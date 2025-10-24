Olympia in München: Fragen und Antworten zum Bürgerentscheid

Am Sonntag stimmen die Münchner darüber ab, ob sich die Landeshauptstadt erneut für Olympische Spiele bewerben soll. Die AZ liefert alle wichtigen Infos zum Bürgerentscheid.

Das Olympiastadion in München. Finden hier in einigen Jahren wieder Spiele statt. (Archivbild)

"OlympiJa" oder "NOlympia"? 1,1 Millionen Münchner sind am Sonntag, 26. Oktober dazu aufgerufen, darüber zu entscheiden, ob sich München für die Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll. Die AZ wird am Sonntag live darüber berichten, wie die Münchner abstimmen.

Vorab haben wir schon mal einige Stimmen bei einer kurzen Straßenumfrage eingefangen. Das sagen die Münchner zur Bewerbung:

Weitere Meldungen und Stimmen zur Olympia-Bewerbung der Stadt München im Folgenden.

+++ Wahllokale sind geöffnet +++

In München hat der Olympia-Bürgerentscheid begonnen. Um 8.00 Uhr öffneten die Wahllokale, in denen Bürgerinnen und Bürger abstimmen können, ob sie für oder gegen eine Bewerbung für die Sommerspiele sind. 106 Wahlräume hatte die bayerische Landeshauptstadt dafür eingerichtet. Bis 18.00 Uhr können die Leute ihr Kreuz machen. Danach ist klar, ob es eine Mehrheit gibt für das Mega-Event, das 2036, 2040 oder 2044 hierzulande steigen soll.

Der Weg dahin ist noch sehr weit: Sollte München sich für eine Bewerbung entscheiden, dann müsste man sich in Deutschland noch gegen Berlin, Hamburg und Rhein-Ruhr durchsetzen. Gelingt das, dann erst geht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) offiziell beim IOC ins Rennen. Was indes sofort am Sonntagabend klar wäre: Sollten sich die Olympia-Kritiker durchsetzen und die Münchnerinnen und Münchner gegen eine Bewerbung stimmen, dann ist die bayerische Landeshauptstadt sofort aus dem Rennen. 1,1 Millionen Leute sind abstimmungsberechtigt - viele machten bereits Briefwahl.

+++ Felix Neureuther positioniert sich klar zu Olympia in München +++

In einem Interview mit der AZ spricht Ski-Legende Felix Neureuther über seine Faszination für Olympia, seine Hoffnung für Spiele in der Stadt – und appelliert an die Münchner.

+++ Münchner Olympiabewerbung? Fragen und Antworten zum Bürgerentscheid +++

Am 26. Oktober können die Münchner darüber abstimmen, ob sich die Stadt für die Olympischen Sommerspiele bewerben soll. Lesen Sie bei der AZ alles zum Bürgerentscheid.

+++ Olympia-Befürworter müssen auf Auftritt von OB Reiter verzichten +++

Die Entscheidung in der Münchner Olympia-Frage naht. Bei einer Abschlusskundgebung der Befürworter im Herzen der Stadt wird noch einmal geworben.Ein angekündigter Redner fehlt.

+++ Wo die Wettbewerbe stattfinden könnten +++

In seiner Bewerbung setzt München darauf, die alten Sportstätten zu sanieren und temporäre Hallen aufzubauen. An folgenden Orten könnte die Wettkämpfe stattfinden.

+++ "OlympiJA" auf 26.000 städtischen Computern: Information oder Wahl-Beeinflussung? +++

Ein Bildschirmschoner hat eine Woche lang in der Verwaltung für den Bürgerentscheid geworben. Olympia-Gegner sprechen von Beeinflussung der Wahl. Aber ist dem auch so?

+++ "Infrastrukturprojekte kommen in die Gänge": Wie München von Olympia profitieren könnte +++

Millionen gibt die Stadt für ihre Olympia-Bewerbung aus. Doch warum will das Rathaus überhaupt unbedingt, dass die Spiele noch einmal hier stattfinden? Was sich die Politiker erhoffen.

+++ Umfrage: Mehrheit für deutsche Olympia-Bewerbung +++

In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der dpa spricht sich fast jeder Zweite generell für eine deutsche Olympia-Bewerbung aus. Die Befragten äußern sich auch zu den vier Kandidatenorten.

+++ "Wenn es hier nicht klappt": Münchner Olympia-Abstimmung für Söder entscheidend +++

In Bayerns Landeshauptstadt gibt es einen Bürgerentscheid über eine Olympia-Kandidatur. Der Ministerpräsident erklärt, warum das seiner Meinung nach für ganz Deutschland wichtig ist.

+++ Niederlage für Olympia-Gegner: Flyer der Stadt rechtens +++

Der Flyer, der den Wahlunterlagen um Olympia-Bürgerentscheid beiliegt, ist laut der Regierung von Oberbayern rechtens.

+++ Olympia-Bürgerentscheid: Warum Münchens Alt-OB Christian Ude nicht abstimmen will +++

Alt-OB Christian Ude spricht in der AZ über seine Faszination für Olympische Spiele, seine Erinnerungen an 1972 – und über seine Gründe für die Entscheidung, sein Wahlrecht beim Bürgerentscheid nicht zu nutzen.