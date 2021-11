Der schönste Anlass, um Schmuck zu tragen

Die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben und mit Juwelier Fridrich wird er es auf jeden Fall. Juwelier Fridrich bietet eine große und exklusive Auswahl an Verlobungs- und Trauringen in München.

Das perfekte Outfit, der richtige Ort und das passende Ambiente machen eine Hochzeit zum schönsten Tag im Leben des Brautpaars. Die Liebe wird mit einem Ehering besiegelt. Dieser steht für Treue, Verbundenheit und Beständigkeit.

Dieses Schmuckstück, das für die Ewigkeit bestimmt ist, sollte etwas ganz Besonderes sein. Der Experte für Eheringe ist Juwelier Fridrich, das große Verlobungs- und Trauringhaus in München. Mit einer persönlichen Beratung führt das Verkaufsteam durch die umfassende Auswahl. So findet jedes Liebespaar seine Eheringe, die den Tag der Tage perfekt machen.

Familienunternehmen mit einem starken Team

Seit über 150 Jahren ist Juwelier Fridrich die erste Adresse für Uhren und Schmuck in München. Bereits in fünfter Generationen wird das Traditionsunternehmen in der Sendlinger Straße geführt.

Die geschäftsführenden Gesellschafter Stephan Lindner (links) und Korbinian Fridrich. © Juwelier Fridrich

Stephan Lindner und Korbinian Fridrich stehen an der Spitze als geschäftsführende Gesellschafter, Wilhelm Fridrich kümmert sich um die Belange des Unternehmens, Leopold Lindner ist als Betriebswirt mitverantwortlich für den Bereich Marketing und stellt die digitalen Strukturen bereit.

Hinter der Familie steht ein starkes Team von Verkaufsberatern, Goldschmieden und Uhrmachern – jeder Einzelne trägt seinen Teil dazu bei, dass sich Kunden gut aufgehoben fühlen und in einer schönen Atmosphäre die richtige Ringwahl treffen.

Tradition, Erfahrung und Qualität

Bei Juwelier Fridrich gibt es für künftige Brautpaare eine sehr große Auswahl an Trauringen – mit die größte in ganz München. Ob klassisch und schlicht oder außergewöhnlich: Wer Eheringe sucht, findet die genau passenden für sich bei Juwelier Fridrich.

Der Klassiker: gelbgoldene Eheringe. © Juwelier Fridrich

Durch die kompetente, ausführliche und persönliche Beratung, die die Kunden sehr schätzen, bleiben keine Wünsche offen. Es ist zudem möglich, dass Schmuckstücke individuell im Atelier Fridrich oder bei einer der Partnermanufakturen (die zu den besten Manufakturen Deutschlands zählen) angefertigt werden.

Über 1000 Original Echtgold- und Platin-Ringe bietet Juwelier Fridrich vor Ort zum Probieren an. So erhalten die Kunden ein Gefühl für das Material. Nach der Entscheidung werden die Ringe, wie gewünscht, neu angefertigt. Jeder Ring wird vorab von den hauseigenen Goldschmieden und Diamantgutachtern eingehend geprüft. Lange müssen Paare auf ihre Ringe nicht warten: Nach zwei Wochen ist jeder Ring fertig und kann am Finger des Kunden glänzen.

Ein Hingucker: weißgoldene Eheringe. © Juwelier Fridrich

Die persönliche Botschaft im Inneren des Rings, die Gravur, ist außerdem kostenlos. Ob Name, Datum oder der Fingerabdruck der Frau oder des Mannes – viele Wünsche sind umsetzbar.

Das "Ja“ bei der Verlobung ist gesichert

Neben Trauringen sind Verlobungsringe auch ein ganz besonderes und wichtiges Thema bei Juwelier Fridrich. Vom Klassiker, dem Solitärring in Weißgold mit großem Brillant, bis hin zu extravaganten Stücken – wie einem Verlobungsring in Roségold oder Platin – bietet Juwelier Fridrich alles, damit ein „Ja“ gesichert ist. Auch außergewöhnliche Fassungen sind möglich. Juwelier Fridrich berät gerne individuell bei der Auswahl.

Wie bei den Trauringen gilt auch bei den Verlobungsringen: Anfertigungen, die es so nicht auf der Welt gibt, ganz nach persönlichem Budget und Geschmack, können gestaltet werden. Dabei wird auch festgelegt, ob ein Diamant angebracht werden soll. Hierfür bietet Juwelier Fridrich ebenso viele unterschiedliche Diamanten und Diamantringe.

"Fridrich Solitäre“ aus dem hauseigenen Goldschmiede-Atelier Fridrich. © Juwelier Fridrich

Etwas Besonderes ist der „Fridrich Solitär“ (die "Fridrich Solitäre“ aus dem hauseigenen Atelier Fridrich sind ganz rechts untereinander auf dieser Seite aufgeführt), der sich sehr gut zum Ehering am selben Finger tragen lässt: Dieser individuelle Verlobungsring entsteht im Atelier Fridrich und ist so einzigartig wie die Liebe selbst. Er besticht durch einen Diamanten, der von einer zarten Ringschiene und Fassung getragen wird. Der Kunde wählt dafür das Design, Material und die Diamantgröße ganz nach den Vorlieben des Liebsten.

Erinnerungen für alle Ewigkeit

In Erinnerungen schwelgen und für alle Ewigkeit festhalten – mit einem Memoire-Ring hat man diese Erlebnisse immer am Finger. Die Idee: Jeder einzelne Diamant steht für ein besonderes Ereignis im Leben, wie das erste Kennenlernen, die erste gemeinsame Wohnung, die Verlobung oder die Hochzeit.

Nach und nach können weitere Diamanten hinzugefügt oder bereits voll ausgefasste Ringe gewählt werden, denen man Erlebnisse zuordnet – ein schönes Geschenk für jeden Anlass.

Der letzte Schliff mit dem Brautschmuck

Sobald das Brautkleid sitzt und die Eheringe gewählt sind, fehlt nur noch der Brautschmuck. Dieser wertet das Outfit auf und setzt den krönenden Abschluss. Neben Ketten und Colliers bietet Juwelier Fridrich Ohr- und Armschmuck für die Braut.

Weitere Informationen:

Juwelier Fridrich, Sendlinger Straße 15, 80331 München

Telefon: 2608038

info@fridrich.de