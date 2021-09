AZ-Newsblog: "Block IAA"-Demo - Aktivisten blockieren weitere Plätze in der Stadt

Am Freitag haben mehrere Bündnisse Aktionen gegen die IAA angekündigt. Am Morgen kam es am Rande der Theresienwiese bereits zu einem Pfefferspray-Einsatz. Die Polizei ist mit Hunderten Beamten im Einsatz. Alle Infos im AZ-Newsblog.

Einer der Aktivisten seilt sich am Haus an der Karlstraße ab.

inc 17 Eine Aktivistin in der Karlstraße muss medizinisch versorgt werden.

inc 17 Aktivisten haben ein offenbar leerstehendes Haus an der Karlstraße 20 besetzt.

inc 17 Der genehmigte Demozug steckt an der Karlstraße fest, kommt aktuell nicht voran.

In der Kreillerstraße hat die Polizei vier Personen festgesetzt – möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit der Aktion am Bosch-Werk.

inc 17 Der Demozug samt starker Polizeibegleitung am Bavariaring.

München - Unter anderem das Bündnis "Sand im Getriebe" hatte bereits angekündigt, an diesem Freitag gegen die IAA demonstrieren zu wollen und "zivilen Ungehorsam" als Mittel angekündigt. Die Polizei ist in der Stadt mit Hunderten Beamten im Einsatz. Alle Infos und Entwicklungen zum heutigen Protest-Tag gibt es hier im AZ-Newsblog.

+++ Unklare Lage: Wittelsbacherplatz statt Königsplatz +++

Unklare Lage vor Ort: "Sand im Getriebe" zufolge wurde die Blockade am Königsplatz aufgelöst, eine neue wurde nun am rund einen Kilometer entfernten Wittelsbacherplatz errichtet.

+++ Autobahnbrücken-Abseiler: Polizei sucht Zeugen +++

Nachdem sich mehrere Aktivisten am vergangenen Dienstag von etlichen Autobahnbrücken rund um München abgeseilt hatten, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Die Aktionen fanden auf der A9, Höhe Fürholzen; A92, Höhe Neufahrn bei Freising; A94, Höhe Neufahrn und A96, Höhe Germering statt. Die Kriminalpolizei in Erding ermittelt gegen insgesamt 15 Personen – unter anderem geht es um gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Kriminalpolizei Erding (Tel. 08122/968-0) bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen, die die Aktivisten beim Abseilen beobachten konnten oder selbst durch die Handlungen gefährdet wurden.

+++ Nächste Blockade: Nach Mercedes kommt Audi +++

Die nächste Blockade der IAA-Gegner: Nach dem "Open Space" von Mercedes am Odeonsplatz wird nun der Stand von Audi am Königsplatz blockiert.

+++ Lage am Odeonsplatz entspannt sich leicht +++

Die Situation am Odeonsplatz scheint sich langsam wieder etwas zu entspannen. Gegen 16.45 Uhr wurde vor Ort eine Kundgebung mit anschließender Demo zur Theresienwiese angemeldet (gegen 19.30 Uhr geplant), die Polizei zog daraufhin größtenteils ab.

In der Zwischenzeit hat Mercedes für die IAA-Besucher einen neuen Eingang zum Stand geöffnet.

+++ Baum-Kletterer von der Karlstraße verletzt +++

Der Aktivist, der am besetzten Haus in der Karlstraße auf einen Baum kletterte, wurde verletzt. Wie genau und wie schwer sei unklar, sagte der Grünen-Landtagsabgeordnete Florian Siekmann, der die Proteste als "Parlamentarischer Beobachter" begleitet hatte. Allerdings sei ein Rettungswagen im Einsatz gewesen.

Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zu möglichen Verletzten aufseiten der Aktivisten, bestätigte aber, dass Beamte im Einsatz verletzt wurden. Zu möglichen Festnahmen machte die Polizei ebenfalls zunächst keine Angaben.

+++ Teile der Aktivisten wieder an der Theresienwiese +++

Ein Teil der Aktivisten ist mittlerweile wieder an der Theresienwiese angekommen – in Begleitung der Polizei. Auch ein Hubschrauber fliegt über dem Gelände.

+++ Mehrere IAA-Gegner kommen aus Gewahrsam frei +++

Mehrere Gegner der Automesse IAA, die Anfang der Woche Autobahnen rund um München blockiert hatten, kommen aus Gewahrsam wieder frei. Das Landgericht Landshut habe einer Beschwerde von fünf Betroffenen gegen die Entscheidung des Amtsgerichts in Erding stattgegeben, sagte Gerichtssprecher Peter Pöhlmann am Freitag in Landshut. Diese fünf Aktivisten seien daher frei. Andere Beschwerden gegen die Gewahrsamnahme seien nicht eingegangen. Mehr dazu hier.

+++ Weiterhin Blockade: Kritik von der FDP/Bayernpartei-Fraktion +++

Die Blockade am Odeonsplatz besteht weiterhin, seit etwa einer Stunde blockieren die Aktivisten den Stand von Mercedes. Kritik kommt mittlerweile von der FDP/Bayernpartei-Fraktion im Münchner Stadtrat: Man sei "erschrocken über gewalttätige und undemokratische Proteste der IAA-Gegner", heißt es in einem aktuellen Tweet. "Gewalt ist kein Mittel zum Meinungsaustausch! Niemals!"

+++ Rund 400 Aktivisten am Odeonsplatz +++

Laut "Sand im Getriebe" sind aktuell rund 400 Aktivisten am Odeonsplatz, die weiterhin den "Open Space" von Mercedes blockieren, der Autobauer hat den Betrieb des Messestands vorübergehend eingestellt.

"Angesichts der Klimakrise eine Abgas-Messe zu veranstalten, ist ein Schlag ins Gesicht aller folgenden Generationen und aller Menschen, die bereits von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Zu Recht wird die IAA von allen Seiten kritisiert, denn ihre Greenwashing-Lügen kauft ihnen keiner mehr ab. Es ist klar: Mit der Autoindustrie ist keine Zukunft zu machen, deshalb blockieren wir sie heute", sagt Lola Löwenzahn, Pressesprecherin von" Sand im Getriebe".

+++ Hausbesetzer in Polizeigewahrsam +++

Die Hausbesetzer von der Karlstraße sind nach örtlichen Informationen mittlerweile in Polizeigewahrsam und wurden zum Präsidium in der Ettstraße gebracht.

+++ Statement der VDA-Präsidentin +++

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat am Freitag in Bezug auf die Protestaktionen ein Statement veröffentlicht: "Die IAA MOBILITY steht für eine friedliche Diskussion über den besten Weg zu einer klimaneutralen Mobilität für alle. Jeden Tag schauen sich zigtausende Menschen hier in München an, welche neue Lösungen die Unternehmen entwickelt haben und diskutieren über das Miteinander der verschieden Verkehrsträger. Das friedliche Zusammenkommen im Zeichen der Klimaneutralität im Verkehr hat weltweit positive Aufmerksamkeit erhalten", wird Präsidentin Hildegard Müller zitiert.

+++ Aktivisten blockieren "Open Space" von Mercedes +++

Währenddessen spielen sich am Odeonsplatz teils chaotische Szenen ab: Aktivisten haben den "Open Space" von Mercedes blockiert, manche Demonstranten werden von der Polizei weggetragen.

Auch hier wird die Lage langsam unübersichtlich, immer mehr Aktivisten kommen auf den Odeonsplatz und demonstrieren mit Sitzblockaden.

Polizisten vor Aktivisten auf dem Odeonsplatz. © Matthias Balk/dpa

+++ JuLi-Vorsitzender kritisiert Hausbesetzung +++

Felix Meyer, der Vorsitzende der Jungen Liberalen in München, kritisiert die Hausbesetzung in der Karlstraße. "Aber was heute wieder mit #BlockIAA abgeht verlässt eben den demokratischen Diskurs, wie wir die Mobilität der Zukunft gestalten – und diskreditiert dadurch auch legitimen Protest im Umfeld. Was hat Häuser besetzen (Karlstraße) jetzt bitte mit Klimaschutz zu tun?", twitterte Meyer am Freitagnachmittag.

+++ Demozug zieht weiter +++

Der Demonstrationszug, der sich aktuell am besetzten Haus in der Karlstraße befindet, zieht nun weiter. Währenddessen ist die Lage an und im Haus noch nicht gänzlich geklärt und unübersichtlich.

+++ Odeonsplatz von Aktivisten blockiert +++

Mittlerweile ist auch ein Teil der Open Spaces zum Ziel der Aktivisten geworden: Der Odeonsplatz. Auf Twitter-Videos ist zu sehen, wie sich Aktivisten dort spontan - aber geplant - gesammelt hinsetzen und den Platz so blockieren.

+++ Unbekannte beschmieren Haus von VW-Chef in München +++

In der Nacht auf Freitag ist das Haus von VW-Chef Herbert Diess in München von Unbekannten beschmiert worden. Mehr dazu hier.

+++ Video: Die Polizei räumt das besetzte Haus +++

Der Foto- und Videojournalist Michael Trammer hat die Räumung bzw. das Eindringen der Polizei in das besetzte Haus live gestreamt - eher er selbst Teil "einer polizeilichen Maßnahme" wurde:

+++ Die Demo stockt +++

Die Demonstration stockt vor und rund um das besetzte Haus in der Maxvorstadt. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort, das USK versucht, in das Gebäude zu kommen. Die Beamten wollen das Haus wohl räumen. Auch Demonstranten, die auf Bäume klettern, werden von der Polizei nach unten geholt.

IAA-Demo: Hausbesetzung in der Karlstraße

Derweil haben Unbekannte das Haus von VW-Boss Herbert Diess in München beschmiert. Mehr dazu hier.

+++ "Sand im Getriebe"-Sprecherin: "Lassen uns nicht einschüchtern" +++

Über Tausend Aktivisten demonstrieren heute mit verschiedenen Aktionen gegen die IAA – ein Großteil von ihnen kommt vom Aktionsbündnis "Sand im Getriebe".

"Wir wollen klarmachen: wir brauchen eine radikale Verkehrswende, wenn Politik und Konzerne unsere Zukunft verkaufen statt zu handeln, nehmen wir das selbst in die Hand", wird Lou Winters, Pressesprecherin von "Sand im Getriebe" in einer Mitteilung zitiert.

"Wir haben in einem Aktionskonsens vereinbart, dass wir uns ruhig und besonnen verhalten werden. Die Sicherheit aller Beteiligten hat für uns höchste Priorität. Unser Protest richtet sich nicht gegen Besucher*innen der IAA, sondern gegen die verlogene Industrie und die Politik. Schon seit Beginn des Aktionstags schlägt uns massive Gewalt entgegen. Doch wir lassen uns von den Drohszenarien der Politik und Polizei nicht einschüchtern, denn es geht hier um unsere Zukunft."

+++ Aktivisten besetzen Haus in der Karlstraße +++

Der genehmigte Demozug steckt an der Karlstraße fest, kommt aktuell nicht voran. © inc

Aktivisten haben ein - offenbar leerstehendes - Haus an der Karlstraße 20 besetzt. Einer von ihnen seilte sich auch vom Haus ab.

Einer der Aktivisten seilt sich am Haus an der Karlstraße ab. © inc

+++ Demo-Aktion am Bosch-Werk vorbei +++

Das Bosch-Werk im Berg am Laim nach der Demo-Aktion. © ls

Die Demo-Aktion am Bosch-Werk ist schon wieder vorbei. Einige Einsatzkräfte der Polizei sind noch vor Ort. Wenig später setzte die Polizei vier Personen in der Kreillerstraße fest, wohl in Zusammenhang mit der Bosch-Aktion.

In der Kreillerstraße hat die Polizei vier Personen festgesetzt – möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit der Aktion am Bosch-Werk. © ls

+++ Auch Aktion in Berg am Laim +++

Die Aktivisten haben sich offenbar gut aufgeteilt. Eine Abordnung von "Sand im Getriebe" ist nun im Bosch-Werk in Berg am Laim und blockiert dort den Eingang. Das Werk soll geschlossen werden und die Firma ist ein Autozulieferer – beides dürfte mutmaßlich die Aktion bedingen.

+++ Blue Lane angeblich blockiert +++

Aktivisten von "Sand im Getriebe" haben wohl erneut die sogenannte "Blue Lane", also die Verbindungsstraße von der Messe in die Innenstadt, blockiert.

Das sei eine "Kleingruppenaktion in Solidarität mit den Menschen in Haft", schreibt die Bewegung auf Twitter. Am Dienstag hatten sich Aktivisten von mehreren Autobahnbrücken rund um München abgeseilt und so für eine stundenlange Sperrung der Strecken gesorgt. Zehn Personen sitzen mittlerweile deswegen in Haft - provisorisch, bis zum Ende der IAA am Sonntag.

+++ Das sagt der Polizeisprecher +++

Der Pressesprecher der Münchner Polizei, Andreas Franken, zum heutigen Tag: "Wir erwarten heute zwei größere Versammlungen und sind vorbereitet. So rechnen wir damit, dass es heute zu Versuchen kommen kann, die jeweiligen Veranstaltungsflächen zu blockieren oder dass bei den sich fortbewegenden Versammlungen heute der Versuch unternommen werden könnte, von der festgelegten Versammlungsstrecke abzuweichen, um hier in Richtung der Veranstaltungsflächen zu gelangen."

Andreas Franken von der Münchner Polizei. © Daniel von Loeper

Wer die Absperrungen überwindet, müsse laut Franken "entsprechend mit den polizeilichen Reaktionen rechnen", die "bis zu Zwangsmaßnahmen führen" können. Trotz allem hofft die Münchner Polizei am Ende des Tages auf einen friedlichen Veranstaltungs- und Versammlungstag – "die Münchner Polizei wird hier entsprechend mit Fingerspitzengefühl vorgehen, aber auch ganz klar bei Störungen und Straftaten konsequent vorgehen, präsent sein und die entsprechenden Maßnahmen treffen", so Franken.

+++ Aktivisten am Königsplatz +++

Aktivisten haben auch am Königsplatz eine spontane Störaktion vorgenommen:

+++ Demozug der Aktivisten: Es geht los +++

Der Demozug samt starker Polizeibegleitung am Bavariaring. © inc

Mit fast zwei Stunden Verspätung setzt sich der genehmigte Demozug nun in Bewegung Richtung Esperantoplatz.

IAA-Protest: Demozug in München

+++ Demozug soll sich in Bewegung setzen +++

Nicht genehmigte Demonstrationsrouten Richtung Ruppertstraße wurden massiv blockiert, berichtet der AZ-Reporter vor Ort. Das war wohl auch die Ansage der Einsatzleitung. Die genehmigte Demonstrationsroute verläuft in Richtung Westen.

Bei den nicht genehmigten Routen Richtung Süden kam es zu Schlagstock- und Pfefferspray-Einsatz. Eine Sprecherin von "Sand im Getriebe" zur AZ: "Es muss doch möglich sein, auf spontanen Routen friedlich zu demonstrieren. Die IAA darf in der Stadt alles blockieren. Aber friedliche Demonstranten, die das Klima schützen wollen, offenbar nicht."

+++ Pfefferspray-Einsatz gegen Demonstranten +++

Für Freitagmorgen um 9.30 Uhr hatten die Aktivisten von "Sand im Getriebe" eine Demo angemeldet. Gegen kurz vor 10 Uhr startete der erste Zug von Demonstranten vom Protest-Camp an der Theresienwiese in Richtung Stadt. Doch weit kamen die Aktivisten nicht: die Polizei kesselte mehrere der sogenannten "Finger" noch am Camp ein, an der Hans-Fischer-Straße stoppte der Zug vorerst.

Demonstranten und die Polizei stoßen am Rande der Theresienwiese aufeinander. © Peter Kneffel/dpa

Mit der Fünf-Finger-Taktik wird eine Vorgehensweise größerer Menschengruppen zum Durchfließen von Polizeiabsperrungen beschrieben. Hierbei teilen sich die Teilnehmer in mehrere, oft farblich markierte "Finger" auf, um nicht geschlossen von der Polizei aufgehalten zu werden.

Auf Twitter gab es Berichte über Schlagstockeinsätze, ebenso gibt es Aufnahmen von einem Pfefferspray-Einsatz gegen die Demonstranten. Ein Polizeisprecher sagte, etwa 100 Demonstranten hätten am Freitagvormittag versucht, eine Polizeiabsperrung an der Theresienwiese zu durchbrechen. Um das zu verhindern, hätten die Beamten auch Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt.