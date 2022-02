"Gutes vereint": Anderen helfen und selbst gewinnen

Wer bei „Gutes vereint“ spendet, unterstützt wichtige Münchner Projekte – und kann selbst einen von drei tollen Preisen gewinnen!

28. Februar 2022 - 06:08 Uhr

Bei „Gutes vereint“, der großen Spendenaktion der AZ und der Münchner Bank eG, wird denen geholfen, die anderen helfen: vier Vereinen aus München und Umgebung, die tolle, wichtige Projekte umsetzen möchten und dafür finanzielle Unterstützung brauchen.

Die Jury und Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben vier Vereine ausgewählt, für deren Projekte wir in den nächsten Wochen Spenden sammeln: Der will seine Ferienprogramme künftig auch Kindern aus ärmeren Familien ermöglichen. Mit Unterstützung des wollen engagierte Igelfreunde eine Igelstation aufbauen. Mithilfe des Vereins sollen weiterhin Brieffreundschaften zwischen Einwanderern und Senioren entstehen. Und der Verein möchte Bayerns Schülern in Workshops erklären, wie weniger Lebensmittel im Müll landen.

Sie können mit ihren Spenden dazu beitragen, dass all diese Projekte Realität werden. Auch mit kleinen Summen können Sie viel bewegen: Denn für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt die Initiative noch zehn Euro drauf, und wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt „Gutes vereint“ auch noch den Rest.

Doch Sie tun mit Ihren Spenden nicht nur Gutes – sondern können mit ein bisschen Losglück auch selbst davon profitieren. Denn die Münchner Bank kauft von Geschäften, die Kunde bei ihr sind, Gutscheine für tolle Preise – und die verlosen wir unter allen Spendern! Bei diesen Geschäften könnten Sie einen Preis gewinnen:

Blumen Adler

Moritz Kneucker, Handwerksmeister für Naturgestaltung, leitet Blumen Adler in der Nymphenburgerstraße. Das Floristikfachgeschäft gibt es schon seit 1930. © Blumen Adler

Blumen verschönern jede Wohnung. Aber wer kann und will es sich schon leisten, regelmäßig einen Strauß zu kaufen? Ein Spender unserer Aktion wird sich jeden Monat einen kostenlosen Blumenstrauß aussuchen können. Wir verlosen ein Abonnement im Wert von 300 Euro: Monat für Monat erhält der Gewinner einen wunderschönen Strauß im Wert von 25 Euro – und das zwölf Monate lang.

Zusammengestellt und geliefert wird der Strauß von , dem traditionsreichen Geschäft in der Nymphenburger Straße 187. Das Floristikfachgeschäft wurde schon 1930 gegründet und wird heute in vierter Generation von der Familie Kneucker geführt. Im Vordergrund steht bei dem Meisterbetrieb, die Tradition des Blumenbinderhandwerks zu bewahren – und allen Kunden mit Blumen Freude zu bereiten.

Radsport Prandl

Bei Radsport Prandl sind nur begeisterte Radfahrer tätig, etwa Servicemitarbeiter Marko Bogojevic und Inhaber Harald Prandl. © Radsport Prandl

Dieser Name steht seit über drei Jahrzehnten für höchste Radsportkompetenz. Hier bekommen Fahrradfans und ambitionierte Radsportler die Ausrüstung, die sie suchen.

Im Geschäft in Höhenkirchen-Siegertsbrunn präsentiert Prandl eine große Auswahl an Mountainbikes, Rennrädern, City- und Crossbikes sowie Jugendrädern mit oder ohne E-Antrieb. Hier erhalten Kunden eine ausführliche und kompetente Beratung von Experten – alle Mitarbeiter sind selbst begeisterte Radfahrer.

bietet sein gesamtes Sortiment aber auch im Online-Shop an. Der Gewinner unserer Verlosung kann mit einem Gutschein von 200 Euro einkaufen gehen.

Frischepost

Jürgen Drummer und Lisa Simon von der Frischepost. © Frischepost

Mit der können sich die Münchner regionale, frische Lebensmittel mit E-Autos direkt an die Haustür liefern lassen. Alle Produkte gibt es zu fairen Biomarktpreisen: vom täglich frisch geernteten Wildkräutersalat von heimischen Feldern bis zur handgemachten Pasta aus einer Münchner Manufaktur.

Ab 29 Euro Bestellwert ist die Lieferung kostenfrei. So kann man mit wenigen Klicks nachhaltig den Wocheneinkauf erledigen. Der Gewinner unserer Verlosung erhält einen Gutschein im Wert von 100 Euro.

Sie können gewinnen, wenn Sie bis zum 27. März bei „Gutes vereint“ für eines der vier Projekte spenden.

Wir wünschen viel Erfolg!