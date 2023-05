"Rote Linie überschritten": Debatte um Kinder-Lesung mit Drag Queens in München

Transsexuelle in der Kinderlesung: Eine von der Münchner Stadtbibliothek geplante Veranstaltung für Kids ab vier Jahre stößt bei CSU-Stadtrat Hans Theiss auf heftigen Widerstand und entfacht eine Diskussion darüber, inwieweit die Zielgruppe richtig gewählt ist und ob Kinder dabei nicht womöglich sexualisiert werden.

München - Angekündigt ist die Veranstaltung der Münchner Stadtbibliothek als "Bilderbuchkino" und "Lesung für die ganze Familie".

Bei CSU-Stadtrat Hans Theiss stößt sie jedoch auf heftige Kritik, die bei Twitter eine Debatte um Sinn und Unsinn der geplanten "Draglesung für Kinder" auslöst.

Transsexuelle in Kinder-Lesung: CSU-Stadtrat Theiss findet das unangemessen

Was steckt dahinter? Die Lesung ist für den 13. Juni (16 Uhr) unter dem Motto "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt" in der Stadtbibliothek in Bogenhausen vorgesehen und richtet sich an Kinder ab vier Jahren.

Dr. Hans Theiss ist seit 2018 stellvertretender Vorsitzender der CSU Stadtratsfraktion. © privat

"Drag Queen Vicky Voyage mit Drag King Eric BigClit und die trans* Jungautorin Julana Gleisenberg nehmen euch mit in farbenfrohe Welten, die unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält und dass wir alles tun können, wenn wir an unseren Träumen festhalten!", heißt es in der entsprechenden Ankündigung auf der Website der Stadtbibliothek.

CSU-Stadtrat Hans Theiss gefällt die Idee ganz und gar nicht. "Sexualkunde durch Drag Queens für 4-Jährige Kinder – ist das wirklich Euer Ernst?“, schreibt der LGBTIQ*-Sprecher seiner Fraktion bei Twitter.

Im Juli vergangenen Jahres präsentierte die Stadtratsfraktion CSU/Freie Wähler ein Positionspapier zu verschiedenen Bereichen der LGBTIQ*-Politik, darin spricht sich die Fraktion einstimmig für etliche Verbesserungen für die queere Community aus.

So müssten in der Familienpolitik bürokratische Hürden abgebaut und damit auch Regenbogenfamilien gestärkt werden.

Hans Theiss: "Hier wird eine rote Linie überschritten"

"Jeder soll seine Sexualität ausleben, wie er möchte – das steht außer Frage. Aber wenn man Protagonisten mit dem Namen 'Eric BigClit' (Eric Große Klitoris, d. Red.) zu einer Kinderlesung einlädt, begibt man sich als Veranstalter auf ganz dünnes Eis", sagt der Mediziner und Familienvater im Gespräch mit der AZ.

Der 45-Jährige fügt hinzu: "Hier wird eine rote Linie überschritten, wenn klar sexualisierte Themen bei Vierjährigen platziert werden."

Wichtig sei ihm eine "altersadäquate Herangehensweise", man müsse da einfach "mit viel Fingerspitzengefühl " vorgehen: "Schauen Sie doch mal, in welchen Outfits die Protagonisten dort auftreten, ist das altersgerecht? Wenn mich meine siebenjährige Tochter fragt, warum die 'Drei Fragezeichen' alles Jungs sind, dann spielt sich das auf der richtigen Ebene ab – aber so?"

Vicky Voyage: "Uns geht es nicht um Sexualität, sondern um Identität und Diversität"

Drag Queen Vicky Voyage alias Markus Weis veranstaltet die Kinderlesung "in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek", er tritt regelmäßig in München auf.

"Uns geht es nicht um Sexualität, sondern um Identität und Diversität. Es geht darum, dass jedes Kind so sein soll, wie es sein möchte", wird Weis in der "Bild"-Zeitung zitiert.

Transsexuelle in Kinder-Lesung: Heiße Diskussionen in den Sozialen Medien

"Das eigentlich Bittere daran ist, dass das Ganze auch in der LGBTIQ*-Community gar nicht gut ankommt, weil die Problematik auch in deren Augen so nicht richtig platziert ist", berichtet Hans Theiss der AZ von entsprechenden Reaktionen aus seinem Umfeld.

Es handle sich um "ein kindergerechtes Programm", man gehe "dabei mit Kindern und deren Eltern mithilfe von Büchern in den Austausch", betont hingegen Markus Weis.

In der Ankündigung ist von unterschiedlichen Helden die Rede: "Jungs in Kleidern, Prinzessinnen mit ihrem eigenen Willen, den Farben Blau und Rosa, von Kaninchen und Füchsinnen, dem Entdecken der eigenen Freiheit und vielem mehr."

Unter den Kommentaren von Theiss' Tweet taten dies dann einige User. Ein Mann schreibt: "Absolut pervers, was hier abgeht. Unfassbar."

Und eine Frau gibt zu bedenken: "Die Grenzen sollen immer weiter getestet und ausgedehnt werden. Das geht einfach gar nicht, selbst wenn die nur lesen würden." Ein anderer hakt allerdings nach: "Wo lesen Sie da Sexualkundeunterricht raus?"

"Wäre es möglich, dass die CSU-Fraktion das Gespräch mit dem Leiter der Stadtbibliothek sucht?", fragt ein Mann in die Twitter-Runde. "Wir werden das Thema am kommenden Montag in der Fraktionssitzung besprechen", sagt Hans Theiss der AZ.

Nach Debatte um Transsexualität: Stadtbibliothek äußert sich

Die Münchner Stadtbibliothek wollte den ganzen Wirbel schon jetzt nicht unkommentiert lassen. In einer Stellungnahme hieß es: "Unser breit aufgestelltes Programm richtet sich an eine vielfältige Stadtgesellschaft. Daher haben wir auch Lesungen zum Thema Diversität im Programm."

Es handle sich um ein Angebot für Familien mit Kindern ab 4 Jahren, denen altersgerechte Bücher vorgelesen werden. Gerade die Themen Rollenwechsel und Verkleidung würden Kinder in diesem Alter sehr beschäftigen. "Wir bedauern, dass die Künstler*innen-Namen der Beteiligten den Anschein erwecken, als würde ein Travestieprogramm für Erwachsene dargeboten. Dies war nie geplant", hieß es weiter seitens der Stadtbibliothek.