Am 4. März findet im Paulaner am Nockherberg die traditionelle Starkbierprobe statt. Die Rede von Debütant Stephan Zinner wird mit Spannung erwartet, nachdem der bisherige Fastenprediger Maxi Schafroth letztes Jahr nach viel Kritik den Posten räumen musste. Alle Infos im AZ-Newsblog.

Die Vorfreude steigt: Am Mittwoch (4. März) geht ab 19 Uhr die Salvatorprobe am Nockherberg über die Bühne und wird vom Bayerischen Rundfunk live übertragen. Den Livestream können Sie zum ersten Mal auch direkt bei der AZ mitverfolgen. Und: Die AZ hat einen Blick auf die (vorläufige) Gästeliste erhaschen können.

+++ Münchner Politprominenz: Reiter, Krause, Ude und Co. am Roten Teppich +++

IT-Referentin Laura Dornheim und Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller (beide Grüne). © Daniel von Loeper

18.30 Uhr: Auch die lokale Politik nimmt natürlich am Schaulaufen teil. Da wären einerseits die beiden Grünen Referentinnen Laura Dornheim (IT-Referat) und Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller. Und auch ihr Parteikollege, der Grüne Bürgermeister und OB-Kandidat Dominik Krause ist mit dabei.

Er hoffe, in der Fastenrede aufzutauchen. Am Roten Teppich sagt er der AZ: " Ich bin sehr gespannt, ob die Kommunalwahl eine Rolle spielt und ob die Herausforderer eine Rolle spielen."

Grüne Truppe: Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer, Bürgermeister und OB-Kandidat Dominik Krause, MdL Ludwig Hartmann, Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller. © Daniel von Loeper

Auch OB Dieter Reiter ist nach einem wohl ziemlich stressigen Tag am Roten Teppich angekommen. Was er von diesem Abend und seiner Rolle erwartet? "Gute Frage, nächste Frage", sagt Reiter. "Die Biene war ja sensationell gut", findet er. Insgesamt sei er aber entspannt, die Kommunalpolitik werde am Abend schließlich nicht im Fokus stehen. "Für mich ist das ein entspannter Abend", sagt Reiter zur AZ.

OB Dieter Reiter (SPD) am Rten Teppich. © fh

Zur Kritik an seinem Aufsichtsratsmandat beim FC Bayern sagt Reiter, es gelte, was er heute schon gesagt habe: „Wir werden das aufklären. Und ich schäme mich nicht, Mitglied im Aufsichtsrat von FC Bayern zu sein.“ Auf die Frage nach der Vergütung möchte Reiter an diesem Abend nichts sagen.

Und auch Dieter Reiters Vorgänger, Alt-OB Christian Ude ist da. Er sagt, er hege einen Groll gegen den neuen Fastenprediger: „Ich bin ihm böse, dass er nicht mehr seine angestammte Rolle als Markus Söder spielt. Die hatte er so gut drauf, dass er fast besser war, als das Original".

+++ Berliner Politprominenz: Bärbel Bas am Nockherberg +++

Die SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas am Roten Teppich am Nockherberg. © Daniel von Loeper

18.15 Uhr: Es ist immer eine der großen Fragen vorab: Wer kommt aus dem Politischen Berlin zum Derblecken nach München? Heuer gesetzt sind natürlich CSU-Leute wie der InnenministerAlexander Dobrindt. Soeben übe den Roten Teppich spaziert ist auch seine Koalitionskollegin, die SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas. "Ich kenne den Nockherberg aus dem Fernsehen und bin sehr gespannt", sagt sie zur AZ. Nach ihrem Oktoberfest wolle sie auch noch das "beste Ereignis in Bayern kennenlernen, sagt sie.

+++ Bald geht's los auf dem Roten Teppich +++

4. März 17.45 Uhr: Nicht einmal mehr zwei Stunden, dann geht's los mit dem Starkbieranstich am Nockherberg. Die AZ-Reporter sind vor Ort eingetroffen und berichten, dass hinter der Bühne aktuell noch fleißig gewerkelt wird.

Backstage am Nockherberg. © ruf

Die beiden Singspielautoren Richard Oehmann und Stefan Betz sind nicht sehr aufgeregt, wie sie zur AZ sagen: „Jetzt können wir eh nix mehr machen."

Die Singspielautoren Richard Oehmann und Stefan Betz bevor es losgeht. © ruf

Etwas anders mag es wohl beim neuen Fastenprediger sein: Stephan Zinner ist soeben am Nockherberg angekommen, meldet eine AZ-Reporterin, hat aber den Roten Teppich umgangen und ist direkt rein.

+++ Wer ist der neue Fastenprediger Stephan Zinner? +++

4. März, 16.15 Uhr: Vom Eberhofer-Metzger zum Nockherberg-Derblecker: Stephan Zinner, bekannt aus Kino, TV und Kabarett, übernimmt als prominenter Fastenredner die Bühne. Warum der Münchner Allrounder als erste Wahl gilt und wie er Tradition und Starbonus verbindet, hat AZ-Reporterin Ruth Frömmer herausgefunden. Der ideale Lesestoff zur Vorbereitung auf die Fastenpredigt heute Abend.

+++ "Nicht zu sehr preußisch": Das ist Söders große Hoffnung fürs Singspiel +++

4. März, 6.33 Uhr: Es ist wohl eine Art Strafe, wenn andere mehr Raum bekommen als man selbst. Gibt es etwa bei Markus Söder eine gewisse Besorgnis, dass Merz eine allzu große Rolle einnehmen könnte? Jedenfalls sagte Söder, vom Radiosender Antenne Bayern darauf angesprochen: "Es ist mir wirklich, wirklich wurscht. Eines allerdings find' ich schon, und das hat jetzt aber nichts mit mir zu tun: Ich finde, der Nockherberg ist kein nationales Singspiel, sondern ein bayerisches."

Vor 20 Jahren: Markus Söder (r.), damals noch Generalsekretär der CSU, stößt im März 2006 Starkbieranstich mit seinem Double an: Stephan Zinner. © dpa/Peter Kneffel

Im ersten Moment sei es zwar mal witzig, fünf, sechs, sieben Bundespolitiker zu sehen. Er hoffe aber, dass es am Ende "bayerisch bleibt und nicht zu sehr preußisch wird, weil dann wird es langweilig", meinte Söder.

Auszug aus der Gästeliste bei der Salvator-Probe 2026

3. März, 13.46 Uhr: Es ist jedes Jahr wieder eine Diskussion. Wer kommt zum Nockherberg – und vor allem: Wer kommt aus dem politischen Berlin nach München, um sich diese Veranstaltung anzuschauen? Paulaner hat vorab eine nicht vollständige Gästeliste veröffentlicht, selbstverständlich noch ohne Gewähr.

Landespolitik und Stadt München:

Markus Söder

Hubert Aiwanger

Katharina Schulze

Ilse Aigner

Michaela Kaniber

Klaus Holetschek

Eva Lettenbauer

das fast vollständige bayerische Kabinett

Dieter Reiter

Dominik Krause

Verena Dietl

Clemens Baumgärtner

Bundespolitik:

Alexander Dobrindt

Bärbel Bas

Dorothee Bär

Alois Rainer

Matthias Miersch

Tim Klüssendorf

Franziska Brantner

Gesellschaft, Sport und Film:

Vertreter der bayerischen Kabarett-Szene; unter anderem Eva Karl Faltermeier, Hannes Ringelstetter, Sigi Zimmerschied und Caro Matzko

Miroslav Nemec

Leslie Mandoki

Jan-Christian Dreesen

Max von Thun

Florian Brückner

Maximilian Brückner

Ferdinand Hofer

Uli Hoeneß

Axel Milberg

Jutta Speidel

Ronja Forcher

Michaela May

Charlotte Knobloch

Heidi Reichinnek hingegen ist nicht eingeladen worden, wie ihr Münchner Linken-Parteikollege Stefan Jagel am Dienstag mitteilte. Die 37-Jährige ist seit Oktober 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und dort seit März 2025 Vorsitzende der Linken-Fraktion. Sie war schon im vergangenen Jahr nicht mit einer Einladung bedacht worden.

+++ Erster Blick aufs Bühnenbild wirft Fragen auf +++

Erster Blick aufs Bühnenbild des Singspiels bei der Salvatorprobe am Nockherberg. © Stefan Matzke/sampics

3. März, 13.30 Uhr: Die Nockherberg-Fans werden wie immer auf die Folter gespannt. Das gilt nicht allein für das Skript des Singspiels, über die Lieder erfährt man nichts, die Kostüme sind gut versteckt, und auch das Bühnenbild wird als "streng geheim" behandelt.

Schauspieler Thomas Limpinsel, er gibt Jens Spahn, bezeichnete die Kulisse vorab als "eine bunte Düsterheit", und Sina Reiß (Katharina Schulze) war schlichtweg begeistert: "Ich hab's gesehen und dachte: 'Hammer!' Wir tauchen in eine ganz, ganz andere Welt ein."

Der erste Blick auf die Kulisse gibt viel Raum für Spekulationen. Wild-West-Atmosphäre, ein kaputtes Auto. Geht's da um das eine oder andere politische Duell? Um Umweltthemen? Und die Windmühlen, was sagen die uns? Ist das eine Hommage an Don Quichotte ... und wer soll das bitte sein? Was passiert mit dem Kernkraftwerk im Hintergrund?

Die Fakten zum Nockherberg 2026 im Überblick

Seine Premiere bei der Fastenpredigt erlebt der Kabarettist und Schauspieler Stephan Zinner. Gar keine leichte Sache, wenn sich im politischen Berlin Tag für Tag die Ereignisse überschlagen und auch hier in München eine Kommunalwahl vor der Tür steht.

Stephan Zinner hält am Mittwoch zum ersten Mal die Fastenrede. Noch ist der Schauspieler entspannt. © Daniel von Loeper

Das Singspiel schreiben wieder die beiden Autoren Richard Oehmann und Stefan Betz. Der Inhalt ist noch geheim, nur den Titel haben sie bereits verraten: "Wirf das Handtuch, Lindwurm!" heißt es, und eine Heldenreise soll es werden.

Die Schauspieler des Singspiels auf dem kommenden Nockherberg. © Daniel Loeper

Auch das Personal steht größtenteils schon fest: Markus Söder (Thomas Unger), Hubert Aiwanger (Stefan Murr), Katharina Schulze (Sina Reiß), Michaela Kaniber (Judith Toth), Dieter Reiter (Gerhard Wittmann), Friedrich Merz (David Zimmerschied), Alexander Dobrindt (Wowo Habdank), Bärbel Bas (Nikola Norgauer) und Jens Spahn (Thomas Limpinsel).