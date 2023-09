Oktoberfest-Anstich 2023 im Liveblog: Wiesn offiziell eröffnet – OB Reiter mit Seitenhieb gegen Söder

Das Oktoberfest in München ist offiziell eröffnet! In unserem Liveblog finden Sie News, Infos und Bilder vom und zum Anstich-Tag auf der Wiesn 2023.

München - Das 188. Oktoberfest hat begonnen, am Samstag um Punkt 12 Uhr hieß es wieder "O'zapft is!". Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zapfte das erste Fass Wiesn-Bier im Schottenhamel-Festzelt mit zwei gezielten Schlägen an, traditionsgemäß bekam Markus Söder (CSU) als bayerischer Ministerpräsident die erste Maß Wiesn-Bier überreicht.

Der Anstich-Tag gehört zu den Wiesn-Tagen mit den meisten Besuchern – logisch, als Wiesn-Fan möchte man den ersten Tag des Oktoberfests nur ungern verpassen. Vom Anstehen der Besucher in den frühen Morgenstunden bis zum Schankschluss am späten Abend – verfolgen Sie alle News und aktuellen Entwicklungen zum Anstich hier im AZ-Liveblog. Prost – und auf eine friedliche Wiesn!

+++ Zelt voll: Einlassstopp im Augustiner +++

13.58 Uhr: Im Hofbräu machen die Musiker gerade Pause. Ein paar Gäste stehen trotzdem auf den Bänken. Bei der Bräurosl wiederum stehen die Gäste eher vor dem Zelt, hier bildet sich gerade eine Schlange. Vielleicht aus frustrierten Augustiner-Fans? Dort ist das Zelt nämlich mittlerweile voll. Einlassstopp!

+++ Wein statt Bier: Aiwanger entkorkt Flasche im Cafézelt +++

13.34 Uhr: Inzwischen hat Hubert Aiwanger das Zelt gewechselt, vom Schottenhamel ging's für ihn in Bodo's Cafézelt. Ein Fass Bier wird er hier aber nicht anzapfen. Stattdessen entkorkt er mit der fränkischen Weinkönigin, die ebenfalls vor Ort ist, eine Flasche Wein. Im Wein trinken sei er schon geübt, sagt er der AZ. Am liebste trinke er alkoholfreies Bier oder Weißwein.

Hubert Aiwanger knipst Selfies im Cafézelt. © Daniel von Loeper

Otto Lindinger, der Chef vom Cafézelt, sagt, es sei das erste Mal, dass Aiwanger bei ihm im Zelt ist. Aiwanger wolle laut eigener Aussage auch in den kleinen Wiesnzelten vorbeischauen, zudem ist Lindinger der Sprecher der kleinen Wiesnwirte.

13.31 Uhr: In der Fischer Vroni und im Marstall wird es voller. Auf den Bänken tanzt aber noch niemand. Ganz anders im Schützen-Zelt, die Gäste wackeln mit ihrer Tracht zu den Wiesn-Klassikern wie "Cordula Grün".

In der Ochsenbraterei ist die Stimmung noch nicht am kochen. Ein paar einzelne haben sich aber schon auf die Bänke getraut. Dafür ist der Biergarten voll – zu "Ein Prosit" werden brav die Krüge gehoben.

+++ Zelte werden immer voller: In manche kommt man momentan nicht mehr rein +++

13.24 Uhr: Rund eineinhalb Stunden ist das 188. Oktoberfest nun alt. Und schon jetzt sind viele Zelte mehr als voll, vor allem in den kleineren Zelten ist richtig was los, hier geht kaum noch was. Eine der AZ-Reporterinnen vor Ort befindet sich aktuell im Goldenen Hahn und berichtet. "Hier kommt im Moment keiner mehr rein."

Gut was los: Blick am Anstich-Samstag in den Goldenen Hahn, eines der kleineren Wiesn-Zelte. © Julia Wohlgeschaffen

Und auch wenn's in den Zelten langsam aber sicher sehr voll wird – in der Wirtsbudenstraße kommt man noch sehr gut durch, das Gedränge hält sich in Grenzen.

13.15 Uhr: Plötzlich steht Andreas Gabalier oben bei der Kapelle und gibt seinen Wiesn-Hit "Hulapalu" zum Besten. Anschließend: Zugabe-Rufe aus dem Publikum. Danach trinkt er unter Jubelrufen aus einer Maß, die ihm von den Besuchern unten gereicht wird.

13.12 Uhr: OB Reiter war übrigens nicht die einzige Person, die am Samstagmittag angezapft hat. Unter anderem eröffnete Monika Gruber auf der Oidn Wiesn in der Schützenlisl das Oktoberfest. Wie sie sich dabei geschlagen hat, lesen Sie hier. Im Hofbräuzelt zapfte Staatsminister Florian Herrmann das erste Fass an.

+++ Wirtshauswiesn in München eröffnet +++

13.10 Uhr: Mit dem Oktoberfest hat auch die Wirtshauswiesn begonnen. Die Aktion wollen die Innenstadt-Wirte dieses Jahr zum vierten Mal die echte Wiesn ergänzen. In der Pandemie entstanden als kleiner Ersatz für das abgesagte Volksfest hat sich die Wirtshauswiesn inzwischen etabliert. Unter dem Motto "Ganz München ist Wiesn" beteiligen sich nach Angaben des Vereins der Münchner Innenstadtwirte rund 40 Wirtinnen und Wirte daran.

Als OB Reiter im Schottenhamel anzapfte, wurde auch in den Wirtshäusern angezapft. Dort gibt es teils Oktoberfest-Bier, Lebkuchenherzen und Klassiker wie Hendl und Haxn. In einem Pub gibt es laut Wirten statt einer Maß mit Wiesnbier eine Guinness-Mass. Erstmals zur Wirtshauswiesn hatten die Wirte im ersten Corona-Jahr 2020 geladen, um den Münchnern ein wenig Feststimmung zu vermitteln. Auf dem Wiesngelände herrschte damals sogar ein Alkoholverbot – zu groß war die Angst vor unkontrollierten Feiern mit Superspreading-Effekt.

+++ OB Reiter mit Mini-Seitenhieb gegen Ministerpräsident Söder +++

13.03 Uhr: Münchens OB Dieter Reiter zieht im Gespräch mit der AZ ein allererstes Fazit zum Anstich-Tag. Beim Einzug sei sehr viel los gewesen, auch mehr als 2019. "Die Leute sind sehr fröhlich, haben Nachholbedarf beim Feiern." Einen kleinen Gruß an Ministerpräsident Markus Söder und seine Forderung der Mehrwertsteuer-Senkung für die Gastronomie (s. Eintrag von 12 Uhr) gibt's auch. Ob es heuer gelinge, die Wiesn frei von Parteipolitik zu halten. "Mir schon...", sagt Reiter.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (r.) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kurz nach dem Anstich im Schottenhamel-Festzelt. © Sven Hoppe/dpa

+++ Aiwanger stichelt gegen die CSU: "Das ist eher ein Zweckbündnis" +++

12.50 Uhr: Kristina Frank (Münchner Kommunalreferentin, CSU) steht vom Tisch auf – wegen Hubert Aiwanger, wie sie sagt, der auch bei ihr platziert ist. Ob es ihn stört, dass auch CSUler nicht bei ihm sitzen und nicht mit ihm anstoßen wollen? "Ich zwinge niemanden, neben mir zu sitzen. Die normale Bevölkerung will mit mir Selfies. Ich bin draußen kaum durchgekommen", sagte Aiwanger der AZ kurz nach dem Anstich.

Hubert Aiwanger (r.) beim Anstich im Schottenhamel-Festzelt. © Daniel von Loeper

Und weiter: "Von der CSU bin ich schon die letzten Jahre nichts anderes gewohnt. Die hat uns früher auch schon gemieden. Das ist eher ein Zweckbündnis. Und dass der Spaenle sagt, ich soll die Klappe halten… Was da los wäre, wenn ich das sagen würde. Ich habe ihm trotzdem die Hand gegeben."

Auf die Frage, ob es ihn ärgert, nicht am Tisch von Markus Söder zu sitzen: "Ich sitze dort, wo ich schon die letzten fünf Jahre sitze. Die CSU hält uns von Anfang an auf Abstand." Ob Aiwanger denn nochmal mit der CSU reagieren möchte: "Das müssen wir nach der Wahl sehen."

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger am Samstag im Schottenhamel-Festzelt. © Britta Schultejans/dpa

Zwischen Aiwanger und Söder kommt es übrigens zu keinem Treffen. Als der Ministerpräsident im Tross am Aiwanger-Tisch vorbeikommt, geht er einfach weiter. Einen Gruß zur Verabschiedung hat es aber schon gegeben, sagt Aiwanger der AZ, Söder habe ihm zugenickt. "Ein Foto mit Handschlag wollte er aber anscheinend vermeiden." Ärgert ihn das? "Das war die letzten fünf Jahre nicht anders", so der Freie-Wähler-Chef.

Wie es nach der Wahl weitergehen wird, kann Aiwanger am Samstag noch nicht sagen. "Na schauen wir doch mal, was passiert, wenn die CSU unter 35 Prozent fällt." Eine Zusammenarbeit mit der AfD – in welcher Form auch immer – schließt Aiwanger aber kategorisch aus. "Das wird’s niemals geben!"

12.27 Uhr: Kleinere Unstimmigkeiten zwischen OB Reiter und Ministerpräsident Söder. Und zwar wegen des Anstich-Zeitpunkts. Für Söders Geschmack habe der Oberbürgermeister zu früh angezapft. Reiter hingegen meinte, er habe drei Sekunden vor 12 Uhr angezapft und notfalls könne man sich ja den Videobeweis anschauen. Ob drei Sekunden früher oder später – den Tausenden Wiesn-Fans auf dem Oktoberfest dürft's höchstwahrscheinlich ziemlich egal sein. Hauptsache angezapft!

12.25 Uhr: Diesmal war es für Markus Blume (Kunstminister, CSU) ein ungewöhnlicher ersten Schluck Wiesn- Bier. Das erste Mal stieß er nämlich mit Lars Klingbeil (SPD) an. "Wir verstehen uns sehr gut, wir kennen uns ja noch aus Generalsekretär-Zeiten. Und einmal Generalsekretär immer Generalsekretär. Das schweißt über Parteigrenzen hinweg zusammen." Mit Aiwanger werde er schon einmal anstoßen, "die Wiesn ist ein Fest der Freude, wo man so manchen Groll auch mal ein paar Stunden vergessen kann", erklärte Blume.

12.22 Uhr: Nach dem Anstich gibt Dieter Reiter seelenruhig Interviews und genießt sichtbar seine erste Wiesn-Maß in diesem Jahr. Der OB stößt mit vielen Besuchern an und unterschreibt auch einige Krüge.

+++ Aiwanger zur AZ: "Ich bin jedes Jahr da und wollte eh kommen" +++

12.06 Uhr: Viel Wirbel um einen ganz bestimmten Mann: Hubert Aiwanger. Hans-Peter Mehling, Chef der Freien Wähler im Münchner Stadtrat, sagte: "Ich werde mindestens einmal mit Hubert Aiwanger anstoßen. Ich habe mich gar nicht unter ihm geärgert. Es hat mich beeindruckt, wie er mit der Affäre umgegangen ist. Ich hätte schon längst aufgegeben."

Hubert Aiwanger beim Anstich im Schottenhamel-Festzelt. © Felix Müller

Gegenüber der AZ sagte Aiwanger: "Ich bin jedes Jahr da und wollte eh kommen." Er habe draußen laut eigener Aussage so viele Selfies wie noch nie machen müssen. Lange wird Aiwanger aber wohl nicht im Schottenhamel bleiben. Der Freie-Wähler Chef soll um 13.45 Uhr ein Fass in Bodo's Cafézelt anzapfen.

+++ "O'zapft is!": OB Reiter zapft mit zwei Schlägen an – die Wiesn ist eröffnet +++

12 Uhr: Auf die Sekunde pünktlich hat OB Reiter das erste Fass Wiesnbier angezapft. Das Oktoberfest ist offiziell eröffnet! Und wieder hat er's mit zwei Schlägen geschafft. Mittlerweile ist der OB im Anzapfen ja auch recht erfahren. Die erste Maß bekam dann sofort Ministerpräsident Markus Söder überreicht – das hat mittlerweile Tradition.

OB Dieter Reiter zapft das erste Fass Wiesnbier mit zwei gezielten Schlägen an. © Sven Hoppe/dpa

Obwohl die Wiesn eigentlich unpolitisch ist und laut Statuten auch sein muss, nutzte Söder sein Interview kurz vor dem Anstich zumindest für ein bisserl Wahlkampf. Bayerns Ministerpräsident forderte keine Steuerhöhung auf Essen und Getränke – was natürlich für Jubelrufe im Zelt sorgte. "Ich finde, Essen und Trinken ist eh schon zu teuer", sagte Söder.

Kurz zuvor war die Begeisterung aber noch eher überschaubar. In bester Anheizer-Manier rief Söder ins Mikrofon: "Habt ihr Lust auf die Wiesn?" Verhaltene Reaktion... Auch der zweiten Aufforderung Söders kamen nur wenige der Besucher im Zelt nach. "Naja, das üben wir nochmal, das liegt wahrscheinlich daran, dass noch keiner was getrunken hat", antwortete Söder daraufhin.

Ebenfalls Tradition: Die zwölf vor der Bavaria abgegebenen Böllerschüsse, den anderen Festzelten auf der Wiesn signalisieren, dass das Oktoberfest offiziell eröffnet ist und jetzt auch dort Bier ausgeschenkt werden darf.

+++ OB Reiter in der Anzapfboxe angekommen +++

11.55 Uhr: Der OB hat's pünktlich in die Anzapfboxe geschafft und wird von Fotografen umringt. In wenigen Minuten ist ihm internationale Aufmerksamkeit sicher, dann wird angezapft!

11.53 Uhr: KVR-Chefin Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) bedauert, dass die Einschankmoral "letztes Mal alles andere als gut" war. Kontrolleure der Stadt werden wieder täglich im Einsatz sein, und zwar stetig wechselnd, damit sei nicht so leicht erkannt werden.

11.51 Uhr: Die Causa Aiwanger bleibt auch kurz vor dem Anstich weiterhin Thema: CSU-Stadtrat Hans Theiss sagt: "Ich werde nicht mit Aiwanger feiern und auch versuchen, auf keinen Foto mit ihm zu sehen zu sein. Bilder sind ja auch immer politisch. Und er hat im Umgang mit der Affäre Fehler gemacht." Auch Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) ist da, er sagt nur: "Wiesn ist Wiesn. Politik machen wir danach wieder."

CSU-Stadtrat Hans Theiss (l.) und Bayerns Justizminister Georg Eisenreich. © Christina Hertel

11.42 Uhr: Langsam aber sicher trifft auch die Prominenz im Schottenhamel ein. Florian Silbereisen gesellt sich an den Tisch vom selbsternannten "Volks-Rock-'n'-Roller" Andreas Gabalier. Der österreichische Sänger sieht Chancen, dass es sein Lied "Hulapalu" erneut zum Wiesnhit schafft. "Das werden wir sehen. Vielleicht wird es ein drittes Mal 'Hulapalu'", sagte er kurz vor der offiziellen Eröffnung des Oktoberfests. Er sei von "hundert Seiten" gefragt worden, ob er zum Anstich komme, sagte der 38-Jährige. "Hulapalu" war bereits 2016 und 2017 der beliebteste Hit auf dem Fest.

11.40 Uhr: Die ehemalige dritte Bürgermeisterin Christine Strobl kommt logischerweise nicht mehr mit Kutsche oder Fahrer. Sondern? "Ich bin mit der U-Bahn da", sagt sie der AZ. Wie war die Erfahrung? "Die ganze Stadt ein Depp", sagt sie lachend. Aber eigentlich sei es leerer als befürchtet und alles ganz friedlich gewesen.

+++ Deutliche Kritik an Aiwanger: "Er soll die Klappe halten" +++

11.36 Uhr: Ludwig Spaenle (CSU, Antisemitismus-Beauftragter in der Landesregierung) will auf Nachfrage nicht kritisieren, dass Hubert Aiwanger eingeladen ist, aber er sagt mehrmals: "Er soll die Klappe halten. Denn langsam wird es grenzwertig."

Und Florian von Brunn von der SPD ergänzt: "Klar kann man ihm nicht verbieten zu kommen, aber ich gebe Herrn Spaenle ausnahmsweise recht."

11.28 Uhr: Jetzt kommt die Kapelle im Schottenhamel-Zelt an, die Menschen pfeifen und jubeln, vielen stellen sich sofort auf die Bänke und klatschen.

11.26 Uhr: Das Festgelände war erst wenige Minuten geöffnet, da hatte die Sanitätsstation schon ihren erste Patienten – allerdings keine Bierleiche: Um 9.09 Uhr musste ein junger Mann behandelt werden, wie Michel Belcijan, Betriebsleiter der Aicher Ambulanz, sagte. Der Patient habe sich beim Rennen aufs Festgelände verletzt und Schürfwunden zugezogen. Rund 450 Sanitäter und 55 Ärzte sind an den 18 Festtagen von Samstag an im Einsatz.

11.25 Uhr: Der Wirtezug ist mittlerweile auf dem Festgelände angekommen. Lange dauert's nicht mehr bis zum Anstich!

11.20 Uhr: Auf der Oidn Wiesn ist noch nicht viel los. Die Schausteller aber sind zuversichtlich, dass dieses Jahr mehr Besucher kommen. In der Schützenlisl wird um 12 Uhr Monika Gruber anzapfen. Da wird schon musiziert und lautstark mit der Peitsche geschnalzt. Bis dahin müssen sich die Besucher noch mit Spezi begnügen.

+++ AZ-Info: Aiwanger sagte noch kurzfristig für den Anstich zu +++

11.09 Uhr: Auch Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wird beim Anstich im Schottenhamel dabei sein. Nach AZ-Informationen sagte der FW-Wähler erst gestern kurzfristig zu. Um Aiwanger gab es zuletzt viel Wirbel – die Flugblatt-Affäre hat jedoch zumindest den Umfragewerten keinen Abbruch getan. Wenige Wochen vor der Landtagswahl konnten die Freien Wähler sogar nochmal etwas zulegen.

Wo Aiwanger sitzt? Gemeinsame Fotos dürfte der eine oder andere im Wahlkampf ja eher nicht wollen. Nach AZ-Informationen hat das Protokollamt der Stadt den Vize-Ministerpräsidenten nicht etwa am Tisch des Oberbürgermeisters platziert. Sondern an einem CSU-Tisch.

11.07 Uhr: Es wird ernst: Ein Polizist sucht mit seinem Diensthund die Anzapfboxe ab. Das Fass, die Journalistentribünen, die Krüge – alles wird abgesucht, vermutlich auf Sprengstoff.

11.05 Uhr: Noch ist ungewöhnlich wenig los in der Ratsboxe im Schottenhamel-Festzelt, wo sich in einer Stunde die Großkopferten tummeln. Offenbar genießt man lieber noch die Sonne.

11.01 Uhr: In der Gasse vor der Anzapfbox ist es bereits sehr voll, im Vorbeilaufen fotografieren viele das Fass, das der OB gleich anzapfen wird – oder Andreas Gabalier, der hier auch überraschenderweise aufgeschlagen ist. Dass es nicht mehr allzu lange hin ist, bis der OB eintrifft, macht nun auch die Polizei deutlich. Menschen, die sich vor der Box aufhalten, werden bereits aufgefordert, den Gang zu räumen.

Die Polizei räumt den Gang im Schottenhamel vor der Anzapfbox. © Julia Wohlgeschaffen

+++ Eine Stunde bis zum Anstich: Noch ist Platz in den Zelten +++

10.55 Uhr: Noch sind Plätze in den Zelten zu haben. Viele sitzen schon in den Biergärten. Die ersten Brezen werden schon verspeist, Bier fließt aber natürlich noch keins. Auch an den Absperrungen für den Zug ist noch ein wenig Luft. In der Zugstraße marschieren noch gemütlich die Wiesn-Besucher auf und ab. Aber man merkt: Langsam wird's ernst!

10.52 Uhr: Auch heuer gilt für Münchner, die den Haupteingang meiden können: lieber entspannt anderswo auf die Wiesn. Zum Beispiel vom U-Bahnhof Poccistraße kommend, wo die Wartezeit an der Kontrolle aktuell unter einer Minute liegt. Und das bei dem Wetter eine Stunde vor Anstich. Es läuft!

+++ Einzug der Wiesnwirte gestartet – OB Reiter in der Schottenhamel-Kutsche +++

10.46 Uhr: Der Zug der Wiesnwirte ist mittlerweile unterwegs, bald werden die Kutschen an der Wirtsbudenstraße eintreffen.

Die Schottenhamel-Kutsche mit OB Dieter Reiter. © Ruth Frömmer

10.36 Uhr: OB Reiter ist angekommen, mit etwas Verspätung – bald kann's mit dem Einzug der Wiesnwirte losgehen. Der Oberbürgermeister wird mit Christian Schottenhamel in einer Kutsche sitzen.

OB Dieter Reiter mit seiner Frau Petra. © Ruth Frömmer

10.23 Uhr: Auf der Schaustellerstraße geht es noch ruhig zu. Dafür riecht es schon überall nach Mandel und Bratwurst. Das wichtigste Wiesn-Accessoire für heute: Sonnenbrille! War das Must-Have letztes Jahr noch der Regenschirm, sei den Besuchern dieses Jahr eher Lichtschutzfaktor 30 empfohlen.

10.03 Uhr: Ebenfalls schon in den Startlöchern: Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner sowie Manuel Pretzl (beide CSU). Und auch das Münchner Kindl ist schon da. Mit Franziska Inselkammer heuer keine Unbekannte. Sie ist die Tochter von Peter und Katharina Inselkammer, die das Armbrustschützenzelt auf der Wiesn führen.

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (l.) mit CSU-Stadtrat Manuel Pretzl (r.), dem Münchner Kindl Franziska Inselkammer und Mutter Katharina. © Ruth Frömmer

Und auch die Prominenz ist bereits da: Florian Silbereisen lässt sich den Anstich auch heuer nicht entgehen. Der Sänger und Moderator gehört mittlerweile zum Stammpersonal beim Anstich. Ob er jedem bekannt ist? Wohl nicht! CSU-Fraktionschef Pretzl fragte vor Ort recht aufgeregt, wer der Mann denn sei..

Florian Silbereisen vor dem Einzug der Wiesnwirte. © Ruth Frömmer

Im Vorfeld der Wiesn wurden spekuliert, ob auch Silbereisen-Ex Helene Fischer auf dem Oktoberfest aufschlagen wird. Immerhin spielt die Sängerin ab 26. September mehrere Großkonzerte in München. Bisher wurde die 39-Jährige aber noch nicht gesichtet.

9.57 Uhr: In etwas mehr als zwei Stunden zapft OB Dieter Reiter das erste Fass Wiesnbier an. In der Anzapf-Boxe ebenfalls prominent ausgestellt: Die Schlegel seit 1986, mit denen die OBs jeweils angezapft haben – versehen mit Unterschrift und der Anzahl der Schläge, die benötigt wurden. Reiter ist mittlerweile gut in Form – ob's auch dieses Jahr wieder zwei Schläge werden? In zwei Stunden sind wir schlauer.

Die ausgestellten Schlegel in der Anzapf-Boxe im Schottenhamel. © Julia Wohlgeschaffen

9.45 Uhr: An der Hauptfeuerwache bringen sich derweil die Kutschen für den Einzug der Wiesnwirte in Stellung. Von der Josephspitalstraße geht es dann gegen 10.45 Uhr auf die östliche Sonnenstraße, von dort weiter über die Schwanthalerstraße, Hermann-Lingg-Straße, auf den Bavariaring, ehe der Zug schließlich auf der Wirtsbudenstraße an der Theresienwiese eintrifft.

Die Kutschen bringen sich schonmal in Stellung, später geht es dann direkt auf die Theresienwiese. © Ruth Frömmer

9.38 Uhr: Die Zelte sind bereits nach kurzer Zeit gut gefüllt, vor den Zelten bilden sich große Menschentrauben mit Besuchern, die noch einen der heiß begehrten Plätze am Tisch ergattern wollen.

Blick ins bereits gut gefüllte Hacker-Zelt, wenige Minuten nach dem Einlass. © Sven Hoppe/dpa

9.15 Uhr: Im Schottenhamel beginnen die ersten Chorgesänge. Die ersten Besucher stehen auch bereits auf den Bänken. Aber bis die Musik losgeht, werden sie noch etwas warten müssen. Auch Bier gibt's freilich noch nicht, bis 12 Uhr müssen sich die Gäste mit Spezi, Wasser und Co. durchschlagen.

+++ Eingänge geöffnet: Ansturm aufs Oktoberfest +++

9.05 Uhr: Die Ordner haben mit ein paar Minuten Verspätung die Eingänge geöffnet, unzählige Besucher sprinten los und stürmen aufs Festgelände. Viele haben das Handy gezückt und filmen ihren persönlichen Wiesneinzug. Die ersten standen laut eigener Aussage seit 2 Uhr in der Schlange.

Um 9 Uhr wurde das Wiesn-Gelände geöffnet: Besucher stürmen aufs Oktoberfest. © Daniel von Loeper

Besonders viele Menschen rennen ins Schottenhamel-Festzelt, wo die letzten Bedienungen gerade noch dabei sind, die Tische einzudecken. Was auffällt: Vor allem viele jüngere Besucher sind ganz vorne mit dabei, als die Eingänge geöffnet werden.

Wiesn-Besucher stürmen ins Schottenhamel-Festzelt, wo am Samstagmittag angezapft wird. © Julia Wohlgeschaffen

8.55 Uhr: Mit und ohne Tracht: In der Schlange wird gesungen und getrunken. Der Countdown läuft. In fünf Minuten öffnet das Gelände. Großes Thema unter den Oktoberfest begeisterten: das bombastische Wetter mit dem München heute aufwartet. Besser könnt's gar nicht sein am Anstich-Wochenende: Bis zu 25 Grad, blauer Himmel, reichlich Sonne und kein Regen – herrlich!

8.42 Uhr: Und auch die letzten Handwerker verlassen nach wochenlangem Aufbau auf der Theresienwiese das Gelände. Lieferanten sollten sich ebenfalls sputen – per Durchsage wurde mitgeteilt, "dass der Lieferverkehr in 15 Minuten endet".

Punktlandung: Die letzten Handwerker und Arbeiter verlassen die Festwiese – nur knapp vor dem Einlass der Besucher. © Julia Wohlgeschaffen

+++ Anstich-Fass steht schon bereit +++

8.33 Uhr: Während draußen noch gewartet wird, finden drinnen die letzten Vorbereitungen auf den Besucher-Ansturm statt. Viele der Gäste dürften direkt das Schottenhamel-Festzelt anpeilen, wo um Punkt 12 Uhr das erste Fass von Oberbürgermeister Dieter Reiter angezapft wird. Das Fass der Fässer jedenfalls steht bereits an Ort und Stelle, Mitarbeiter rollten es vorhin schon in die Anzapf-Boxe.

8.12 Uhr: Apropos flüssiger Proviant: Vor allem Wiesn-Neulinge sollten wissen, dass das Oktoberfestbier stärker ist als das normale Helle, das es üblicherweise in München gibt. Der Alkoholgehalt beim Wiesnbier ist mit etwa 5,8 bis 6,4 Prozent deutlich höher als beim herkömmlichen Bier. Normales Helles hat etwa 4,8 Prozent.

Ein Vergleich, mit dem Sie bei der nächsten (After-Wiesn-)Party glänzen können: Eine Maß, also ein Liter Wiesnbier, hat nach einer früheren Berechnung des Münchner Gesundheitsreferats fast so viel Alkohol wie acht Schnäpse, fünf Maß entsprächen etwa einer Flasche Schnaps.

+++ Mega-Schlange rund ums Wiesn-Gelände +++

7.58 Uhr: In rund einer Stunde werden die Eingänge geöffnet, mittlerweile hat sich auch eine lange Schlange rund um die Theresienwiese gebildet. Die Schlange "geht gefühlt kilometerlang", berichtet einer der AZ-Reporter vor Ort. Viele der Besucher warten seit Stunden, bis es endlich losgeht – viele von ihnen verkürzen sich die Wartezeit mit überwiegend flüssigem Proviant.

Auch Bess und Shane aus Australien sind mit Freunden bereits vor Ort – und voller Vorfreude auf den Wiesn-Start, wie sie der AZ begeistert erzählen. Doch der Durst kommt wieder, einer der Australier holt nochmal Bier vom nahegelegenen Supermarkt, um die Wartezeit in der Schlange zu überbrücken.

Touristen aus Australien warten am ersten Wiesn-Tag auf den Einlass. Wie lange sie heute wohl durchhalten werden? © Daniel von Loeper

7.30 Uhr: Übrigens, früher war das mit dem Anstehen am Gelände noch anders, da durften die Besucher direkt auf die Theresienwiese und sich vor ihrem favorisierten Zelt platzieren. Auch dort mussten sie dann aber teils mehrere Stunden ausharren, bis endlich die Eingänge geöffnet wurden. Das ist mittlerweile anders, seit 2016 ist das Areal rundherum eingezäunt, an den Eingängen gibt es zusätzlich Taschenkontrollen. Die Gäste müssen bis zum Öffnen der großen Eingänge draußen warten...

+++ Erste Besucher schon an der Theresienwiese +++

7.06 Uhr: Bei einigen Besuchern scheint die Vorfreude aufs Oktoberfest besonders groß zu sein. Bereits am frühen Morgen machten sich einige von ihnen auf den Weg zur Theresienwiese. So etwa eine Gruppe Jugendlicher, die meisten in Tracht gekleidet, die bereits um 6.30 Uhr mit der S-Bahn auf dem Weg zur Wiesn war. Die Stimmung war gut, was auch an dem ein oder anderen getrunkenen Bier gelegen haben könnte. Für die Teenager heißt es jetzt aber erstmal warten, denn direkt aufs Gelände dürfen die Gäste so früh noch nicht. Gegen 9 Uhr sollen die Zugänge zum Festgelände geöffnet werden.

Ausstieg am Heimeranplatz und dann mit der U-Bahn weiter Richtung Theresienwiese. © ms

Die Jugendlichen dürften trotz der frühen Uhrzeit nicht die einzigen vor Ort sein. Bereits seit etwa 6 Uhr warten etliche Besucher am Haupteingang auf den Einlass – überwiegend jüngere Wiesn-Fans.

In aller Frühe warten diese Besucher am Wiesn-Haupteingang auf den Einlass. © Sven Hoppe/dpa

+++ Servus, auf geht's zur Wiesn! +++

6.50 Uhr: Servus und herzlich willkommen zum AZ-Liveblog für den Wiesn-Anstich! Wir informieren Sie heute bis spätabends über den ersten Tag auf dem Oktoberfest. Das Highlight findet natürlich mittags statt – um Punkt 12 Uhr zapft Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Wiesn-Bier im Schottenhamel an, kurz darauf heißt es wieder einmal: "O'zapft is!"

Bevor es mit dem über zweiwöchigen Wiesn-Wahnsinn losgeht, gibt es hier zur Einstimmung gesammelt noch einige allgemeine Informationen zum Oktoberfest. Maß-Preis, Wiesn-Zelte und Kapazitäten im Zelt – alles, was Sie zum Wiesn-Start wissen müssen.

Bierpreis auf der Wiesn: Maß auf dem Oktoberfest wird erneut teurer

Keine große Überraschung: Auch heuer wird die Maß auf dem Oktoberfest wieder teurer. Teilweise muss man für einen Liter Bier nun sogar schon 14,90 Euro hinblättern. Die AZ zeigt, wo die Maß noch vergleichsweise günstig ist – der große Bierpreis-Überblick.

Wann ist am meisten auf der Wiesn los – und wann bekommt man noch locker einen Platz im Zelt?

Dass vor allem am Wochenende viel auf der Wiesn los ist, ist freilich kein Geheimnis. Es gibt jedoch auch einige Tage, an denen man selbst abends recht leicht einen Platz im Zelt bekommt. Wann es besonders auf der Theresienwiese zugeht und wann es eher lockerer ist, zeigt das Wiesn-Barometer.

Zelte und Lageplan auf dem Oktoberfest

14 große Zelte gibt es auf dem Oktoberfest, drei weitere auf der Oidn Wiesn. Manche sind bei Touristen beliebter, andere wiederum eher beim Münchner Publikum. Einen Überblick über die Zelte, inklusive Lageplan finden Sie hier.