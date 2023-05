Die Gärtnerplatz-Alm in München: Dolce vita mit Mozzarella – und sonst nichts

Die Gärtnerplatz-Alm in München verwandelt sich im Sommer in ein italienisches Lokal mit übersichtlicher Speisekarte. Ein Büffelkäse steht dabei besonders im Fokus.

V.l.: Michael Faltenbacher, Oliver Voss und Martin Reiferscheid haben in den letzten (verregneten) Wochen viel Zeit am Gärtnerplatz verbracht. Ihr Studio Bianco soll italienisches Flair bringen.

München - Nicht mal die Schweizer wollen im Sommer Fondue essen, und die Münchner schon gleich gar nicht. Die Gärtnerplatz-Alm hat sich das wärmende Gericht aber zum Markenzeichen gemacht, das ganze Jahr über.

Wenn's draußen grau und ungemütlich ist, eine schöne Sache, aber in den Sommermonaten war das Lokal nicht so beliebt. Das sind nun tempi passati.

Fondue in Gärtnerplatz-Alm gibt es erst wieder ab Oktober

Denn von nun an übernehmen die Gastronomen Michael Faltenbacher, Oliver Voss und Martin Reiferscheid die Gärtnerplatz-Alm und hauchen ihr italienisches Flair ein. Das Inventar wird eingelagert und durch neue Möbel ersetzt. Bis Ende September heißt die Alm nun Studio Bianco und auf der Karte steht nichts als Mozzarella.

Faltenbacher erzählt: "Ich war letztes Jahr in Italien und habe gesehen: Dort gibt es viele Lokale, die nur eine Spezialität auf der Karte haben. Zum Beispiel Mozzarella." Ein simples Konzept, das sich relativ zügig umsetzen lässt.

Schnell ist er mit dem Betreiber der Gärtnerplatz-Alm, Constantin von Keyserlingk, ins Gespräch gekommen. Der übergibt sein Lokal nun in den Sommermonaten an das Mozzarella-Trio und bietet dann erst ab Oktober wieder seine Fondues an.

Gärtnerplatz-Alm: Mozzarella aus Italien, Weißbrot aus München

Büffelmozzarella und Büffelburrata bezieht das Studio Bianco direkt aus Italien. Ebenso Olivenöl, das auf den Tischen stehen soll. Das passende Weißbrot wird nach italienischem Vorbild von der Brotmanufaktur Schmidt hier in München gebacken.

Auf die Teller kommt nur eine Basis aus Mozzarella, Brot und Tomaten, die es in der einfachsten Version für 12,50 Euro gibt und in der teuersten mit Burrata für 27 Euro. Dazu kann man sich noch Toppings bestellen, zum Beispiel Oliven, rohen Schinken, Sardinen, Honigmelone oder eine Kugel Trüffelsalami.

Aperol Spritz für 5,80 Euro: Betreiber versprechen "gute Preise"

Den Betreibern schwebt eine trendige und lockere Atmosphäre in ihrem Studio Bianco vor. Dafür gestalten sie das Lokal komplett um. "Es soll Spaß machen, und dazu gehören auch gute Preise", verspricht Oliver Voss.

Es wird nur italienisches Bier geben, und natürlich Wein und Aperitivi. Den Aperol Spritz bekommt man für Gärtnerplatz-untypische 5,80 Euro. Ob der bis jetzt Gärtnerplatz-untypische Mozzarella dort gut ankommt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Corneliusstraße 16, Mo-Fr: ab 17 Uhr, Sa-So: ab 12 Uhr