Verliebt, verlost, verheiratet. Die Abendzeitung verlost eine Traumhochzeit. Jetzt bewerben!

Die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben. An diesem besonderen Tag soll alles perfekt sein: von der Mode für Braut und Bräutigam bis zur Feier. Gemeinsam mit unseren Partner schenken wir einem Paar einen unvergesslichen Tag. Erzählen Sie uns warum genau Sie die Hochzeit verdient haben. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Es ist der Tag, an dem das Glück gefeiert wird, sich gegenseitig gefunden zu haben. Der eine Tag, an dem die beiden Familien und alle besten Freunde zusammenkommen. Der Tag, an den sich die zwei Glücklichen für immer erinnern werden. An diesem Tag soll deshalb alles perfekt sein soll, von der Mode bis zur Feier – und so kommt auch einiges an Kosten fur das Paar zusammen, das seine Traumhochzeit feiern will. Doch bald wird es in München ein Brautpaar in spe geben, das sich darüber nicht mehr den Kopf zerbrechen muss:

Die Abendzeitung verlost eine Hochzeit mit allem Drum und Dran! Bei der großen Aktion „Verliebt, verlost, verheiratet“ gewinnt ein glückliches Paar alles, was für eine perfekte Hochzeit mit bis zu fünfzig Gästen nötig ist – der Gesamtwert des Preises beträgt über 23.000 Euro. Jetzt hier bewerben!

Diese Partner sorgen für einen unvergesslichen Hochzeitstag

Wir haben an alles gedacht:

Beim kann sich das Paar die Ringe aussuchen. und sorgen für das perfekte Outfit. Die passenden Schuhe dazu bekommen beide bei . Für das Styling sorgt die . Während der Zeremonie sorgt Sängerin Lara Keller für Gänsehaut. Weiter zur Feier geht es mit einem Oldtimer von – gesteuert von einem Chauffeur.

Ziel der Fahrt ist das am Starnberger See: Hier findet die große Feier samt Hochzeitsessen statt. Die wunderschöne Location wird noch feierlicher durch den Blumenschmuck des . Die Hochzeitstorte liefert die , die Hochzeitsreportage macht das . Für Musik sorgt , für eine Showeinlage die . Diese bereitet das Paar auch auf den Hochzeitstanz vor: Es kann im Vorfeld einen Tanzkurs besuchen!

Wir haben ohnehin auch an das Vorher und Nachher gedacht: Die stilvollen Einladungskarten stellt die zur Verfügung. Und wenn die große Party zu Ende ist, gibt es noch die Hochzeitsreise obendrauf: Die führt ins in Österreich.

Alle Partner der Aktion stellen dem Gewinnerpaar ein sehr großzugiges Budget zur Verfügung. Natürlich ist auch jenseits dessen alles möglich: Wenn die Glücklichen weitere Wünsche haben, können Sie einfach noch jeweils eine Summe drauflegen. Doch sehr wahrscheinlich ist bei dieser Hochzeit für über 23.000 Euro ohnehin jeder Wunsch erfüllt.

Bewerbungsfrist endet am 1. Dezember

Paare können sich bis zum 1. Dezember hier bewerben!

Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen finden Sie hier.

Schreiben Sie uns und erklären Sie, warum Sie die Hochzeit gewinnen möchten – gern auch emotional! Ein Hochzeitsprofi wählt dann die zehn Geschichten aus, die ihn am meisten bewegt haben. Schließlich entscheidet das Los, welches Paar gewinnt. Die Abendzeitung begleitet es in den folgenden Monaten zu einzelnen Partnern der Aktion und berichtet darüber, auch mit Bildern und Videos. Das ist ein weiterer Preis für das Gewinnerpaar: Denn in vielen Jahrzehnten wird es sich nicht nur Aufnahmen der Traumhochzeit ansehen können – sondern auch der bestens dokumentierten Vorbereitungen.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 10x 2 Eintrittskarten für die "Hochzeitstage München"

Aber nicht nur das Siegerpaar, wird sich freuen: Wir verlosen außerdem zehn mal zwei Eintrittskarten für die "Hochzeitstage München“.