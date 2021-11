Strandhotel Berg: Gemeinsam essen und feiern mit Seeblick

Erleben Sie unvergessliche Momente mit Ihrer Familie, Freunden und Liebsten. Das "Strandhotel Berg“ arrangiert dabei die Traumhochzeit am Starnberger See.

Die Sonnenterrasse liegt direkt am Starnberger See – eine tolle Location für Hochzeiten.

Feste lassen sich am schönsten im " “, direkt am Starnberger See, feiern. Ob Taufe, Geburtstag oder die Hochzeitsfeier, die eine Erinnerung für die Ewigkeit werden soll – Feste gehören zu den Höhepunkten im Leben. Gemeinsam mit dem Team des Hotels werden diese in Perfektion gestaltet. Auf die Wünsche der Kunden wird dabei vollumfänglich und individuell eingegangen.

Unvergessliche Momente erleben

Die " “ bietet einen wunderbarem Blick auf den Starnberger See. Bis zu 100 Personen finden hier Platz – ein idealer Veranstaltungsrahmen, um die Gäste zu empfangen, genauso wie die 14 liebevoll eingerichteten Hotelzimmer.

In der „Seestube“ finden bis zu 100 Gäste Platz. © Strandhotel Berg

Die große ist für einen Aperitif prädestiniert und steht auf Wunsch zur Verfügung. Individuell dekoriert, erschafft das erfahrene Hotelteam hier einen ganz besonderen Ort, um unvergessliche Momente zu erleben und gemeinsam Erinnerungen zu kreieren.

Regionale Produkte verwöhnen den Gaumen

Um die Gesellschaft auch auf kulinarischer Ebene abzuholen, kümmert sich das Küchen- und Servicepersonal um das leibliche Wohl. Sorgfältig zusammengestellte Menüs mit regionalen Produkten vollenden den feierlichen Rahmen und bieten jedem Geschmack eine ideale Auswahl. In Kombination mit einer individuell angepassten Getränkeauswahl dürfen die Gäste den Tag mit allen Sinnen erleben.

Regionale Zutaten fein auf dem Teller angerichtet. © Strandhotel Berg

Im " “ können Feiernde unvergessliche Stunden an einem außergewöhnlichen Ort verbringen und die eigene Feierlichkeit zu einem Erlebnis machen, das für sehr lange Zeit in bester Erinnerung bleibt.

Weitere Informationen:

Strandhotel Berg GmbH

Seestraße 17

82235 Berg

Telefon: 08151/4462910

hallo@strandhotel-berg.de