TRETTER: Das richtige Paar für das glückliche Paar

Die passenden Schuhe für die Hochzeit finden angehende Brautleute im Münchner Traditionshaus Tretter.

An dem schönsten Tag im Leben, der Hochzeit, sollte von Kopf bis Fuß alles perfekt sein: von den Haaren über das Kleid oder den Anzug bis hin zu den Schuhen. Das richtige Paar findet das glückliche Brautpaar garantiert bei . Bei dem Münchner Familienunternehmen mit über 70-jähriger Tradition erhalten die Brautleute elegante Schuhe aus feinstem Leder in den unterschiedlichsten Farbtönen. Auch zwischen diversen Absatzhöhen und verschiedensten Formen können sie wählen. Ob klassisch, ausgefallen oder extravagant: Bei Tretter gibt es für jeden Wunsch den passenden Schuh.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Traumhaft schön soll dieser natürlich sein. Aber das ist nicht das einzige Kriterium, auf das man Wert legen sollte. "Neben einem schönen Design müssen Hochzeitsschuhe vor allem bequem sein“, sagt Luca Tretter. "Der Hochzeitstag ist oft lang und ein unbequemer Schuh sollte der Feier nicht im Wege stehen.“ Das ist von vornherein ausgeschlossen, wenn das Brautpaar zu Tretter geht. "In unseren Filialen legen wir großen Wert auf eine ausführliche Beratung, um den idealen Schuh für den großen Tag unserer Kundinnen und Kunden zu finden“, sagt Luca Tretter.

Das Brautpaar muss auch zu den Schuhen "Ja“ sagen können

Ganz egal für welchen Schuhtyp sich die Brautleute am Ende entscheiden: Am wichtigsten ist, dass sie sich darin wohlfühlen. Sie müssen auch "Ja“ zu ihrem Traumpaar sagen können – und das gelingt, wenn sie sich vom geschulten Tretter-Verkaufspersonal bei der Auswahl des passenden Schuhs für Ihren großen Tag unterstützen lassen.

Das ist in München in vielen Filialen möglich, außerdem gibt es unter eine große Auswahl an Schuhen für jeden Anlass: Hier kann man auch vorab schon mal stöbern – bevor man sich bei Tretter fachkundig beraten lässt.

Alle Filialen, eine riesige Auswahl an Schuhen und mehr Informationen zum Unternehmen findet man unter