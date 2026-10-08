Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Erwarten Sie heute nicht zu viel von anderen. Versprechungen, die man Ihnen macht, werden nicht unbedingt auch eingehalten.
STIER
Bestehende Bindungen dürften sich harmonisch und angenehm gestalten. In einer Angelegenheit sichert Ihr Ehrgeiz den Erfolg.
ZWILLINGE
Alles läuft jetzt wie von allein. Genießen Sie es! Denn Sie wissen ja selbst, dass es blitzschnell wieder anders sein kann.
KREBS
Allein der Gedanke an ein bevorstehendes Ereignis sorgt für Herzklopfen. Stress scheint heute wirklich hausgemacht zu sein.
LÖWE
Erfreuliche Neuerungen kündigen sich an. Sie sind in der Endphase einer Schaffenskrise. Nun darf endlich aufgeatmet werden.
JUNGFRAU
Ungünstige Sternenkonstellationen sorgen bis zum Nachmittag für Unruhe und Missverständnisse. Bleiben Sie dennoch gelassen.
WAAGE
Fehlt es an der beruflichen Motivation? Üben Sie sich in Geduld. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird es wieder besser.
SKORPION
In Diskussionen sollte Wert auf ein faires Miteinander gelegt werden. Unsachlichkeit bringt Sie jetzt keinen Schritt weiter!
SCHÜTZE
Ein Vorschlag lässt Ihr Herz höherschlagen! Worauf Sie schon seit längerer Zeit gewartet haben, rückt nun in greifbare Nähe.
STEINBOCK
Manchmal muss man sein Recht mit Nachdruck verteidigen. Heute ist so ein Tag! Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen.
WASSERMANN
Nichts dem puren Zufall und der Zeit überlassen. Ideen, die neue Aspekte beinhalten, sollte mehr Nachdruck verliehen werden.
FISCHE
Der Kopf hatte seine Chance gehabt, jetzt wird aus dem Bauch heraus gehandelt. In den meisten Fällen wird das auch gutgehen.
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