehmer zur Verfügung. Denn alle Senioren und Einwanderer sollen mitmachen können, auch diejenigen, die sich ansonsten die Brieffreundschaft aus finanziellen Gründen nicht leisten könnten.

Bei „Gutes vereint“ hat das Projekt die meisten Stimmen in der Kategorie „Senioren“ erhalten. Nun können Sie mit Ihren Spenden helfen, dass noch viele „bunte Briefe“ geschrieben werden!

Schon mit kleinen Summen kann man dann einiges bewegen: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt „Gutes vereint“ zehn Euro drauf. Wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt „Gutes vereint“ auch noch den Rest. Somit müssen nur 4.000 Euro für das Projekt zusammenkommen. Die restlichen 1.000 Euro füllt die Initiative auf. Wir verlosen unter allen Spendern tolle Preise.

