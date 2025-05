Entschieden: Das Paulaner Festzelt hat einen neuen Wirt und auf der Oidn Wiesn wird ein Zelt frei

Das Oktoberfest hat einen neuen Wiesn-Wirt. Er übernimmt nicht nur das Paulaner Festzelt, sondern auch die Gaststätte "Zum Spöckmeier" von der scheidenden Arabella Schörghuber. Auf der Oidn Wiesn verändert sich dadurch auch etwas

Die Nachricht kam für viele ziemlich überraschend. Arabella Schörghuber wird heuer zum letzten Mal als Wiesn-Wirtin aktiv seinund nach über 20 Jahren das Paulaner Festzelt abgeben. Neben dem Wiesn-Zelt wird Schörghuber bereits im Juni auch die Gaststätte "Zum Spöckmeier" in der Rosenstraße aufgeben.

Arabella Schörghuber gibt Paulaner Festzelt und "Zum Spöckmeier" ab

Schörghuber hatte das Paulaner Festzelt 2004 zusammen mit ihrem Mann Peter Pongratz übernommen. Die beiden führten es gemeinsam bis 2019. Anschließend war Schörghuber alleinige Festwirtin.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

"Zum Spöckmeier" betrieb Arabella Schörghuber bisher gemeinsam mit ihren Kindern Ramona und Alexander Pongratz, doch die beiden möchten sich in Zukunft anderen Themen widmen.

Kurz nach Bekanntgabe des Rückzugs begannen in München die Spekulationen, wer die Schörghuber-Nachfolge im Festzelt und der Gaststätte antreten könnte.

Einer der Namen, die kursierten, war der von Andreas Steinfatt. Doch der ehemalige Paulaner-Geschäftsführer winkte bereits ab. "Ich werde nicht Wiesnwirt", sagt er zur AZ.

Bewerbungen für das Festzelt soll es bei Paulaner einige gegeben habe, bestätigen wollte dies aber niemand. "Das Paulanerzelt ist eines der ganz großen", gibt Peter Inselkammer zu bedenken, "das ist schon eine Herkulesaufgabe. Dafür braucht man einen Kollegen oder eine Kollegin, die viel Erfahrung hat."

"Unser Traum ist in Erfüllung gegangen": Lorenz und Christine Stiftl übernehmen das Paulaner Festzelt

Die Entscheidung, wer ab 2026 Wiesn-Wirt im Paulaner Festzelt wird und auch das "Zum Spöckmeier" übernimmt, gab die Paulaner Brauerei am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt. Die Wahl fiel dabei auf den bekannten Münchner Gastronomen Lorenz Stiftl und seine Frau Christine. Das Paar betreibt im Moment das Hackerhaus in der Sendlinger Straße, das Wirtshaus zum Stiftl am Marienplatz, einen Stehausschank an der Schrannenhalle – und das Festzelt Schützenlisl auf der Oidn Wiesn.

Lorenz und Christine Stiftl – bald auf der großen Wiesn © Sigi Müller

Stiftl hat schon lange Ambitionen auf die große Wiesn und mit der Übernahme des Paulaner Festzelts ist "unser Traum in Erfüllung gegangen", so Stiftl glücklich.

Neues Personal muss Stiftl nicht suchen, der Gastronom übernimmt das gesamte Team. Mit der Übernahme des Paulaner Festzelt gibt Stiftl aber auch die Schützenlisl auf. Die Nachfolge für dieses Festzelt obliegt nun in der Verantwortung der Stadt. „Aber eventuell haben wir ja irgendeinen Einfluss darauf“, so Christine Stiftl. Immerhin entscheidet das Paar, an wen es das Schützenlisl-Zelt verkauft.

Paulaner-Chef über die Stiftls: "Wir sind sehr froh, mit ihnen zusammenzuarbeiten"

Paulaner-Geschäftsführer Thomas Drossé freut sich über das neue Wirtepaar. Die Auswahl sei zwar nicht einfach gewesen, denn es habe viele gute Bewerber gegeben. "Aber Lorenz und Christine Stiftl haben sehr viel Erfahrung und sind absolute Experten. Deshalb sind wir sehr froh, mit ihnen zusammenzuarbeiten."

Paulaner-Chef Thomas Drossé freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Ehepaar Stiftl. © Daniel von Loeper

Nicht nur bei Thomas Drossé ist die Freude groß, sondern auch bei Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grünen), sich glücklich über die Wahl des Ehepaar Stiftl als neue Festwirte zeigt: "Ich gratuliere Christine und Lorenz Stiftl von Herzen, dass sie auserwählt worden sind, dass Paulaner Festzelt zu übernehmen auf der Wiesn. Es ist wirklich eine sehr gute Wahl, zu der ich auch der Paulaner-Brauerei gratuliere."

"Die Stiftls sind hervorragende Wirtsleute, das haben sie in vielfältiger Weise schon unter Beweis gestellt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, die war schon in der Vergangenheit super und ich wünsche den beiden alles Gute und viel Erfolg“, so Berger weiter.