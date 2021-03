Zeitumstellung? Münchner hat 365 Uhren daheim

Werner Stechbarth hat Hunderte Zeitmesser in seinem Wohnzimmer. Für die Zeitumstellung braucht er über eine Woche, für gestresste Leser hat er einen Tipp.

München - Wer mit Werner Stechbarth telefoniert, wird alle paar Minuten von einer Uhr unterbrochen. "Hören Sie das? Das war jetzt eine Kuckucksuhr!", sagt der Uhrensammler erfreut. Die Wände seines Wohnzimmers hängen voller Uhren. Viele sind ein paar Minuten versetzt gestellt, damit nicht alle auf einmal Töne von sich geben. So hört man alle paar Minuten einen Kuckuck oder ein Läuten. Nur ein paar Funkuhren zeigen die exakte Uhrzeit: "Damit ich weiß, wie viel Uhr es ist", erklärt Stechbarth.

365 Uhren an der Wand - Hunderte mehr im Keller

AZ: Herr Stechbarth, wie viele Uhren haben Sie genau?

WERNER STECHBARTH: An den Wänden habe ich 365 Uhren, aber im Keller habe ich noch einmal 200 oder 300 Uhren. So ganz genau weiß ich das auch nicht. Vor kurzem habe ich 20 FC-Bayern-Uhren gekauft, die hängen jetzt auch an der Wand, dafür sind andere jetzt in den Keller gewandert. Die Uhren werden also auch manchmal ausgetauscht.

So begann die Sammelleidenschaft: die ersten drei Uhren. © Sigi Müller

Wieso haben Sie begonnen, Uhren zu sammeln?

Ich habe früher als Koch bei der Lufthansa gearbeitet und bin daher viel gereist. 1975 war ich mit meiner Mutter im Urlaub in Acapulco in Mexiko. Meine Mutter hat vorgeschlagen, dass wir als Souvenir eine Uhr mitnehmen. Erst fand ich das seltsam, aber so fing das an. Die Uhr habe ich immer noch. Seitdem habe ich aus jedem Land immer eine Uhr mitgenommen.

Zeitumstellung: Eine Woche ist Stechbarth beschäftigt

Haben Sie eine Lieblingsuhr?

Das kann ich nicht sagen! Dann würden die anderen Uhren ja neidisch (lacht). Das ist natürlich Blödsinn. Ich hatte aber mal so etwas wie eine Lieblingsuhr, und eines Tages ging sie plötzlich nicht mehr. Ich habe dann die Batterien gewechselt, aber sie ging immer noch nicht. Da habe ich die Uhr am Zeiger angefasst und gesagt: Wenn du morgen nicht funktionierst, schmeiß ich dich weg! Und am nächsten Morgen ging sie plötzlich wieder.

Wie lange brauchen Sie für die Uhrenumstellung?

Ich bin ja schon etwas älter, lasse mir also Zeit. Ich habe vor einer Woche mit der Umstellung angefangen, jetzt habe ich nur noch 30 oder 40 Uhren übrig zum Umstellen.

Stechbaums Uhren schmücken die Wände in seinem Wohnzimmer. © Sigi Müller

Finden Sie die Zeitumstellung sinnvoll?

Mir wäre es lieber, die Umstellung wäre weg, aber bis dahin fließt wohl noch viel Wasser die Isar runter. Es kann sich ja niemand darauf einigen, ob in Europa nun dauerhaft Sommer oder Winterzeit sein soll. Ich persönlich mag die Sommerzeit lieber. Aber solange es noch die Zeitumstellung gibt, nutze ich das Uhrumstellen auch, um alles Mal abzustauben.

Das Ticken der Uhren: Beruhigend und "fantastisch zum Stress abbauen"

Bei Ihnen im Hintergrund tickt es ganz schön, können Sie da überhaupt gut schlafen bei dem Lärm?

In meinem Schlafzimmer habe ich nur eine Uhr. Aber ich glaube, ich habe mich inzwischen so an die Uhren gewöhnt, dass ich auch hier schlafen könnte. Die Uhren haben ja auch etwas Beruhigendes.

Wie meinen Sie das?

Am Abend setzte ich mich gerne hin, mache das Radio und den Fernseher aus, dass es ganz still ist, und höre nur den Uhren beim Ticken zu, das ist sehr beruhigend. Ich kann nur jedem raten - kaufen Sie sich eine Uhr, hören Sie ihr beim Ticken zu, schauen Sie sich die Zeiger an, das ist fantastisch zum Stress abbauen, sie können danach sehr gut schlafen!