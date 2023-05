"Das gesündeste Essen der Welt": Ägyptischer Imbiss Koschari Ahl Kairo öffnet in München-Lehel

Zwischen Isar und Englischem Garten gibt es nun einen ägyptischen Imbiss. Die AZ hat das Koschari Ahl Kairo getestet und Betreiber Omar Younes getroffen.

Geöffnet ist Montag bis Samstag ab 10 Uhr, sonntags erst am 12 Uhr.

Einfach mal was Neues probieren. Omar Younes freut sich, ein Stück ägyptische Kultur nach München zu bringen. Sein Imbiss Koshari Ahl Kairo ist seit Ende Januar im Lehel, wo sich Emil-Riedel- und Paradiesstraße kreuzen.

München - Was die Italiener, die Vietnamesen, die Türken und die Libanesen mittags auf die Hand essen, weiß in München wirklich jeder. Pizza, Sommerrollen, Döner und Falafel gibt's schließlich an jeder Ecke.

Ägyptische Küche war in München bisher eher unbekannt

Aber was die Ägypter essen, war uns bis vor kurzem eher unklar. Dafür kann man seit ein paar Monaten ins Lehel fahren. Im Koshari wird dort das gleichnamige Streetfood serviert. Der Betreiber Omar Younes wurde in München geboren, aber seine Eltern stammen aus Ägypten.

Koshari besteht aus Nudeln, Linsen, Kichererbsen, Tomatensoße und knusprigen Zwiebeln. © Daniel von Loeper

Gestartet hat er mit seinem Koshari vor fünf Jahren in der Kapuzinerstraße. "Aber die Nachfrage dort war so groß, dass unser Laden schnell zu klein geworden ist". Seit Ende Januar befindet sich das Koshari Ahl Kairo nun im Lehel.

Ägyptisches Essen in München: "Je länger man mischt, desto besser schmeckt es"

Younes erklärt uns, was in die Koshari-Schüssel kommt: Reis, braune Linsen, Nudeln, Kichererbsen, Tomatensoße und Röstzwiebeln. Darüber gibt man noch zwei Soßen, die auf den Tischen stehen.

Links Teigtaschen mit Kokosfüllung und rechts ein paar Kekse gefüllt mit Datteln. © Daniel von Loeper

Da'a, eine Essigsoße und eine scharfe Soße für alle, die es etwas pikanter lieben. "Anschließend alles gut vermischen", rät Younes, "je länger man mischt, desto besser schmeckt das Koshari".

Satt und schlank: die kleine Portion Koshari hat nur 256 Kalorien

Das Gericht ist wirklich sehr mild gewürzt. Wer also neuen Gerichten eher skeptisch gegenübersteht, muss keine Angst haben. Denn auch ein empfindlicher Gaumen wird nicht überfordert. Wir haben uns ordentlich scharfe Soße dazu gemischt und das hat wunderbar gepasst.

Wem es noch nicht aufgefallen ist, die Koshari-Basis ist komplett vegan. "Die kleine Portion hat nur 256 Kalorien", versichert Younes. Er geht noch weiter und bezeichnet Koshari als "das gesündeste Essen der Welt".

Koschari-Imbiss in München: Fleisch und Veganes auf Speisekarte

Ob das nun stimmt oder nicht: Jede einzelne Zutat liefert dem Körper Nährstoffe. An Proteinen mangelt es dank der vielen Hülsenfrüchte jedenfalls nicht. Auch die Zwiebel ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Eisen, Zink und Spurenelementen.

Wer auf Fleisch nicht verzichten mag, der bekommt Koshari auch mit würzigem Hackfleisch vom Rind oder Hühnerfetzen serviert. Wir hatten jeweils die kleine Portion der veganen Variante (7,50 Euro) und mit Hackfleisch (9,50 Euro) und waren danach wohlig satt, ohne uns beschwert zu fühlen.

Den ägyptischem Tee mit Minze gibt es im Koschari Ahl Kairo für zwei Euro

Anschließend war sogar noch Platz für Nachtisch, und das war gut so: Die selbst gemachten frittierten Teigtaschen (2,20 Euro) sind gefüllt mit Kokos und einer Nussmischung und werden anschließend in Sirup getränkt. Zusammen mit einer Tasse ägyptischem Tee mit Minze (2 Euro) war das ein herrlich süßer Abschluss für unsere Mittagspause.

Beim nächsten Mal probieren wir den ägyptischen Kartoffelsalat und die verschiedenen Pasten und Aufstriche, die wir bei unserem Besuch in der Vitrine bewundert haben.

Koshari Ahl Kairo, Emil-Riedel-Str. 9, Mo-Sa: ab 10 Uhr, So und Feiertag: ab 12 Uhr