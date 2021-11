Haus der Braut: Wo Tradition auf Moderne trifft

Bei "Haus der Braut“ in Haag findet man eine unvergleichbare Auswahl an stilvollen und modernen Brautkleidern und Anzügen, Accessoires, Schuhen und Kleidern für die Hochzeitsgäste.

" “ begleitet in allen Schritten bis zur Hochzeit. Schon seit 35 Jahren kleidet das Haus der Braut in Haag in Oberbayern mit Fachwissen und Leidenschaft Bräute ein.

Highlights finden in Wohlfühlatmosphäre

25 Mitarbeiterinnen tragen gemeinsam zu dem großen Erfolg des Traditionsgeschäfts bei und sorgen dafür, dass jede Braut bereits mit der Wahl ihres Brautkleides den "Wow“-Moment erlebt.

Aber nicht nur die Braut, sondern auch der Bräutigam und die Hochzeitsgäste werden in dem Wohlfühlort auf 1200 Quadratmetern mit eigener Änderungsschneiderei sicher fündig.

Ein ansprechendes Ambiente sorgt im Münchner Store für Wohlfühlstimmung. © Haus der Braut

Als besonderes Highlight eröffnete " “ im Jahr 2020 auch einen Store in München. Das Haus der Braut in München bietet auf 120 Quadratmetern Braut- und Festtagsmode im schönsten Boutique-Ambiente, im wunderschönen Nymphenburg, direkt am königlichen Hirschgarten – hier gibt es alles, was das Herz begehrt.

Edle Materialien und kompetente Beratung

Dem familiengeführten Unternehmen ist es eine Herzensangelegenheit, Menschen glücklich zu machen. Deshalb führen beide Läden Brautkleider aller Stilrichtungen in allen Preislagen und mit breiter Größenauswahl, damit wirklich für jeden etwas dabei ist.

Das Brautpaar wird im "Haus der Braut“ eingekleidet. © Haus der Braut

Alle führenden Hersteller der Brautmodenbranche sind im Haus vertreten. Die beiden Stores legen sehr viel Wert auf edle Materialien und herzliche, kompetente Beratung – denn hier beginnt die märchenhafte Liebesreise, die man so schnell nicht vergessen will.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Haus der Braut in Haag GmbH

Hauptstraße 2-4

83527 Haag in Oberbayern

Telefon: 08072 2012