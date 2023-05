Kulinarischer Farbtupfer am Stachus: Der neue Daisy Cave Kitchen Club

Im Daisy Cave Kitchen Club in München kann man im bunten Ambiente essen, trinken und feiern. Konzipiert ist es als Pop-Up Restaurant für 18 Monate.

Altstadt-Lehel - In der Gegend zwischen Stachus und Hauptbahnhof reiht sich im Moment Baustelle an Baustelle. Zwischen all den Baggern und Baugruben hat vor vier Wochen der kunterbunte Daisy Cave Kitchen Club eröffnet.

Im Erdgeschoss des Hotels Yours Truly (ehemaliges Anna Hotel) haben die Gastronomen Dominic Mölzl und André Resch eine Anlaufstelle für ein breitgefächertes Publikum geschaffen.

Pop-Up Restaurant zwischen Stachus und Hauptbahnhof München

Der Künstler Ernesto Muniz hat die Wände mit bunten mexikanisch angehauchten Collagen gestaltet. Ob morgens zum Frühstück, mittags auf Sandwich oder Salat oder abends auf eine große Palette an Drinks und das passende Essen: "Die Leute sollen einfach kommen", so Mölzl.

Vorerst ist das Lokal als Pop-up für 18 Monate gedacht.

Alle Gerichte in Tapas-Größen und zu normalen Preisen

Auf die Teller kommen mexikanisch angehauchte Gerichte mit kalifornischen und israelischen Einflüssen. Eine Einteilung nach Vor- und Hauptspeisen gibt es nicht. "Wir bieten Essen, das die Getränke begleitet und preislich im Rahmen bleibt", verspricht Mölzl.

Die Teller im Tapas-Format kann man sich je nach Hunger und Gusto bestellen. Vieles ist vegetarisch oder vegan, etwa Pickles, gebackener Blumenkohl mit Tahini, gegrillter Romana.

Die Teller kosten zwischen 6,50 und 10 Euro. Unter dem Motto "Make it dirty" kann man das Ganze dann mit Fleisch oder Fisch aufpeppen. Besonders fein waren der Schweinebauch (10 Euro) und der gegrillte Oktopus (11,50 Euro).

Schützenstraße 1, Mo-Fr: 7.30 bis 1 Uhr, Sa-So: 7.30 bis 3 Uhr