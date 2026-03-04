Nockherberg 2026 im BR: Jetzt im Livestream aus München
Sehen Sie hier die Liveübertragung des Bayerischen Rundfunks direkt als Livestream. Parallel dazu ist die AZ natürlich mit vielen Reportern vor Ort mit dabei und zeigt Ihnen im AZ-Newsblog viele Impressionen vom roten Teppich, Hintergründe zum Geschehen und natürlich die Einschätzungen der anwesenden (Polit-)Prominenz zum Derblecken.
Live: Nockherberg 2026 im Stream
- Themen:
- Bayerischer Rundfunk
- München
- Nockherberg
