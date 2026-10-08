AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Erwarten Sie heute nicht zu viel von anderen. Versprechungen, die man Ihnen macht, werden nicht unbedingt auch eingehalten.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Bestehende Bindungen dürften sich harmonisch und angenehm gestalten. In einer Angelegenheit sichert Ihr Ehrgeiz den Erfolg.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Alles läuft jetzt wie von allein. Genießen Sie es! Denn Sie wissen ja selbst, dass es blitzschnell wieder anders sein kann.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Allein der Gedanke an ein bevorstehendes Ereignis sorgt für Herzklopfen. Stress scheint heute wirklich hausgemacht zu sein.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Erfreuliche Neuerungen kündigen sich an. Sie sind in der Endphase einer Schaffenskrise. Nun darf endlich aufgeatmet werden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ungünstige Sternenkonstellationen sorgen bis zum Nachmittag für Unruhe und Missverständnisse. Bleiben Sie dennoch gelassen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Fehlt es an der beruflichen Motivation? Üben Sie sich in Geduld. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird es wieder besser.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

In Diskussionen sollte Wert auf ein faires Miteinander gelegt werden. Unsachlichkeit bringt Sie jetzt keinen Schritt weiter!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein Vorschlag lässt Ihr Herz höherschlagen! Worauf Sie schon seit längerer Zeit gewartet haben, rückt nun in greifbare Nähe.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Manchmal muss man sein Recht mit Nachdruck verteidigen. Heute ist so ein Tag! Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Nichts dem puren Zufall und der Zeit überlassen. Ideen, die neue Aspekte beinhalten, sollte mehr Nachdruck verliehen werden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Der Kopf hatte seine Chance gehabt, jetzt wird aus dem Bauch heraus gehandelt. In den meisten Fällen wird das auch gutgehen.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.