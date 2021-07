Soziologe Stephan Lessenich: "München nimmt alles mit"

Der Soziologie-Professor Stephan Lessenich verlässt die Stadt. Ein AZ-Abschieds-Interview über Ärger in der Türkenstraße, den Stolz auf den Regenbogen - und seine Enttäuschung über das Rathaus.

Die Umleitungsstrecken am Moniberg "Ich habe gerne hier gelebt": Stephan Lessenich in seinen letzten Tagen in München, hier im Treppenhaus des Instituts für Soziologie.

München - In Stephan Lessenichs Schwabinger Altbau-Büro stehen schon die Umzugskartons. Lessenich geht nach Frankfurt, weg aus der Stadt, auf die er oft so kritisch geschaut hat. Zeit für ein letztes München-Gespräch.

AZ: Herr Lessenich, wir sehen aus der Türkenstraße Fotos von Schülerinnen mit Jutebeutel, denen Polizisten in Kampfmontur gegenüberstehen, als wäre es der 1. Mai in Berlin-Kreuzberg. Wächst da eine Generation heran, die in Konflikt zum Staat steht?

STEPHAN LESSENICH: Ich würde das nach eineinhalb Jahren der Pandemie und der Einschränkungen nicht so hoch hängen. Es ist ein Ventil geöffnet, die jungen Leute haben den Drang, ins Leben zurückzuwollen. Die Jugendlichen haben eben das Pech, dass ihre Freizeitgestaltung sehr öffentlichkeitswirksam ist. Anders als bei denen, die zehn Leute nach Hause zum gepflegten Essen einladen.

Übertriebenes Polizeiaufgebot in der Türkenstraße?

Wenn man die Fotos von den Flaschenresten auf der Türkenstraße sieht, wirkt das erstmal sicher nicht schlimmer als nach Straßenfesten, Fasching, geschweige denn der Wiesn.

Das Polizeiaufgebot und diese Dramatisierung halte ich für komplett übertrieben. Da tauchen Jugendliche aus einem nicht schlecht gestellten Milieu im Wohnviertel eines nicht schlecht gestellten Milieus auf und machen da Party. Das ist ein Konflikt mit den Kindern derer, die da wohnen - oder wohnen könnten. Wir haben ganz andere Ungleichheitskonflikte in der Stadtgesellschaft - aber die werden nicht thematisiert. An der Türkenstraße zeigt sich doch eher, dass München ein Problem damit hat, wenn die Sauberkeit einer Straße nicht immer gewährleistet ist.

Überzeugt Sie das Vorgehen der Stadt mit Glasflaschen- und Aufenthaltsverboten - und kurz hatte man ja auch mal die Idee, die Ludwigstraße für die Feiernden zu sperren?

Das zumindest fand ich eine gute Idee. Räume freizugeben, damit mehr Platz ist, scheint mir sinnvoll.

Die Politik scheint zu hoffen, dass sich die Konflikte erledigen, wenn irgendwann die Clubs wieder öffnen. Gerade im teuren München könnten viele Junge aber doch Gefallen daran gefunden haben, sich einfach an der Straße zu treffen.

Natürlich. München ist ein teures Pflaster, da ist es naheliegend, sich mit einer Flasche Bier vom Kiosk zu treffen. Auf der anderen Seite sind Subkulturen in dieser Stadt nicht wohlgelitten. Aber München muss sich daran gewöhnen, dass das ein Teil von Gesellschaft und Jugend-Normalität ist, dass Leute abends an der Straße stehen, trinken und vielleicht auch mal grölen.

"München ist wahnsinnig interessiert an schönen Bildern der Stadt"

Man kann jetzt Anträge stellen, im Bezirksausschuss vorstellig werden, eine Gebühr bezahlen und darf dann einen Stuhl auf den Platz vor sein Haus stellen. Warum eigentlich nicht einfach so, ganz ohne Antrag?

Das ist zumindest fast überall auf der Welt üblich. Auch alte Leute stellen einen Stuhl raus, gucken, das ist soziales Leben.

Warum tut man sich da hier so schwer?

In München ist es besonders kompliziert, man ist wahnsinnig interessiert an schönen Bildern der Stadt. Da passt schon vieles nicht rein, was in Hamburg gang und gäbe ist - davon, was man außerhalb Deutschlands unter Lebensqualität versteht, ganz zu schweigen.

Von der Polizei heißt es, dass sich während Corona mehr Menschen beschwert haben, dass nicht härter durchgegriffen wurde als darüber, dass es zu streng zuging. Was sagt uns das?

Es gibt zwei Herangehensweisen: Die eher südländische, die zurückhaltend ist mit Bürokratie, und dann auf der anderen Seite die Bürgerinnen und Bürger, die es gerne strikt haben. Und das sind, glaube ich, in München nicht wenige.

Ist von der Solidarität mit schlecht bezahlten Arbeitnehmern was geblieben?

Ist es nicht gerade an der Türkenstraße trotzdem erstaunlich? Eine Straße mit viel Gastronomie in einem Uni-Viertel: Da nimmt man sich doch keine Wohnung mit Schlafzimmer zur Straße, wenn man ein Problem mit Lärm hat.

Das beobachtet man ja immer wieder: Die Menschen ziehen bewusst dahin, wo sie es lebendig haben. Und dann können sie die Lebendigkeit nicht ertragen. Das ist in allen sich gentrifizierenden Vierteln so - nicht nur in München. Die Leute haben oft Kinder, verdienen gut und wollen dieses Flair, ein bisschen künstlerisch, ein bisschen subkulturell, ein bisschen lebendig, genießen, am Ende können sie es aber nicht ertragen. Die Konsequenz, dass da dann auch junge Leute mit einem Bier in der Hand stehen, wollen die Anwohner nicht tragen - und die Stadt will es offenbar auch nicht.

Letztes Jahr war viel von Solidarität mit den Menschen in schlechter bezahlten Jobs die Rede, auch in München. Ihr Eindruck: Ist davon irgendwas geblieben?

Nein, da erkenne ich leider überhaupt nichts. Es wäre übrigens auch eine Form von Solidarität, wenn man verschiedene Lebensformen anerkennt und sich zum Beispiel dafür einsetzt, dass auch Jugendliche sich ausleben können.

"Die Apple-Mitarbeiter sind eigentlich auch nicht integrierbar"

Finden Sie, dass OB Dieter Reiter und sein grün-rotes Bündnis dem eigenen Anspruch gerecht werden, anders Politik zu machen als die Law-and-Order-Staatsregierung?

Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Wo soll da der Unterschied sein? München zeichnet sich da nicht wirklich aus.

Ist die soziale Schere in der Stadt noch weiter auseinandergegangen im letzten Jahr?

Ja, darauf weisen die Daten hin. Es gibt viele Menschen, die sich zum Beispiel mit dem Kurzarbeitergeld die Miete nicht mehr leisten können. Ich sehe es auch hier bei meinen Studierenden, die haben reihenweise ihre Jobs verloren, konnten ihre Wohnung nicht mehr zahlen, mussten nach Hause ziehen. Einige haben ihr Studium abbrechen müssen. Es gibt leider sehr vieles, was nicht thematisiert wird - weil es halt nicht so sichtbar ist wie Zusammenrottungen Jugendlicher. Dabei gibt es sehr viele, die sich das gar nicht leisten können, abends auf der Türkenstraße fünf Bier zu kippen.

Das ist in der Maxvorstadt auch zum Mitnehmen doppelt so teuer wie im Callshop in Berg am Laim.

Genau. Und es gibt eben echte soziale Spaltungen in dieser Stadt. Das zu thematisieren, da hätte ich von einer grün-roten Regierung viel mehr erwartet.

Stattdessen ist man stolz darauf, Google und Apple in die Stadt zu bekommen. Was bedeutet es, wenn nun noch mehr top-verdienende junge Menschen nach München kommen?

Dass sich die Spirale weiterdreht. Zum Beispiel am Mietmarkt.

Schadet der Zuzug dieser Leute, die für ein paar Jahre hier arbeiten und dann eh wieder weiterziehen, der Stadt?

Ich möchte mich bei Menschen nicht an Kosten-Nutzen-Rechnungen beteiligen. Aber natürlich bewegen sich entsprechende Personen nicht viel in die Stadtgesellschaft hinein. Nur wird das bei denen nicht als Problem benannt. Es sind entkoppelte Milieus, die unter sich bleiben - die aber erheblichen Einfluss auf die Stadt haben, etwa beim Mietpreisniveau. Aber als nicht integrierbar gelten ja immer andere, Geflüchtete oder Arbeitsmigrantinnen aus Bulgarien.

EM-Zuschauer in München: "Man hätte darauf verzichten sollen"

München wollte sich offenbar mit der EM schmücken. Andere Städte wie Dublin haben lieber verzichtet - weil sie in der Pandemie nicht versprechen wollten, Zuschauer reinzulassen. Ihr Fazit?

München hat damit ja relativen Erfolg gehabt. Man gilt jetzt als die Stadt, die das Stadion unbedingt in Regenbogenfarben erleuchten lassen wollte, aber dann von der Uefa zurückgepfiffen wurde. So wurde es wahrgenommen: München als Stadt der LGBTIQ, die sich was traut.

War das billig?

Ich fand es peinlich. Auch, wie man sich gebrüstet hat, dass hier nur 14.000 rein dürfen, in Wembley aber 60.000. Dabei saßen die Menschen hier genauso in Gruppen ohne Maske da.

Was wäre besser gewesen?

Man hätte verzichten und damit hausieren gehen sollen. Aber in München nimmt man offenbar mit, was man kriegt. Ich sage nur: IAA.

Lessenich (rechts) im Interview mit dem AZ-Lokalchefs Sophie Anfang und Felix Müller. © Sigi Müller

Wäre nach all den Sprüchen über die böse Uefa naheliegend, zu sagen: Wir wollen kein Spielort der EM 2024 mehr sein?

Ja, das wäre tatsächlich mal eine Botschaft. Man könnte in diesem Sinne auch Städte-Allianzen bilden. Alle mit geeigneten Stadien sagen: Wir machen nur unter diesen Bedingungen mit, sonst nicht. Stattdessen hat man lieber Zeichen gesetzt, die keinen Cent kosten.

Es gibt ja auch die Forderung, eine riesige Regenbogenfahne auf die Theresienwiese zu malen. Ist das etwas Münchnerisches, dass man so sehr auf diese symbolischen Akte steht?

Die Selbstzuschreibung, dass man zu den Guten gehört, scheint mir hier schon sehr verbreitet zu sein.

Zu Beginn der Corona-Maßnahmen gab es kaum Kritik an der Politik. Zwischendurch drängten sich viele Tausend auf Demos auf dem Marienplatz und der Theresienwiese.

Ich finde, das Problem ist vor allem, dass es von linker Seite so wenig fundierte Kritik gab. Dabei hätte es viel Anlass gegeben.

"Wie die Stadt über Verbote entschieden hat, das ist skandalös"

Was meinen Sie zum Beispiel?

Die Freizeit und überhaupt das Privatleben wurden mit unglaublich vielen Regularien überzogen, alles wurde skandalisiert. Die Frage, ob man nicht viel stärker das Arbeitsleben in den Blick nehmen sollte, wäre zentral gewesen. Das diskutiert die FDP natürlich auch nicht, da geht es um Freiheitsrechte, aber an der Betriebstür ist halt Schluss mit Freiheit.

Die Querdenker haben Ihnen weniger Sorgen gemacht?

Ich finde es gut, wenn die Leute Farbe bekennen und zu sehen ist, welche Positionen es in der Gesellschaft gibt. Diese Gesellschaft ist aber nicht daran gewöhnt, Konflikte hart auszutragen oder überhaupt mit ihnen konfrontiert zu sein.

Auch in der Stadt fielen Entscheidungen einfach im Stab für außergewöhnliche Ereignisse. Was am Gärtnerplatz erlaubt ist, war dann keine Stadtratsdebatte mehr.

Das ist in der größten Not vielleicht nachvollziehbar. Aber auf Dauer ist es skandalös. Wo wir doch nicht weniger Debatten bräuchten, sondern mehr und viel grundsätzlichere.

Welche?

Auch die Grünen trauen sich nicht ran an die Tiefe des Problems: den irren Ressourcenverbrauch. Wir müssten grundsätzlich überlegen, wie in einer Stadtgesellschaft ganz anders gewirtschaftet werden kann. Da geht es schon um mehr, als seinen Kaffeebecher selbst mitzubringen.

Was schlagen Sie vor?

Ich bin für Transformationsräte, die diskutieren, was anders organisiert werden muss. Und nicht nur, ob irgendwo eine Fahrradspur nur zeitweise aufgepinselt wird oder dauerhaft bleiben kann. Die müssten ganz lokal fragen: Wie wird hier im Stadtteil eigentlich gelebt und gewirtschaftet - und wo müsste man intervenieren?

Herr Lessenich, Sie waren oft sehr kritisch mit dieser Stadt, nun gehen Sie weg. Wo haben die Münchner Sie total positiv überrascht?

Bei allem Kritischen muss ich sagen, dass ich tolle Menschen und Kontexte kennengelernt habe, von denen ich davor nichts wusste. Ich finde sehr eindrücklich, wie zum Beispiel aus der freien Szene trotz der schwierigen Bedingungen viele weiter machen. Die Favorit Bar, wo wir auch Veranstaltungen gemacht haben, stellt tolle Sachen auf die Beine.

Also waren Sie gerne hier?

Ich habe gerne hier gelebt. Aber ich hatte halt auch ein gutes Einkommen. Da kann man über vieles lästern - und die Dinge trotzdem nutzen, die Hochkultur, aber auch die Umgebung. Wenn man mit dem Regionalzug einfach mal kurz in die Berge fährt - da kann man dann irgendwie verstehen, dass die Bayern auch das nächste Mal wieder CSU wählen. Einfach zu schön hier.