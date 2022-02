Sporteln, spielen und Spaß haben. Jetzt für MTV München von 1879 e.V. spenden!

Der MTV München ist einer der Gewinner von „Gutes vereint“: Künftig sollen auch Kinder an seinem Ferienprogramm teilnehmen können, deren Eltern sich die Gebühren nicht leisten können. Dafür sammeln wir ab heute Spenden. Bei jeder Spende ab 5 Euro legt "Gutes vereint“ 10 Euro drauf.

28. Februar 2022 - 06:01 Uhr

So sieht Spaß aus: Beim Fanni.Club gibt es auch viele Spiele abseits der üblichen Sportarten.

Als der im Jahr 2018 erstmals sein Ferienprogramm „Fanni.Club“ anbot, nahmen achtzig Kinder teil. Im vergangenen Jahr waren es 600. Es spricht sich eben herum, dass die Kinder dort viel Spaß haben. „Und die Corona-Pandemie hat allen nochmal aufgezeigt, wie wichtig es ist, die Familien während der Schulferien zu entlasten und den Kindern und Jugendlichen echte Ferien in der Gemeinschaft zu ermöglichen“, sagt der Leiter Stephan Hohenleitner.

Viele Eltern können sich das aber nicht leisten. Um deren Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, hat sich der MTV bei „Gutes vereint“ beworben, der großen Spendenaktion von AZ und Münchner Bank eG. Und das Projekt hat die meisten Stimmen in der Kategorie „Kinder und Jugendliche“ bekommen. Ab heute können Sie spenden, um auch Kindern aus einkommensschwächeren Familien die Teilnahme am zu ermöglichen!

So sieht Spaß aus: Beim Fanni.Club gibt es auch viele Spiele abseits der üblichen Sportarten. © MTV München

In verschiedene Sportarten reinschnuppern

Der findet in sämtlichen Schulferien statt. Je nachdem, in welcher der drei Vereinsanlagen des MTV München die Kinder teilnehmen, können sie an der Kletterwand bouldern, Tennis spielen oder andere Sportarten ausprobieren. „Sie können da bei uns ganz spielerisch reinschnuppern“, sagt Stephan Hohenleitner. Und die Kinder entscheiden selbst, welche Sportarten sie ausprobieren: Im Laufe des ersten Tages gestalten sie mit den Betreuern das Wochenprogramm.

Mit den Spenden von „Gutes vereint“ sollen zudem neue Workshops zu den Themen Nachhaltigkeit und Naturbildung finanziert werden, an denen auch der Landesbund für Vogelschutz und Green City beteili

gt sind. Die Kinder sollen in diesen Workshops zum Beispiel Spuren von Tieren suchen oder ihr Wissen über Bäume erweitern.

Im Fanni.Club ist das Surfen entspannter als auf dem Eisbach. © MTV München

Außerdem sollen sie bei einer Sommeraktion mit Künstlern den Gerätecontainer des MTV München neu gestalten – auch dafür sind Spenden nötig. Und sollte ein größerer Betrag gesammelt werden als geplant, könnte zudem neues Spielmaterial angeschafft oder altes repariert werden.

Tennis können die Kinder in der MTV-Anlage in Sendling ausprobieren. © MTV München

Bei jeder Spende ab 5 Euro legt "Gutes vereint“ 10 Euro drauf

Schon mit kleinen Summen kann man dann einiges bewegen: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt „Gutes vereint“ zehn Euro drauf. Wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt „Gutes vereint“ auch noch den Rest. Somit müssen nur 4.000 Euro für das Projekt zusammenkommen. Die restlichen 1.000 Euro füllt die Initiative auf. Wir verlosen unter allen Spendern tolle Preise.

