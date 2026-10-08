Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

08. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Erwarten Sie heute nicht zu viel von anderen. Versprechungen, die man Ihnen macht, werden nicht unbedingt auch eingehalten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Bestehende Bindungen dürften sich harmonisch und angenehm gestalten. In einer Angelegenheit sichert Ihr Ehrgeiz den Erfolg. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Alles läuft jetzt wie von allein. Genießen Sie es! Denn Sie wissen ja selbst, dass es blitzschnell wieder anders sein kann. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Allein der Gedanke an ein bevorstehendes Ereignis sorgt für Herzklopfen. Stress scheint heute wirklich hausgemacht zu sein. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Erfreuliche Neuerungen kündigen sich an. Sie sind in der Endphase einer Schaffenskrise. Nun darf endlich aufgeatmet werden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ungünstige Sternenkonstellationen sorgen bis zum Nachmittag für Unruhe und Missverständnisse. Bleiben Sie dennoch gelassen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Fehlt es an der beruflichen Motivation? Üben Sie sich in Geduld. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird es wieder besser. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. In Diskussionen sollte Wert auf ein faires Miteinander gelegt werden. Unsachlichkeit bringt Sie jetzt keinen Schritt weiter! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein Vorschlag lässt Ihr Herz höherschlagen! Worauf Sie schon seit längerer Zeit gewartet haben, rückt nun in greifbare Nähe. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Manchmal muss man sein Recht mit Nachdruck verteidigen. Heute ist so ein Tag! Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Nichts dem puren Zufall und der Zeit überlassen. Ideen, die neue Aspekte beinhalten, sollte mehr Nachdruck verliehen werden. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Der Kopf hatte seine Chance gehabt, jetzt wird aus dem Bauch heraus gehandelt. In den meisten Fällen wird das auch gutgehen.