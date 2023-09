Oktoberfest 2023 in München: Wann es besonders voll wird – und wann es noch Plätze im Wiesn-Zelt gibt

Auch dieses Jahr kommen wieder Millionen Besucher aufs Oktoberfest. Die AZ hat für Sie zusammengefasst, an welchen Tagen es besonders leicht ist, einen Platz im Wiesn-Zelt zu bekommen und wann Sie lieber früh aufstehen sollten.

München - Knapp sechs Millionen Besucher strömen jedes Jahr zur Wiesn-Zeit auf die Theresienwiese. Da noch einen der begehrten Plätze in den Zelten zu ergattern, ist nicht immer leicht.

Damit die Wiesn-Gänger sich trotzdem die Enttäuschung eines vollen Zelts sparen können, gibt es schon seit geraumer Zeit das "Oktoberfest-Barometer", das grob die Auslastung an den einzelnen Tagen vorhersagt.

Wann ist es auf dem Oktoberfest am vollsten?

Gerade an den Wocheneden ist es auf dem Oktoberfest natürlich am vollsten. Wer an diesen Tagen einen Platz im Zelt bekommen möchte, sollte besonders früh kommen – unter der Woche sieht das meist etwas entspannter aus.

Abgesehen von den beiden Dienstagen, die als Familientage gelten, sollte die Wiesn an normalen Wochentagen deutlich leerer sein.

Wiesn 2023: An diesen Tagen sollten Sie besser reservieren

Die meisten Besucher werden am mittleren Wochenende und dem Feiertag am 3. Oktober, übrigens der letzte Wiesn-Tag, erwartet. Das bestätigen auch die Münchner Hotelbuchungen, die zu diesem Zeitraum deutlich höher sind als sonst. Wer an diesen Tagen nicht reserviert hat, sollte also besser schon morgens kommen, um die Chance auf einen Tisch zu haben.

"Oktoberfest-Barometer" sagt Besucherzahlen für die Wiesn 2023 voraus

Das "Oktoberfest-Barometer" teilt den Besucher-Andrang in vier Kategorien auf: stark, sehr stark, gut besucht und ruhig. "Ruhig" wird es ab 18 Uhr wohl an keinem Tag werden, dafür sollte laut Barometer an den meisten Tagen bis 15 Uhr kein Platzmangel herrschen.

Oktoberfest 2023: An den Samstagen wird's richtig voll

Am vollsten werden die drei Samstage eingestuft, sie erhalten als einzige den Status "sehr stark". Ohne Reservierung wird es an diesen Tagen abends wohl kaum möglich sein, noch in eines der größeren Zelte zu kommen. Wer sich das "Oktoberfest-Barometer" genauer anschauen will, um so seinen Wiesn-Trip möglichst stressfrei zu planen, kann das auf der tun.