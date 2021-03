Deutschlandweit: Münchner Schweinshaxn per Post!

Das Schneider Bräuhaus verschickt seine berühmte Spezialität jetzt nach ganz Deutschland.

München - Schweinshaxen gehören zu Bayern wie Bier und Berge. Die meisten lassen sie sich am liebsten im Wirtshaus schmecken. Allenfalls ein paar ältere Herrschaften haben solche Rezepte noch im Repertoire. Alle anderen müssten dafür wohl erst einmal ihre Kochbücher wälzen.

Münchner Schweinshaxn bestellen und zuhause fertig kochen

Da die Wirtschaften aus bekannten Gründen auch an Ostern geschlossen bleiben, hat Otmar Mutzenbach, Geschäftsführer im Schneider Bräuhaus im Tal, überlegt, wie man Schweinshaxen und andere Gerichte trotzdem in Wirtshaus-Qualität unter die Leute bringen könnte. Warum nicht auch mal eine Schweinshaxn verschenken?

Seine Köche haben viel getüftelt und probiert und schließlich einen Dreh gefunden, ihre Gerichte so vorzubereiten, dass man sie daheim ganz einfach fertig kochen kann. Der Clou: Dank Vakuumierung verschickt das Bräuhaus jetzt sogar per Post nach ganz Deutschland.

Bayerisches Essen zu Ostern per Post

Und Mutzenbach verspricht: "Es muss ja schmecken wie das Original, schließlich geht es um ein Stück bayerisches Kulturgut," Wer seinen Liebsten zu Ostern also eine ganz besondere Freude machen möchte, schenkt ihnen ein Ostermahl aus der bayerischen Landeshauptstadt. Selbstverständlich können die Münchner sich ihre verpackte Haxn auch vor Ort abholen oder schicken lassen.

Neben den Haxn gibt's auch viele typisch bayerische Hauptgerichte und Menüs mit drei Gängen für Daheim. Das Ostermenü zum Beispiel: Bärlauchrahmsuppe mit Semmelkrusterl, abgebräunter Spargel mit Bergkasspänen zur Vorspeise, danach geschmorte Lammkeule in Kräutersoße mit Rosmarin-Erdäpfeln dazu Pfefferbohnen und zum Dessert Rhabarberkuchen im Glas mit süßen Krusterln und Topfenkrem.

Menü kommt rechtzeitig vor Ostern

Dazu gibt's zwei Schneider Weisse in der Flasche (34,50 Euro). Vegetarier bestellen "Amoi ka Fleisch" mit Kürbiscremesuppe, Dreierlei Knödel mit Kassoß und Aventinuskrem (23,50 Euro). Ab 49 Euro Bestellwert ist der Versand gratis. Wer noch am Montag bestellt, bekommt sein Menü garantiert rechtzeitig zu Ostern entwerder oder per Telefon unter der 089 290 138 0.