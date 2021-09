AZ-Newsblog: "Block IAA"-Demo beginnt - Polizei setzt Pfefferspray ein

Am Freitag haben mehrere Bündnisse Aktionen gegen die IAA angekündigt. Am Morgen kam es am Rande der Theresienwiese bereits zu einem Pfefferspray-Einsatz. Die Polizei ist mit Hunderten Beamten im Einsatz. Alle Infos im AZ-Newsblog.

10. September 2021 - 11:00 Uhr, aktualisiert am 10. September 2021 - 11:24 Uhr | Lukas Schauer Michael Schleicher Hüseyin Ince

Ein Beamter der Polizei sprüht Pfefferspray in Richtung der Demonstranten. © Peter Kneffel/dpa

München - Unter anderem das Bündnis "Sand im Getriebe" hatte bereits angekündigt, an diesem Freitag gegen die IAA demonstrieren zu wollen und "zivilen Ungehorsam" als Mittel angekündigt. Die Polizei ist in der Stadt mit Hunderten Beamten im Einsatz. Alle Infos und Entwicklungen zum heutigen Protest-Tag gibt es hier im AZ-Newsblog. +++ Es geht los +++ Mit fast zwei Stunden Verspätung setzt sich der genehmigte Demozug nun in Bewegung Richtung Esperanto Platz. +++ Demozug soll sich in Bewegung setzen +++ Nicht genehmigte Demonstrationsrouten Richtung Ruppertstraße wurden massiv blockiert, berichtet der AZ-Repotert vor Ort. Das war wohl auch die Ansage der Einsatzleitung. Die genehmigte Demonstrationsroute soll gleich los laufen können Richtung Westen. Bei den nicht genehmigten Routen Richtung Süde kam es zu Schlagstock- und Pfefferspray-Einsatz. Eine Sprecherin von Sand im Getriebe zur AZ: "Es muss doch möglich sein, auf spontanen Routen friedlich zu demonstrieren. Die IAA darf in der Stadt alles blockieren. Aber friedliche Demonstranten, die das Klima schützen wollen, offenbar nicht." +++ Pfefferspray-Einsatz gegen Demonstranten +++ Für Freitagmorgen um 9.30 Uhr hatten die Aktivisten von "Sand im Getriebe" eine Demo angemeldet. Gegen kurz vor 10 Uhr startete der erste Zug von Demonstranten vom Protest-Camp an der Theresienwiese in Richtung Stadt. Doch weit kamen die Aktivisten nicht: die Polizei kesselte mehrere der sogenannten "Finger" noch am Camp ein, an der Hans-Fischer-Straße stoppte der Zug vorerst. Demonstranten und die Polizei stoßen am Rande der Theresienwiese aufeinander. © Peter Kneffel/dpa Mit der Fünf-Finger-Taktik wird eine Vorgehensweise größerer Menschengruppen zum Durchfließen von Polizeiabsperrungen beschrieben. Hierbei teilen sich die Teilnehmer in mehrere, oft farblich markierte "Finger" auf, um nicht geschlossen von der Polizei aufgehalten zu werden. Auf Twitter gab es Berichte über Schlagstockeinsätze, ebenso gibt es Aufnahmen von einem Pfefferspray-Einsatz gegen die Demonstranten. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert