"Impfmüdigkeit" in Bayern: So ist die Lage in München

Der bayerische Gesundheitsminister registriert eine einsetzende Impfmüdigkeit. München schneidet allerdings im Vergleich eher überdurchschnittlich ab, was die Impfzahlen anbelangt.

München - Die bayerische Staatsregierung sieht eine einsetzende Impfmüdigkeit in der Bevölkerung zunehmend als Herausforderung im Kampf gegen Corona. "Wir müssen jeden Tag dafür werben, dass wir Impfwillige finden", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag diesbezüglich.

Klaus Holetschek (CSU), Gesundheitsminister von Bayern. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

In München merken das vor allem die Verantwortlichen im Impfzentrum in Riem. Dort seien in der vergangenen Woche etwa nicht alle Kapazitäten genutzt worden, es gab weniger Impfwillige als Dosen - somit könne man durchaus von einem Rückgang der Impfbereitschaft sprechen, teilt das Gesundheitsreferat (GSR) mit. Die Versorgung mit Impfstoff in München sei aber "sehr gut", so das GSR.

Impfmüdigkeit? So ist die Lage in München

Auch steht München im Vergleich mit anderen Großstädten durchaus gut da, was die Impfquote betrifft - vor allem bei den Zweitimpfungen. 63,1 Prozent aller Münchnerinnen und Münchner sind mittlerweile zumindest einmal geimpft, fast die Hälfte (48,1%) sind vollständig immunisiert. In Hamburg sind "erst" 39,7 Prozent zwei Mal geimpft, in Berlin haben 40 Prozent zwei Impfungen bekommen.

Auch im Vergleich mit dem Freistaat Bayern insgesamt ist München (noch) überdurchschnittlich unterwegs: 40 Prozent aller Bayern haben einen vollständigen Impfschutz, 56Prozent sind erstgeimpft.