Haft nach "Entführung": IAA-Gegner erheben Vorwürfe gegen Polizei

Neun Teilnehmer der Abseil-Aktionen müssen bis Sonntag vorbeugend in Haft, entschied das Amtsgericht Erding. Die IAA-Gegner solidarisieren sich nun und werfen der Polizei "Entführung" vor.

München - Die Abseil-Aktionen von mehreren IAA-Gegnern am Dienstag haben für neun Teilnehmer Konsequenzen: Sie müssen bis Sonntag, also bis zum Ende der IAA provisorisch in Haft bleiben.

Das entschied das Amtsgericht Erding auf Grundlage des Polizeiaufgabengesetzes (PAG), das der Polizei genau solche vorbeugenden Haftmaßnahmen erlaubt (Art. 17 PAG). Ein Teilnehmer ist hingegen wieder auf freien Fuß gekommen.

IAA-Aktivisten werfen Polizei "Entführung" vor

Doch die IAA-Gegner werfen den Beamten nun Willkür und "Entführung" vor. In einer Erklärung schreiben sie: "Das Amtsgericht Erding war und ist nie zuständig gewesen. Die Aktionen fanden im Amtsgerichtsbezirk Freising statt. Die Beteiligten sind gezielt in den Bereich Erding verschleppt worden, um dort erst ihre Festnahme zu simulieren und so die Zuständigkeit des Amtsgerichts Erding zu ertricksen."

Sie fordern die "sofortige Freilassung" ihrer Mitstreiter. Die Aktivisten behaupten, nichts illegales getan zu haben. "Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr scheidet aus, weil kein Hindernis bereitet wurde. Die Autobahn endet in 4,70m Höhe. Keine Person und kein Teil der Aktionen haben sich jemals in diesem Raum befunden oder in diesen hineingewirkt", heißt es in der Erklärung, die im

Bis Sonntag in vorbeugender Haft

Die Umstände der Inhaftierung seien "skandalös", schreiben die Unterstützer der Aktion. Die verhängte Haft diene "der Verhinderung möglicher weiterer Inanspruchnahme von Grundrechten", da die Versammlungsfreiheit ein Grundrecht sei, heißt es in dem Solidarisierungsschreiben.